Présentation de Sophos Intelix pour Microsoft 365 Copilot

Nous sommes ravis de vous présenter Sophos Intelix pour Microsoft 365 Copilot, une nouvelle intégration puissante qui fournit des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) de réputation mondiale provenant de Sophos X-Ops directement au niveau de votre flux de travail quotidien afin d’améliorer vos résultats en matière de cybersécurité.

Les analystes en sécurité et les professionnels IT peuvent instantanément accéder aux cybermenaces émergentes, les analyser et y répondre directement depuis l’interface de chat Copilot, et ce sans quitter l’environnement Microsoft 365, accélérant ainsi la neutralisation des attaques. Cette expérience fluide transforme le renseignement sur les menaces (Threat-Intelligence) en le faisant passer de simple ressource isolée en un allié exploitable et toujours disponible, qui accélère la prise de décision, renforce la cyber-résilience et favorise une collaboration plus efficace entre les équipes.

Avantages de Sophos Intelix pour Microsoft Copilot

Accès transparent aux renseignements sur les menaces (Threat Intelligence) : les administrateurs de sécurité et IT, les gestionnaires de risques et les utilisateurs professionnels peuvent interagir directement avec Sophos Intelix en utilisant le langage naturel via le chat Copilot, en soumettant des éléments et en bénéficiant de renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) en temps réel sans quitter l’écosystème Microsoft 365. Cette capacité accélère les investigations et les réponses aux menaces, réduisant ainsi leur impact.

Analyse complète des menaces : Sophos Intelix exploite les lookups dans le Cloud, l'analyse statique et dynamique, ainsi que la puissance du renseignement sur les menaces (Threat Intelligence) de Sophos X-Ops pour fournir des verdicts détaillés et explicables sur les fichiers et les URL. Cette possibilité permet aux utilisateurs de comprendre non seulement si un élément est malveillant, mais aussi pourquoi, facilitant ainsi une prise de décision plus rapide et éclairée.

Accès libre : cet agent est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Microsoft 365 Copilot, démocratisant ainsi l'accès à des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) de réputation mondiale.

Comment accéder à Sophos Intelix pour Microsoft Copilot ?

L’agent Sophos Intelix est disponible gratuitement via l’Agent Store dans Copilot Studio et Teams. Cet agent unique apporte toutes les fonctionnalités de Sophos Intelix à Copilot, notamment :

Des lookups dans le Cloud.

Une analyse statique (fichiers et Web).

Une analyse dynamique.

Grâce à l’interface de chat, les utilisateurs peuvent accéder directement aux informations approfondies et en temps réel sur le paysage des menaces fournies par Sophos X-Ops. Dépassant largement les intégrations de chat-ops traditionnelles, l’agent comprend les requêtes en langage naturel et fournit des réponses exploitables et expertes, permettant ainsi aux équipes de sécurité d’anticiper, de s’adapter et de neutraliser les menaces plus rapidement que jamais.

Démocratiser la cybersécurité pour toutes les organisations

Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités marque une étape importante dans la mise en œuvre de la vision plus large de Sophos, qui consiste à rendre les données et les services Sophos X-Ops accessibles via des frameworks basés sur des agents. Grâce à une étendue et une qualité de données inégalées, incluant les renseignements (intelligence) de SophosLabs et du service Sophos MDR (Managed Detection and Response), Sophos X-Ops offre aux analystes des SOC (Security Operations Center) une visibilité accrue sur les menaces, notamment les comportements des adversaires, les métadonnées de signature et d’IOC, l’attribution des acteurs malveillants et les informations sur la prévalence, le tout apparaissant naturellement dans les outils que les analystes peuvent utiliser quotidiennement. Résultat : des analystes plus compétents, un traitement plus rapide des attaques et une réduction des cyber-risques.

Prêt à transformer votre stratégie de cyberdéfense ? Commencez dès aujourd’hui à utiliser Sophos Intelix pour Microsoft 365 Copilot et découvrez l’avenir du renseignement sur les menaces (Threat -Intelligence) proactif et intégré, là où vos équipes travaillent au quotidien.

Billet inspiré de Introducing Sophos Intelix for Microsoft 365 Copilot, sur le Blog Sophos.