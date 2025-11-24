La confiance modernisée : comment l’UADY a transformé la sécurité de son campus grâce à Sophos

Avec l’expansion de l’université et l’accueil de plus de 20 000 étudiants répartis sur cinq campus, son équipe IT a dû faire face à une pression croissante sur une infrastructure de cybersécurité vieillissante. Les correctifs manuels, la prise en charge limitée des firmwares et la hausse des coûts ont rendu plus difficile la défense contre l’évolution des menaces, et encore plus difficile l’extension efficace de la protection.

Pour Wilbert Pérez Segura, Head of Computer Security à l’UADY, le défi était clair :

“Notre solution de sécurité périmétrique existante était devenue obsolète”, a-t-il déclaré. “Nous avions du mal à nous défendre contre un paysage de menaces en constante évolution”.

Le service IT était pris dans un cycle de maintenance réactive, passant plus de temps à éteindre des incendies qu’à stimuler l’innovation. Même sans perturbation majeure, le risque de dépendre de systèmes obsolètes a engendré un malaise croissant au sein de l’université. Pérez et son équipe savaient qu’ils devaient se moderniser, non seulement pour stopper les attaques, mais aussi pour rétablir la confiance dans leur infrastructure.

De la complexité au contrôle

L’objectif de l’UADY allait au-delà du simple remplacement des outils obsolètes. Il s’agissait de reprendre le contrôle, de réduire les risques et de donner à l’équipe IT la liberté de se concentrer sur ce qui comptait le plus.

Après avoir évalué plusieurs éditeurs, l’université a choisi Sophos comme partenaire pour leur cybersécurité, une décision fondée autant sur la confiance que sur la technologie.

“Les produits Sophos ont joué un rôle fondamental dans le renforcement de nos capacités en matière de cybersécurité et de gestion IT à l’[UADY]”, a déclaré Pérez.

Le processus de modernisation a débuté avec Sophos Firewall, qui leur a apporté la visibilité et l’efficacité qui leur faisaient défaut depuis longtemps.

“Grâce à la mise en place de Sophos Firewall dans l’infrastructure IT de notre université, nous avons pu moderniser notre environnement de cybersécurité, en obtenant une solution plus robuste et plus efficace à un coût nettement inférieur à celui de notre technologie précédente”, a déclaré Pérez.

Pour la première fois depuis des années, l’équipe IT de l’UADY pouvait clairement voir ce qui se passait sur son réseau et agir rapidement sans ajouter de complexité ni des dépenses supplémentaires.

Gestion unifiée, sécurité simplifiée

Ensuite, l’université a déployé Sophos Central, offrant ainsi à l’équipe IT une plateforme unifiée basée dans le Cloud afin de gérer chaque niveau de sécurité, des endpoints et points d’accès aux switches et aux défenses anti-phishing.

“L’intégration de nos points d’accès et switches Sophos dans la plateforme Sophos Central a permis une gestion centralisée, facilitant la détection précoce des défaillances et réduisant les temps de réponse aux incidents sur le réseau sans fil de l’université”, a déclaré Pérez.

Cette intégration a transformé les opérations quotidiennes. L’équipe est passée d’un dépannage (troubleshooting) réactif à une gestion proactive, permettant ainsi de gagner un temps précieux tout en améliorant la résilience.

Avec Sophos Endpoint, ils ont obtenu une protection homogène et légère sur tous les appareils, même les postes de travail plus anciens. De plus, grâce à Sophos Phish Threat, ils ont favorisé une culture basée sur la sensibilisation par le biais de simulations interactives qui ont aidé le personnel à reconnaître et à résister aux tentatives de phishing.

Aujourd’hui, l’UADY s’appuie sur des bases en matière de cybersécurité plus solides, alignant ainsi les opérations de sécurité sur la mission académique plus large de l’université.

Les systèmes hérités ou les défenses de fortune ne constituent plus un fardeau pour l’équipe IT. Ils gèrent en revanche une infrastructure moderne et unifiée qui évolue au rythme des menaces émergentes.

Pour Pérez, le changement est à la fois technique et culturel.

“Grâce à Sophos, nous avons mis en place une infrastructure sécurisée, efficace et résiliente, qui soutient notre mission et protège notre avenir”, a-t-il déclaré.

Grâce à l’architecture AI-Native et gérée depuis le Cloud de Sophos, qui apprend et s’adapte en permanence aux nouvelles menaces, l’UADY bénéficie d’une protection qui évolue aussi vite que les risques auxquels elle est confrontée.

Découvrez comment l’Université autonome du Yucatán (UADY) a renforcé ses défenses et restauré la confiance en son avenir numérique grâce à Sophos. Lire l’étude de cas complète.

Téléchargez l’étude de cas.

Billet inspiré de Modernizing trust: How UADY transformed campus security with Sophos, sur le Blog Sophos.