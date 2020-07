Cinque motivi per passare a Intercept X

Recentemente abbiamo lanciato funzionalità avanzate di EDR che offrono agli utenti la possibilità di porre domande dettagliate sulla ricerca delle minacce e sulle operazioni IT per ottenere rapidamente le risposte di cui hanno bisogno. Ciò si aggiunge ad altre nuove funzionalità come la tecnologia AMSI (Antimalware Scan Interface), che eccelle nel rilevare script offuscati dannosi (ad esempio PowerShell) e la funzionalità di Intrusion Prevention System che blocca gli attacchi basati sulla rete (attualmente in Early Access).

Tuttavia non si tratta degli unici vantaggi che comporta passare a Intercept X e Sophos Central, la nostra piattaforma di gestione basata sul cloud. Vi diamo altri cinque motivi per prendere in considerazione questo passaggio:

1. Una protezione avanzata per bloccare le minacce più recenti

Intercept X eccelle nel bloccare le minacce più recenti come ransomware, attacchi fileless basati su script, malware sconosciuto e avversari che cercano attivamente di compromettere i sistemi. L’intelligenza artificiale del deep learning, le capacità anti-ransomware e le tecniche di mitigazione degli exploit si combinano per fornire un livello di sicurezza unico.

2. Una gestione semplificata

Intercept X è gestito tramite la console Sophos Central basata sul cloud, che consente di gestire tutte le soluzioni Sophos in un’unica soluzione, in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo. Tutto è gestito da un’unica console con lo stesso aspetto intuitivo, quindi è facile passare da un prodotto all’altro e abilitare potenti funzionalità tra prodotti.

3. Un risparmio di tempo e denaro

Con la gestione in cloud non è necessario mantenere server fisici locali e puoi accedere a un’unica console di gestione, riducendo i tempi di amministrazione.

4. L’implementazione della sicurezza che cresce insieme alla tua azienda

Sophos Central semplifica l’estensione della protezione man mano che l’azienda cresce. Vuoi provare la nuova potente funzionalità EDR che ti aiuta a rintracciare le applicazioni o gli utenti indesiderati che hanno fatto clic su un’e-mail di phishing in tutta la tua azienda? Fai un test con un solo clic.

5. Un livello di protezione più intelligente e veloce

I prodotti Sophos sono progettati per funzionare meglio insieme fin dall’inizio. Ad esempio, Intercept X e XG Firewall lavorano in tandem per isolare un dispositivo compromesso, ripulirlo e ripristinare l’accesso alla rete senza l’intervento dell’amministratore in pochi secondi.

Anche se non sei ancora su Sophos Central, provare Intercept X non potrebbe essere più semplice. Puoi avviare una prova senza impegno o dare un’occhiata alla demo online per avere un’idea dell’interfaccia e delle potenti funzionalità offerte.