Al via l’early access program di Sophos ZTNA

Sophos ZTNA è un nuovissimo prodotto rilasciato e gestito nel cloud all’interno dell’ecosistema Sophos che permette di connettere in modo sicuro gli utenti alle applicazioni. È il sostituto ideale per la VPN di accesso remoto, con alcuni vantaggi significativi in termini di sicurezza zero trust, facilità di gestione ed esperienza utente trasparente.

Cosa c’è di nuovo

Se hai partecipato al nostro EAP precedente, scoprirai molti nuovi fantastici miglioramenti in questa versione:

I gateway Sophos ZTNA supportano il clustering (fino a 9 istanze in un cluster) per migliorare alta disponibilità, prestazioni e scalabilità

I gateway Sophos ZTNA sono supportati negli ambienti Amazon AWS

I gateway Sophos ZTNA supportano implementazioni single-arm e dual-arm

I gateway Sophos ZTNA esamineranno le applicazioni basate sul Web per assicurarsi che siano raggiungibili, aiutando nella risoluzione dei problemi e nella segnalazione dei tempi di inattività delle applicazioni

Sophos ZTNA ora supporta metodi di accesso alle risorse sia agent che agentless

Il client Sophos ZTNA è disponibile per Windows 10, Windows 10 ARM e Windows 11 fornendo supporto per applicazioni “thick” (applicazioni basate su TCP/UDP)

Il client Sophos ZTNA consente a Synchronized Security con Sophos Intercept X di valutare dinamicamente lo stato del dispositivo da utilizzare nella policy per impedire ai dispositivi compromessi di connettersi alle applicazioni

Sophos ZTNA supporta IDP di Azure e Okta per l’autenticazione; Azure AD e on-premise AD sono supportati per l’importazione di directory, abilitando criteri basati su gruppi di sicurezza

Avvisi avanzati quando i gateway non sono raggiungibili, un cluster è danneggiato o le applicazioni basate sul Web non sono raggiungibili dal gateway ZTNA

Per cominciare

Registrati allo ZTNA EAP direttamente su https://events.sophos.com/ztna-eap Dopo la registrazione, accedi a Sophos Central e attiva sia l’early access program per ZTNA sia il nuovo programma Endpoint Protection Features (istruzioni dettagliate) Rivedi la lista di controllo per l’implementazione di Sophos ZTNA Inizia ad aggiungere utenti, provider di identità, gateway, criteri e applicazioni.

Fornisci un feedback

Il team vorrebbe ricevere il tuo feedback, quindi approfitta del comodo strumento di feedback che trovi all’interno di Sophos Central (mostrato di seguito) per mettere a conoscenza il team della tua esperienza. Dai un’occhiata alla nostra guida alle best practice per segnalare problemi e aiutare il team nel miglior modo possibile.

Formazione e assistenza sui prodotti

Consulta la documentazione online, disponibile anche tramite la sezione Guida (in alto a destra della schermata della console) in Sophos Central

Disponiamo anche di ottimi corsi di formazione sui prodotti

Vai ai forum della community per consultare contenuti aggiuntivi (come i problemi noti) e per interagire con altri partecipanti all’EAP e con il team Sophos

Ulteriori informazioni su ZTNA

Nota: l’early access program dovrebbe durare fino alla fine dell’anno, mentre la disponibilità generale del prodotto sarà a partire da gennaio 2022.

Grazie per il vostro aiuto nel rendere questa versione di Sophos ZTNA la migliore possibile!