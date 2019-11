Il Firewall Group Management diventa ancora più semplice

Parte l’Early Access Program per il Firewall Group Management in Sophos Central

Da quando XG Firewall è entrato in Sophos Central, e cioè all’inizio di quest’anno, abbiamo costantemente aggiunto funzionalità per rendere sempre più semplice la gestione quotidiana dei firewall. E oggi, il team è lieto di dare il via all’Early Access Program per il Firewall Group Management.

Le nuove funzionalità di Sophos Central includono:

Gestione e archiviazione dei backup pianificati

Gestione degli aggiornamenti del firmware

Distribuzione zero-touch delle nuove appliance XG Firewall

Gestione a gruppi di Firewall per mantenere facilmente la linearità all’interno di un gruppo di firewall

Gestione del backup

I backup sono generalmente rimandati, fino a quando non se ne ha davvero bisogno.

Grazie alla gestione dei backup pianificati potete dormire sonni tranquilli. Essi vengono memorizzati in modo sicuro in Sophos Central, quindi quando è necessario ripristinarne uno per qualsiasi motivo, l’operazione è semplicissima.

Questa funzione consente di:

Pianificare i backup quotidianamente, settimanalmente o mensilmente per uno o tutti i firewall

Archiviare in modo sicuro gli ultimi 5 file di backup per ciascun firewall

Archiviare permanentemente un backup preferito a scelta

Scaricare un file di backup in qualsiasi momento per il ripristino

Gestione degli aggiornamenti del firmware

Per garantire che una rete stia beneficiando delle ultime funzionalità e del massimo delle prestazioni, è importante mantenere aggiornati i suoi firewall. Tuttavia, l’aggiornamento del firmware su diversi firewall può richiedere MOLTO tempo. Da oggi non più!

Questa nuova funzione semplifica l’aggiornamento del firmware del firewall. Una volta attivato, l’intero processo di download dell’upgrade del firmware e di riavvio dell’appliance avviene senza soluzione di continuità, senza ulteriori interventi da parte dell’utente.

Distribuzione Zero-Touch

A volte è necessario configurare un firewall in remoto e potrebbe non essere disponibile l’esperienza necessaria per configurarlo completamente. È qui che entra in gioco la funzione di distribuzione Zero-Touch.

Ora è possibile inviare il firewall direttamente alla posizione remota e configurarlo da Sophos Central senza dover metter mano all’appliance.

Serve solo qualcuno per estrarlo dalla scatola, collegarlo, inserire una chiavetta USB con il file di configurazione di provisioning creato e avviarlo. È quindi possibile configurarlo completamente in remoto da Sophos Central.

Gestione del gruppo di firewall

Questa funzione consente di sincronizzare criteri, oggetti e altre impostazioni in un gruppo di firewall. Una volta attivato, l’intero processo di download dell’upgrade del firmware e di riavvio dell’appliance avviene semplicemente, senza ulteriori interventi da parte dell’utente.

Queste nuove funzionalità di Sophos Central sono ideali per i partner MSP e tutti i clienti che gestiscono più firewall.

Mantieni semplicemente e facilmente la coerenza di configurazioni su una grande rete distribuita

Risparmia tempo e fatica gestendo un gruppo di firewall

Monitora e accedi a tutti i tuoi firewall tramite Sophos Central, senza costi aggiuntivi.

Introduzione all’Early Access Program

Sarà necessario disporre di firewall con installata la versione EAP di XG Firewall v18 da aggiungere ai gruppi per valutare le nuove funzionalità del Firewall Group Management.

Come aderire all’EAP in 3 semplici passaggi:

Accedi al tuo account Sophos Central

Nell’angolo in alto a destra, seleziona ” Programmi di accesso in anteprima” dal menu sotto il tuo nome

Cerca “Gestione dei gruppi di Firewall” e fai clic su “Partecipa”

Le nuove funzionalità del Firewall Group Management saranno quindi nella sezione Gestione firewall di Sophos Central.

Visita i forum della community per ulteriori informazioni e per fornire il tuo prezioso feedback.