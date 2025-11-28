Nous sommes ravis de vous annoncer que Sophos Central dans la région des Émirats arabes unis est désormais opérationnel.

Hébergé sur Amazon Web Services (AWS) aux Émirats arabes unis, ce nouveau centre de données rapproche la puissance de Sophos Central et de nos services de cybersécurité de nos clients et partenaires à travers le Moyen-Orient.

La région des Émirats arabes unis pour Sophos Central marque la dernière expansion de notre infrastructure mondiale en matière de centre de données Sophos Central, qui compte désormais dix points de présence à travers les Amériques, la zone EMEA et l’Asie-Pacifique.

Avantages pour les partenaires et les clients

La nouvelle région des Émirats arabes unis permet aux organisations de :

Conserver intégralement leurs données aux Émirats arabes unis , contribuant ainsi au respect des exigences réglementaires locales et sectorielles.

, contribuant ainsi au respect des exigences réglementaires locales et sectorielles. Bénéficier de performances accrues et d’une latence réduite pour Sophos Central et les services associés.

pour Sophos Central et les services associés. Obtenir la résilience et la fiabilité attendues pour les opérations critiques.

Le centre de données des Émirats arabes unis est particulièrement précieux pour les organisations des secteurs public, de la santé et des services financiers, où la résidence des données et la conformité sont des priorités absolues.

Accélération de la croissance régionale

Les partenaires Sophos du Moyen-Orient peuvent désormais proposer Sophos Managed Detection and Response (MDR), Sophos XDR ainsi que d’autres produits et services Sophos sur une plateforme Cloud localisée aux Émirats arabes unis. Cette possibilité se traduit par une intégration plus fluide, une conformité simplifiée et une confiance accrue des clients.

“Ce lancement reflète notre mission qui est de défendre les organisations de toutes tailles contre les cyberattaques inévitables grâce à une expertise inégalée et des défenses adaptatives”, a déclaré Gerard Allison, Senior Vice President EMEA Sales chez Sophos. “En apportant une infrastructure locale aux Émirats arabes unis, nous concrétisons notre vision qui consiste à permettre à chaque organisation d’atteindre des résultats supérieurs en matière de cybersécurité. Cette expansion soutient notre stratégie de démocratisation, d’utilisation de l’IA et de l’automatisation, et de renforcement des capacités de nos partenaires pour une croissance sécurisée”.

Disponible dès aujourd’hui

Si vous créez un nouveau compte Sophos Central, vous pouvez désormais sélectionner la région des Émirats arabes unis lors du processus d’onboarding. Les clients et partenaires existants qui souhaitent migrer vers le nouveau centre de données des Émirats arabes unis sont invités à contacter leur interlocuteur Sophos pour obtenir plus de détails.

Billet inspiré de The Sophos Central UAE region is now live!, sur le Blog Sophos.