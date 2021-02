L’accesso alla rete Sophos zero trust (ZTNA) sarà presto disponibile

La filiale di una sola persona

Prima della pandemia, era già in corso un cambiamento nel mondo del networking, con una percentuale crescente della forza lavoro che iniziava a lavorare da casa, almeno part-time. Questa tendenza è notevolmente accelerata nell’ultimo anno, con la stragrande maggioranza delle organizzazioni che impone ai propri dipendenti di lavorare da casa o che lo incoraggia fortemente.

Questo ha trasformato molte organizzazioni quasi dall’oggi al domani in un modello altamente distribuito con centinaia, se non migliaia, di filiali abitate da una sola persona. La “filiale di una sola persona” è diventata la nuova normalità per molte aziende.

Questo enorme cambiamento ha lanciato una sfida altrettanto importante a molte organizzazioni IT, che si sono affrettate a implementare l’accesso VPN per i loro lavoratori remoti. Ne è un esempio l’utilizzo del nostro client Sophos Connect VPN con XG Firewall che, negli ultimi mesi, è aumentato di oltre 10 volte raggiungendo oltre 1,4 milioni di client attivi.

E mentre la tecnologia VPN ci ha salvato e ci ha servito bene, non è stata certo progettata per questo nuovo mondo. La VPN può essere difficile da implementare e può essere difficile da usare per gli utenti finali. Può inoltre creare attriti inutili e non fornisce il tipo di sicurezza granulare richiesto dalla maggior parte delle organizzazioni.

Il recente rapporto di Gartner, Solving the Challenges of Modern Remote Access, evidenzia anche altri aspetti che possono rappresentare una sfida per le VPN: licensing, efficienza, pertinenza e idoneità al tipo di attività.

Proteggi i tuoi dati

Come se non bastasse il fatto che le organizzazioni IT sono alle prese con questo enorme cambiamento del lavoro a distanza, l’intero settore è stato assediato da malintenzionati e hacker che tentano di trarre vantaggio dalla situazione attuale con attacchi crescenti ai sistemi e ai dati aziendali. L’ultimo rapporto sulle minacce Sophos 2021 offre un’esaustiva panoramica su come i criminali informatici abbiano perfezionato le loro strategie.

Con un massiccio insieme di filiali di una sola persona e un bisogno sempre crescente di una sicurezza più rigorosa, trasparente e senza attriti, quali sono le opzioni?

Stiamo lavorando attivamente per far sì che la nostra soluzione Sophos ZTNA, ovvero l’accesso alla rete zero trust, arrivi nelle vostre mani il più velocemente possibile. Per aiutarvi a superare alcune delle sfide che vi trovate ad affrontare con i lavoratori remoti, Sophos ZTNA fornisce una soluzione più semplice, migliore e più sicura per connettere i vostri utenti ad applicazioni e dati importanti.

Accesso alla rete zero trust

La ZTNA si basa sul principio zero-trust e si fonda sulla verifica dell’utente. Solitamente sfrutta l’autenticazione a più fattori per impedire che le credenziali rubate siano una fonte di compromissione, quindi convalida l’integrità e la conformità del dispositivo per garantire che sia registrato, aggiornato e adeguatamente protetto. La ZTNA utilizza quindi tali informazioni per prendere decisioni policy-based per determinare l’accesso e i privilegi a importanti applicazioni in rete.

I vantaggi della ZTNA rispetto alla VPN di accesso remoto

Sebbene la VPN continui a svolgere egregiamente il suo lavoro, la ZTNA offre una serie di vantaggi aggiuntivi che la rendono una soluzione molto più convincente:

Controllo più granulare : la ZTNA consente un controllo più granulare su chi può accedere a determinate applicazioni e dati, riducendo al minimo i movimenti laterali e rimuovendo la fiducia implicita. La VPN è o tutto o niente: una volta sulla rete, la VPN generalmente offre l’accesso a tutto.

: la ZTNA consente un controllo più granulare su chi può accedere a determinate applicazioni e dati, riducendo al minimo i movimenti laterali e rimuovendo la fiducia implicita. La VPN è o tutto o niente: una volta sulla rete, la VPN generalmente offre l’accesso a tutto. Migliore sicurezza : la ZTNA include il dispositivo e lo stato di integrità nelle policy di accesso per migliorare ulteriormente la sicurezza. La VPN non considera lo stato del dispositivo, che può mettere a rischio i dati dell’applicazione se è compromesso o non conforme.

: la ZTNA include il dispositivo e lo stato di integrità nelle policy di accesso per migliorare ulteriormente la sicurezza. La VPN non considera lo stato del dispositivo, che può mettere a rischio i dati dell’applicazione se è compromesso o non conforme. Iscrizione del personale più facile : la ZTNA è molto più facile da implementare ed è migliore quando si tratta di arruolare nuovi dipendenti. La VPN implica configurazione e implementazione più impegnative e difficili.

: la ZTNA è molto più facile da implementare ed è migliore quando si tratta di arruolare nuovi dipendenti. La VPN implica configurazione e implementazione più impegnative e difficili. Trasparente per gli utenti: la ZTNA offre agli utenti la trasparenza “funziona” con una gestione della connessione senza attriti. La VPN può essere difficile e incline a provocare chiamate di supporto.

Nel complesso, la ZTNA offre una soluzione ideale per collegare le filiali di una sola persona.

Sophos ZTNA

Sophos ZTNA è un nuovissimo prodotto rilasciato e gestito in cloud per proteggere facilmente e in modo trasparente le vostre applicazioni aziendali strategiche con controlli granulari.

Sophos ZNTA è costituito da tre elementi:

Sophos Central fornisce la soluzione definitiva per la gestione e il reporting in cloud per tutti i prodotti Sophos, compreso Sophos ZTNA. Sophos ZTNA è completamente abilitato per il cloud, con Sophos Central che fornisce facile implementazione, gestione granulare delle policy e report dettagliati dal cloud.

fornisce la soluzione definitiva per la gestione e il reporting in cloud per tutti i prodotti Sophos, compreso Sophos ZTNA. Sophos ZTNA è completamente abilitato per il cloud, con Sophos Central che fornisce facile implementazione, gestione granulare delle policy e report dettagliati dal cloud. Sophos ZTNA Gateway sarà disponibile come appliance virtuale per una varietà di piattaforme per proteggere le applicazioni in rete on-premise o nel cloud pubblico. Inizialmente sarà disponibile il supporto di AWS e VMware ESXi, seguito a breve dal supporto per Azure, Hyper-V, Nutanix e altri.

sarà disponibile come appliance virtuale per una varietà di piattaforme per proteggere le applicazioni in rete on-premise o nel cloud pubblico. Inizialmente sarà disponibile il supporto di AWS e VMware ESXi, seguito a breve dal supporto per Azure, Hyper-V, Nutanix e altri. Sophos ZTNA Client fornisce connettività trasparente e senza attriti alle applicazioni controllate per gli utenti finali in base all’identità e all’integrità del dispositivo. È semplicissimo da implementare da Sophos Central, grazie a un’opzione per l’implementazione insieme a Intercept X o standalone con qualsiasi client AV desktop. Inizialmente supporterà MacOS e Windows, e successivamente anche Linux e le piattaforme per dispositivi mobili.

Coming soon

Il programma di accesso anticipato (EAP) per la versione iniziale della nostra soluzione ZTNA inizierà nelle prossime due settimane, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori notizie. Speriamo davvero che vorrete unirvi a noi nel test di Sophos ZTNA per renderlo il miglior prodotto possibile per il lancio!