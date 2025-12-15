Sophos excelle dans les rapports G2 Winter 2026 : N°1 Overall des solutions de protection Endpoint, XDR, MDR et Firewall

G2 a publié ses rapports Winter 2026, et les clients ont une fois de plus classé Sophos parmi les meilleurs éditeurs de sécurité. Sophos est classée solution N°1 Overall dans les catégories EPP (Endpoint Protection Platforms), MDR (Managed Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response) et Firewall Software. Témoignant de la puissance de notre plateforme, Sophos a été nommé Leader pour la 14ème fois consécutive dans tous les classements G2 Overall Grid® qui définissent les opérations de sécurité modernes : Endpoint Protection Platforms (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software, et Managed Detection and Response (MDR).

Ces reconnaissances sont basées sur des évaluations vérifiées par les pairs et reflètent ce que les équipes de sécurité apprécient le plus : un délai plus court pour obtenir des résultats, des opérations simplifiées et la confiance que leur offre une plateforme évolutive, allant de la prévention à la réponse managée.

Managed Detection and Response (MDR)

En plus de sa position de N°1 Overall des solutions MDR, les segments client de type Entreprise et Mid-Market ont également désigné Sophos MDR comme la meilleure solution. Sophos MDR a également obtenu les distinctions Best Results et Best Usability auprès des clients Entreprise.

Rapports G2 Winter 2026 pour le MDR – Overall

Endpoint

Les rapports Winter 2026 mentionnent aussi pour la première fois Sophos Endpoint comme la solution EPP N°1 dans le rapport Overall Grid®. Sophos Endpoint a également été classé comme la solution N°1 par tous les segments client (Enterprise, Mid-Market et Small Business) dans leurs rapports Grid® respectifs, une véritable preuve de notre capacité à protéger les organisations de toutes tailles. Sur les marchés EPP et XDR, les utilisateurs ont classé Sophos Endpoint comme la solution N°1 dans 25 rapports au total. La plateforme Sophos XDR a obtenu les distinctions Best Usability, Best Results et Best Relationship, confirmant ainsi sa position de Leader en matière de sécurité et d’expérience client. Ces témoignages client confirment la dynamique insufflée par le lancement de notre solution Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR), la dernière d’une série d’avancées qui sous-tend notre mission consistant à aider les organisations de toutes tailles à renforcer leurs défenses contre l’évolution des menaces.

Firewall

Les rapports G2 Winter 2026 confirment la position de N°1 Overall de Sophos Firewall pour la 12ème fois consécutive. C’est également le deuxième rapport consécutif où Sophos Firewall a été unanimement classé comme la solution pare-feu N°1 par tous les segments client (Enterprise, Mid-Market et Small Business). Sophos Firewall a également obtenu les badges Overall Best Results, Best Usability et Best Relationship.

Rapports G2 Winter 2026 dans la catégorie Firewall Software – Overall

Que disent les clients de Sophos ?

“Sophos Endpoint offre une excellente protection grâce à sa détection avancée des menaces, sa prévention des ransomwares et ses fonctionnalités de restauration (rollback )”, a déclaré un IT Manager du segment Mid-Market.

“J’apprécie vraiment Sophos Endpoint pour ses capacités de détection performantes. Ce logiciel est incroyablement efficace pour détecter même les plus petites modifications apportées aux fichiers, ce qui me rassure car je sais que tout fichier suspect ou malveillant sera rapidement identifié et mis en quarantaine”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“J’apprécie que Sophos MDR assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 par de véritables experts qui non seulement détectent les menaces, mais prennent également des mesures pour les stopper. C’est comme avoir un SOC (Security Operations Center) complet à mes côtés, sans avoir besoin d’en déployer un en interne”, a déclaré un ingénieur technique du segment Small Business

“Contrairement aux solutions de sécurité endpoint traditionnelles qui se contentent de signaler les activités suspectes, Sophos MDR assure la détection, l’investigation et la réponse en temps réel, allégeant ainsi considérablement la charge de travail des équipes IT/Cybersécurité internes”, a déclaré un ingénieur senior network & security du segment Enterprise.

“Sophos Firewall se distingue par son interface intuitive, sa protection robuste contre les menaces, son intégration avec Security Heartbeat, ses rapports intégrés et sa gestion simplifiée des politiques”, a déclaré un IT manager du segment Mid-Market.

“Je suis absolument ravi de Sophos Firewall ! Il offre des performances et une sécurité exceptionnelles qui dépassent largement mes attentes”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

