Case study Sophos: riduzione del 50% dei tempi di amministrazione della sicurezza

Il passaggio a un sistema di sicurezza informatica Sophos consente alle organizzazioni di ridurre i costi generali e, in definitiva, di abbassare il costo totale di proprietà (TCO).

Questo case study illustra come un cliente in Sud America abbia aumentato la propria efficienza e migliorato la sua sicurezza passando a un sistema Sophos.

Cybersecurity: una priorità per le aziende

Il cliente è un fornitore leader di servizi software avanzati, tra cui sviluppo web, sviluppo di app mobili, test software, DevOps, marketing digitale e business intelligence.

Con una sede in Costa Rica, il suo personale di 920 addetti è distribuito in tutta l’America Latina: principalmente in Bolivia, Colombia, Costa Rica e Perù. All’interno del team IT, cinque persone hanno una la responsabilità della sicurezza informatica.

Il cliente considera una buona sicurezza informatica fondamentale per il proprio successo. Come il loro Chief Technology Officer (CTO), afferma:

Chi vorrebbe fare affari con un’azienda che è stata colpita da un attacco informatico o che subisce una violazione dei dati?

Sebbene sia molto difficile eliminare completamente la possibilità di un incidente di sicurezza, è importante che possiamo dare ai nostri clienti la garanzia che stiamo facendo ogni sforzo per prevenirli e che se un evento si verifica l’impatto sarà minimo “.

Sfide comuni

Come molte altre organizzazioni, l’azienda deve affrontare sfide con le sue risorse per la sicurezza informatica: i membri del team IT hanno molteplici responsabilità e nessuno è dedicato al 100% alla sicurezza informatica.

Un’altra sfida è il budget e la giustificazione degli investimenti per la sicurezza informatica, in quanto il vantaggio non è molto visibile ad altre aree dell’azienda.

Con gli attacchi informatici in aumento, l’azienda è chiara sul fatto che mettere in atto strumenti di sicurezza che automatizzano la maggior parte dei processi è essenziale per il suo successo e trasformerà l’azienda in generale.

Un’evoluzione della cybersecurity

Il cliente ha attraversato un’evoluzione della sicurezza informatica: prima è passato da un firewall tradizionale a un semplice dispositivo di nuova generazione, e poi a un sistema completo di cybersecurity Sophos di nuova generazione.

Ora utilizza Sophos XG Firewall a livello del gateway, Sophos Intercept X endpoint protection, Sophos Email, Sophos Device Encryption, Sophos Wireless Access Point e Sophos Phish Threat per l’istruzione degli utenti.

I prodotti Sophos condividono informazioni in tempo reale su minacce, salute e sicurezza della rete e collaborano tra di loro per rispondere automaticamente agli incidenti. Tutta la protezione è gestita tramite la piattaforma di gestione basata su cloud di Sophos Central.

Trasformazione attraverso l’automazione

Prima di Sophos, non c’era comunicazione tra il firewall e la protezione degli endpoint. Come afferma il loro CTO:

“Abbiamo guadagnato molto dalla capacità dei prodotti Sophos di lavorare insieme, in particolare dalla loro abilità nell’isolare automaticamente i computer compromessi se viene rilevato un evento.

Per noi è fondamentale anche la possibilità di gestire tutti i prodotti Sophos attraverso un’unica piattaforma centrale, insieme alla roadmap con ulteriori integrazioni.

Disporre di strumenti che rilevano e correggono automaticamente la maggior parte degli eventi di sicurezza consente al nostro piccolo team IT di gestire la sicurezza dell’azienda e prevenirne la compromissione.”

Riduzione del 50% del tempo dedicato all’amministratore della sicurezza

Il passaggio a un sistema di cybersecurity Sophos di nuova generazione ha ridotto del 50% il tempo che il team IT dedica all’amministratore della sicurezza.

Prima di Sophos, servivano più di 20 ore a settimana per gestire la security. Ora, grazie alla capacità del sistema Sophos di rispondere automaticamente agli eventi, l’amministratore della sicurezza impiega meno di 10 ore a settimana.

Piuttosto che occuparsi di tutti gli eventi stessi, il team ora si limita a rivedere gli avvisi forniti dagli strumenti Sophos e analizza il modo in cui vengono affrontati (correzione degli eventi).

Il team apprezza molto anche la capacità di gestire tutta la propria sicurezza informatica in un unico posto, grazie alla gestione centralizzata nella piattaforma basata su cloud di Sophos.

Gli eventi di sicurezza vengono gestiti in pochi secondi

Sebbene l’azienda subisca attacchi alla security ogni giorno – molte e-mail dannose e tentativi regolari di violare il sito Web – ha un livello di contenimento molto elevato.

In effetti, il loro CTO afferma che l’impatto maggiore del passaggio al sistema di sicurezza informatica di nuova generazione di Sophos è la velocità con cui vengono ora affrontati gli eventi di sicurezza, riducendo la loro esposizione agli attacchi.

Grazie all’integrazione tra il firewall Sophos e la protezione degli endpoint Sophos, la maggior parte degli eventi viene gestita in pochi secondi dal sistema, mentre i dispositivi compromessi vengono isolati automaticamente.

Il passaggio al sistema Sophos ha inoltre consentito al team di ottenere, per la prima volta, visibilità di tutti gli eventi di sicurezza, aumentando ulteriormente la sua capacità di proteggere l’organizzazione dagli aggressori.

Cybersecurity: un fattore abilitante per il business

Il team IT è molto consapevole del ruolo della sicurezza informatica nel creare fiducia con i propri clienti e che buone difese informatiche sono un elemento di differenziazione del business.

Come risultato del passaggio a Sophos, i loro clienti ora hanno molta più fiducia nella loro sicurezza informatica, il che facilita le relazioni commerciali.

Guardalo in azione

Guarda questo video dimostrativo per vedere quanto sia facile la gestione quotidiana della sicurezza con un sistema Sophos.

Per provare di persona il sistema, il modo più semplice è avviare una prova gratuita di uno dei nostri prodotti.

E per qualsiasi altra cosa, o per discutere delle tue sfide, il team di Sophos è qui per aiutarti.