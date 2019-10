Disponibile l’Early Access Program di XG Firewall v18

Siamo lieti di dare il via all’Early Access Program (EAP) di XG Firewall v18 per tutti i clienti e partner Sophos. Questa versione presenta moltissime nuove funzionalità:

Architettura Xstream offre nuovi livelli estremi di visibilità, protezione e prestazioni.

offre nuovi livelli estremi di visibilità, protezione e prestazioni. L’analisi delle informazioni sulle minacce blocca le vulnerabilità zero-day prima che entrino nella tua rete.

blocca le vulnerabilità zero-day prima che entrino nella tua rete. Le funzionalità più richieste e miglioramenti innovativi semplificano l’implementazione e la gestione di XG Firewall.

Architettura Xstream

Uno dei punti salienti di v18 è la nuova architettura di elaborazione dei pacchetti Xstream. Essa fornisce un livello di sicurezza superiore e ad alta velocità; visibilità senza compromessi nei flussi di traffico crittografati; e prestazioni accelerate per il traffico più strategico.

La nuova architettura ha tre componenti principali:

Xstream DPI Engine – Protezione dalle minacce deep packet per AV, IPS, Web, App Control e SSL Inspection in un singolo motore di streaming senza proxy.

– Protezione dalle minacce deep packet per AV, IPS, Web, App Control e SSL Inspection in un singolo motore di streaming senza proxy. Ispezione SSL Xstream : prestazioni, flessibilità e trasparenza leader del settore in tutto il traffico crittografato SSL / TLS, incluso il supporto per TLS 1.3 su tutte le porte e applicazioni.

: prestazioni, flessibilità e trasparenza leader del settore in tutto il traffico crittografato SSL / TLS, incluso il supporto per TLS 1.3 su tutte le porte e applicazioni. Xstream Network Flow FastPath – Offload automatico intelligente e basato su criteri dell’elaborazione del traffico affidabile per garantire che il traffico di importanza critica sia sempre sulla strada corretta.

Analisi dell’intelligence sulle minacce

L’analisi dell’intelligence sulle minacce è fornita dai SophosLabs e dalla nostra tecnologia di deep learning all’avanguardia. Utilizzando una serie di tecniche di modellazione delle minacce per analizzare i file scaricati o in arrivo via e-mail, questa funzione identifica e blocca le più recenti minacce zero-day prima che facciano il loro ingresso in rete.

Per vedere i tipi di file che entrano nella rete è possibile ottenere una rapida panoramica sotto forma di un termometro visivo (come mostrato di seguito) e tutti i dettagli in un rapporto completo.

Le principali funzionalità richieste

Tu hai chiesto e noi ti abbiamo ascoltato – XG Firewall v18 include anche le funzionalità più richieste e altri miglioramenti innovativi relativi a SD-WAN, NAT, rete, gestione delle regole del firewall, notifiche e avvisi e molto altro. Dai un’occhiata all’elenco completo delle funzionalità per i dettagli completi.

Aiutaci a modellarlo

Per prendere parte al programma, visita i forum della nostra community per ottenere il firmware più recente, incontrare gli altri partecipanti all’EAP e il personale Sophos e condividere il tuo feedback.

Non vediamo l’ora di incontrarti sui forum.