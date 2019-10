Sophos e Arcserve insieme per un’alleanza tecnologica globale

Sophos e Arcserve si sono unite in un’alleanza che combina sicurezza informatica server e protezione dei dati e backup, entrambe leader a livello mondiale

La partnership tecnologica consentirà ad Arcserve di integrarsi con Sophos Intercept X Advanced per Server sui suoi dispositivi della serie 9000, offrendo una protezione multi-livello che combina anti-ransomware e altre tecnologie di prevenzione delle minacce, come il deep learning contro malware noti e sconosciuti, il disaster recovery e funzionalità ad alta disponibilità per la prevenzione contro la perdita di dati.

Intercept X Advanced per Server verrà fornito preinstallato su ogni dispositivo Arcserve serie 9000. La partnership introduce una soluzione all-in-one per la sicurezza e la protezione dei dati contro le minacce che colpiscono backup e server aziendali e può essere implementata in soli 15 minuti.

Entrambi i team di Sophos e Arcserve si impegnano a collaborare per offrire una soluzione coerente, unificando prevenzione (sicurezza) e cura (backup) e offrendo ai clienti la massima tranquillità.