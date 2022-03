Al via la terza stagione della SOPHOS Threat Hunting Academy!

Secondo il Rapporto 2022 di Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, rilasciato in questi giorni, il crimine informatico continua a crescere non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi.

Sono stati ben 2.049 i cyber attacchi gravi registrati nel 2021: un aumento di quasi il 10% rispetto all’anno precedente, con una media mensile di 171 attacchi, che rappresentano il valore più alto in assoluto.

Per questo formarsi non è più un’opzione, ma diventa sempre più una condizione necessaria.

E chi meglio di chi lotta contro il cyber crime quotidianamente può insegnarvi ad alzare le barriere di protezione prima che il nemico attacchi? SOPHOS, da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni di cyber security, ha anche l’obiettivo di insegnare a clienti e partner a difendersi utilizzando le sue soluzioni, ma anche adottando l’atteggiamento vincente contro le minacce.

Per questo abbiamo lanciato la SOPHOS Threat Hunting Academy, giunta ormai alla sua terza edizione.

Dal 21 al 23 e il 28 e 29 marzo si terranno cinque sessioni durante le quali si entrerà nel dettaglio degli strumenti e delle tecniche utilizzate dai Threat Hunter di SOPHOS e si condurrà con loro una vera e propria “caccia alle cyberminacce”.

In questo modo i partecipanti potranno imparare ad usare in autonomia le tecnologie SOPHOS per migliorare le loro difese e individuare le minacce con competenza e rapidità.

Visitando il sito alla pagina dedicata è possibile iscriversi alle sessioni e scoprirne i singoli contenuti. Registratevi oggi stesso.

E per diventare veri esperti della cyber security seguite anche i nostri corsi on-demand, imparate e tenetevi aggiornati.