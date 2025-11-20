sophos-intelix
Sophos Intelix : amélioration de la cybersécurité pour les environnements Microsoft

Des services MDR certifiés aux frameworks Threat-Intelligence ouverts, Sophos apporte la clarté, le contexte et la confiance dont les organisations ont besoin pour garder une longueur d'avance sur l'évolution des menaces.
20 novembre 2025
J’ai le plaisir de vous faire part de trois mises à jour importantes qui renforcent la cybersécurité des organisations utilisant les technologies Microsoft. Ces étapes majeures étendent, à l’écosystème Microsoft, la portée des capacités de Sophos en matière de renseignement sur les menaces (Threat-Intelligence) et MDR (Managed Detection and Response), mondialement reconnues, aidant ainsi les équipes IT/Cybersécurité à renforcer la protection et à accélérer la réponse aux menaces.

Sophos MDR pour les environnements Microsoft obtient la certification MISA

Sophos MDR pour les environnements Microsoft a obtenu le “Microsoft Verified Small and Medium Business (SMB) Solution Status via Microsoft Intelligent Security Association (MISA)”.

Cette certification valide le niveau d’intégration entre Sophos MDR et ‘Microsoft Defender for Business’ et ‘Microsoft Defender for Endpoint’, démontrant ainsi que Sophos fournit une solution MDR (Managed Detection and Response) éprouvée, de niveau professionnel, et optimisée pour les environnements Microsoft.

Pour les MSP (Managed Service Providers) et les clients de type PME, cette certification confirme que Sophos MDR réduit les cyber-risques, optimise les investissements technologiques et renforce les défenses contre les adversaires.

Sophos Intelix pour Microsoft Security Copilot

Désormais disponible dans la boutique Security Copilot, Sophos Intelix pour Microsoft Security Copilot intègre, d’un point de vue global, les renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) de Sophos X-Ops directement dans l’assistant IA générative de Microsoft pour les équipes de sécurité.

Cet agent permet aux utilisateurs d’enrichir les alertes, d’analyser les fichiers suspects et d’accéder au contexte des menaces en temps réel directement dans Security Copilot, transformant ainsi les renseignements en prises de décision plus rapides et plus sûres. Disponible gratuitement, l’agent Intelix offre à chaque utilisateur de Security Copilot l’accès aux mêmes informations qui alimentent les activités MDR de Sophos au niveau mondial.

Sophos Intelix pour Microsoft 365 Copilot

Les professionnels IT/Cybersécurité peuvent désormais interroger Sophos Intelix en langage naturel directement depuis les applications Microsoft 365, notamment Teams et Outlook, pour investiguer les menaces, analyser les URL ou les fichiers et recevoir des verdicts instantanés et explicables. Le résultat : des renseignements en matière de sécurité exploitables, parfaitement intégrés aux outils que les organisations utilisent au quotidien. Pour en savoir plus, regardez la vidéo ci dessous pour découvrir cette solution en pleine action.

Billet inspiré de Advancing Cybersecurity for Microsoft Environments, sur le Blog Sophos.

Simon Reed
À propos de l’auteur

Simon Reed is Chief Research and Scientific Officer and is responsible for leading Sophos X-Ops, the company’s cross-domain task force unit that includes more than 500 threat intelligence and cybersecurity experts from SophosLabs, Sophos SecOps and Sophos AI. Sophos X-Ops shares real-time and historical attack data with Sophos’ complete portfolio of product and services solutions, making them smarter and faster at defending customers from persistent cyberattacks.  Simon has worked in the cybersecurity industry for 25 years, holding senior level roles at McAfee and a number of start-ups. His career in the industry includes a wide range of experience working in core engineering, research, data science, cloud technology, product management, risk and incident management, and strategic leadership. 

