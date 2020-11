Sophos è stata nominata “Visionaria” nel Gartner Magic Quadrant 2020 per i firewall di rete

Con una mossa che riteniamo evidenzi il nostro impegno costante per l’innovazione e la leadership di mercato, Gartner ha nominato Sophos come uno dei soli due visionari tra i 18 fornitori inclusi nel Magic Quadrant 2020 per i firewall di rete.

Uno dei punti di forza di Sophos XG Firewall è la sicurezza sincronizzata, la nostra integrazione in stile XDR che consente ai nostri endpoint, firewall e altre soluzioni di sicurezza di nuova generazione di condividere le informazioni e automatizzare il rilevamento e la risposta in modi che soluzioni singole ed isolate non possono. I clienti affermano che avrebbero bisogno di raddoppiare il personale addetto alla sicurezza per mantenere lo stesso livello di protezione senza Synchronized Security. Ci dicono anche che sperimentano meno incidenti di sicurezza e possono identificare e rispondere più rapidamente ai problemi che si verificano.

Le funzionalità XDR (Extended Detection and Response) che riducono la complessità della configurazione della sicurezza, del rilevamento delle minacce e della risposta sono emerse come una delle esigenze più critiche poiché i responsabili della sicurezza e della gestione del rischio lottano con troppi strumenti di sicurezza di diversi fornitori con poca integrazione dei dati e una mancanza di risposta orchestrata.

“Le principali proposte di valore di un prodotto XDR sono migliorare la produttività delle operazioni di sicurezza e potenziare le capacità di rilevamento e risposta includendo più componenti di sicurezza in un insieme unificato che offra più flussi di telemetria, presentando opzioni per più forme di rilevamento e abilitando contemporaneamente più metodi di risposta”.

Gartner, “Innovation Insight for Extended Detection and Response” (2020)

Riteniamo che il riconoscimento di Gartner dimostri la nostra innovazione nell’XDR e una chiara comprensione di ciò di cui i responsabili della sicurezza hanno bisogno per ottenere maggiore visibilità, per una gestione più semplice e un migliore rilevamento e risposta alle minacce in tutto il loro ecosistema.

Stare al passo con l’evoluzione del panorama delle minacce

Gli avversari più evoluti cambiano continuamente e intensificano le loro tattiche, tecniche e procedure (TTP) per aggirare i controlli di sicurezza legacy, prolungare o eludere il rilevamento ed eseguire attacchi di successo. Nel 2020, in particolare, i gruppi organizzati di attaccanti e i ceppi di malware si sono evoluti, come evidenziato da Maze, WastedLocker e altri attacchi ransomware moderni.

Tenere il passo con aggressori sofisticati richiede innovazione costante. All’inizio di quest’anno, abbiamo presentato una nuova architettura “Xstream” per Sophos XG Firewall, introducendo una serie di funzionalità nuove e migliorate, tra cui:

Ispezione di TLS 1.3 per rilevare malware occultati : il nuovo motore TLS indipendente dalle porte raddoppia le prestazioni delle operazioni crittografiche rispetto alle precedenti versioni XG

: il nuovo motore TLS indipendente dalle porte raddoppia le prestazioni delle operazioni crittografiche rispetto alle precedenti versioni XG Prestazioni delle applicazioni critiche ottimizzate : i nuovi controlli dei criteri FastPath accelerano, fino alla velocità del filo, le prestazioni delle applicazioni e del traffico SD-WAN, inclusi Voice over IP, SaaS e altri

: i nuovi controlli dei criteri FastPath accelerano, fino alla velocità del filo, le prestazioni delle applicazioni e del traffico SD-WAN, inclusi Voice over IP, SaaS e altri Analisi delle minacce con l’intelligence dei SophosLabs : protezione dalle minacce zero-day e dalle varianti emergenti di ransomware con più modelli di machine learning best-in-class e insight ineguagliabili sui file sospetti che entrano nella tua rete.

: protezione dalle minacce zero-day e dalle varianti emergenti di ransomware con più modelli di machine learning best-in-class e insight ineguagliabili sui file sospetti che entrano nella tua rete. Scansione adattiva del traffico : il motore Deep Packet Inspection (DPI) recentemente migliorato valuta dinamicamente i flussi di traffico e li abbina al livello di scansione delle minacce appropriato, migliorando il throughput fino al 33% nella maggior parte degli ambienti di rete

: il motore Deep Packet Inspection (DPI) recentemente migliorato valuta dinamicamente i flussi di traffico e li abbina al livello di scansione delle minacce appropriato, migliorando il throughput fino al 33% nella maggior parte degli ambienti di rete Gestione completa del cloud e reporting in Sophos Central: le funzionalità di gestione e reporting centralizzate in Sophos Central forniscono ai clienti la gestione di gruppi di firewall e il reporting flessibile del cloud su un intero patrimonio senza costi aggiuntivi

Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni su XG Firewall e l’architettura Xstream.

