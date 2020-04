Nuove potenti funzionalità EDR già da ora nell’Early Access di Intercept X

Siamo lieti di annunciare che nuove potenti funzionalità di “Endpoint Detection and Response”(EDR) per Intercept X sono già disponibili nell’Early Access.

Questo EAP (Early Access Program) offre query SQL predefinite e completamente personalizzabili sia per la ricerca granulare delle minacce che per i controlli e la gestione dell’integrità IT in tutta l’azienda. E’ possibile aderire all’EAP già da ora.

Live Discover

Live Discover ti consente di esaminare i tuoi dati per dare una risposta a quasi tutte le domande che ti vengono in mente attraverso ricerche su endpoint e server con query SQL.

Puoi scegliere tra una selezione di query pre-create che possono essere completamente personalizzate per ottenere le informazioni esatte di cui hai bisogno.

Le domande sulle operazioni IT e sulla ricerca delle minacce includono:

Perché una macchina è lenta? È in attesa di un riavvio?

Gli utenti utilizzano estensioni del browser non autorizzate?

Alcuni processi hanno registrato modifiche alle loro chiavi di registro o ai file di recente?

La condivisione remota è abilitata? E gli account guest?

Quali processi stanno tentando di stabilire connessioni di rete su porte non standard?

Live Response (in arrivo a maggio per l’EAP)

Questa funzione ti dà la possibilità di rispondere con precisione. Utilizzando un’interfaccia cmdline, accedi ai dispositivi in remoto per eseguire ulteriori indagini o agire. Per esempio:

Riavviare un dispositivo in attesa di aggiornamenti

Terminare processi sospetti

Sfogliare il file system

Modificare i file di configurazione

Eseguire script e programmi

Come aderire all’EAP

L’EAP è aperto a tutti coloro che hanno Intercept X e Intercept X per Server, anche se al momento non si dispone di EDR.

Per le istruzioni complete su come partecipare e per informazioni tecniche aggiuntive, visitare la community di Sophos. Attendiamo con ansia il vostro il tuo feedback!

Vuoi scoprire le nuove funzionalità di EDR? Partecipa al webinar di mercoledì 22 aprile alle ore 15. Iscriviti subito: https://attendee.gotowebinar.com/register/2047535148277749259.