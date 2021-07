Acqualatina sceglie il servizio MTR di Sophos e la protezione dei dati H 24, 7 giorni su 7

Acqualatina S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.4 nel Lazio Meridionale (ATO4) dal 2002, 38 sono i Comuni serviti con circa 290 mila utenti totali e circa 3.800 km di rete idrica e 2.400 km di rete fognaria.

Acqualatina S.p.A conta circa 350 dipendenti con una sede centrale ospitante il CED e cinque sportelli aperti al pubblico.

Ad oggi la Società ha investito oltre 265 milioni di euro su reti e impianti, impegno che ha consentito il raggiungimento di molti risultati, tra cui un sistema depurativo efficiente e sostenibile, con un primato in termini di Bandiere Blu conseguite ogni anno numerose dai Comuni che popolano gli oltre 140 km di litorale totalmente balneabile.

Risultati di rilievo anche nel contrasto al fenomeno naturale dell’arsenico, che ha attestato la Società come il primo gestore italiano ad aver rispettato i parametri previsti dalla normativa europea, grazie anche all’installazione di modernissimi dearsenificatori, tra cui il più grande d’Italia.

Business Challenge

Acqualatina aveva come principale necessità in ambito sicurezza quella di proteggere in modo semplice ed efficace il proprio perimetro aziendale, includendo la protezione dei propri endpoint, sia server che client, e i device mobili.

Al fine di individuare le soluzioni e l’approccio idoneo alle proprie esigenze, Acqualatina ha identificato in Sophos il partner in grado di ottimizzare e semplificare la gestione della sicurezza informatica attraverso una console unificata che permettesse di gestire la sicurezza a livello centralizzato.

Inoltre, essendo un ente di pubblico servizio e data la sua struttura molto ampia, Acqualatina aveva necessità di affiancare al proprio team IT interno l’esperienza di una realtà in grado di garantire un supporto continuativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per un monitoraggio costante e completo dell’infrastruttura IT aziendale e un conseguente svolgimento delle attività di business senza interruzioni.

Technology Solution

Per soddisfare le sue necessità, Acqualatina ha implementato le seguenti soluzioni Sophos:

Sophos Endpoint Protection che garantisce protezione efficace per tutti i sistemi Windows, Mac e Linux contro malware e altre minacce che colpiscono gli endpoint. La protezione endpoint di Sophos integra il rilevamento del traffico malevolo (Malicious Traffic Detection) con collegamento in tempo reale con i SophosLabs che consente ad Acqualatina di prevenire, rilevare e rimuovere tutte le minacce in modo semplice ed efficace.

La complessità dell’infrastruttura e la necessità da parte dell’azienda di garantire un servizio funzionale ed efficiente costante ha portato Acqualatina a implementare un servizio di threat hunting, attività di rilevamento e risposta alle minacce, tramite Sophos Managed Threat Response (MTR), il servizio fornito da un team di esperti Sophos completamente gestito e disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Con Sophos MTR, Acqualatina può contare sul supporto di un team selezionato di esperti nell’individuazione e nella risposta alle minacce, in grado di intraprendere azioni mirate, neutralizzando anche le minacce più sofisticate per mantenere al sicuro i propri dati in ogni istante. Infatti, grazie a importanti dati di analisi approfondita, sia nelle risorse gestite che in quelle non gestite, Sophos è in grado di valutare l’impatto di un incidente per svolgere azioni di threat hunting e fornire all’azienda consigli su come migliorare proattivamente lo stato generale del sistema.

Business Benefit

Grazie all’implementazione delle soluzioni Sophos, Acqualatina ha ottenuto molteplici benefici: notevole semplificazione nella gestione della sicurezza informatica, aumento della sensibilizzazione dei dipendenti nei confronti delle minacce informatiche e controllo costante del proprio perimetro aziendale da parte di un team di esperti Sophos.

“L’ecosistema adattivo di cybersicurezza che Sophos ci ha fornito rappresenta la risposta completa, semplice ed efficace alle nostre esigenze, anche alla luce della costante evoluzione delle minacce informatiche, sempre più complesse ed aggressive. Inoltre, grazie al team MTR abbiamo a disposizione risorse specializzate esperte che mettono a disposizione il proprio know-how 24h su 24, 7 giorni su 7, per contrastare eventuali attacchi in qualunque momento, garantendo la continuità operativa. In futuro non escludiamo la possibilità di incrementare ulteriormente il livello di MTR per una protezione ancor più articolata” ha commentato Roberto Bonsanti, Specialista Sistemi Informativi presso Acqualatina SpA.

IL PARTNER

Infordata è un gruppo ampio ed articolato che offre soluzioni IT modellate sulle esigenze di aziende pubbliche e private di ogni dimensione, includendo la progettazione, la realizzazione e la messa in esercizio di sistemi informativi complessi basati sull’integrazione e personalizzazione di diverse tecnologie, in accordo con le best practice e gli standard di mercato IT più diffusi a livello internazionale.

Grazie ai suoi 40 anni di esperienza Infordata ha imparato che che ogni progetto è diverso dagli altri e va affrontato unendo l’esperienza maturata con le competenze specifiche richieste da ogni singolo caso; non esistono soluzioni replicabili, ma solo dedicate ad ogni singola realtà.

your techpartner è la sintesi del suo rapporto con il cliente.