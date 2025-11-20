Sophos Intelix : amélioration de la cybersécurité pour les environnements Microsoft

J’ai le plaisir de vous faire part de trois mises à jour importantes qui renforcent la cybersécurité des organisations utilisant les technologies Microsoft. Ces étapes majeures étendent, à l’écosystème Microsoft, la portée des capacités de Sophos en matière de renseignement sur les menaces (Threat-Intelligence) et MDR (Managed Detection and Response), mondialement reconnues, aidant ainsi les équipes IT/Cybersécurité à renforcer la protection et à accélérer la réponse aux menaces.

Sophos MDR pour les environnements Microsoft obtient la certification MISA

Sophos MDR pour les environnements Microsoft a obtenu le “Microsoft Verified Small and Medium Business (SMB) Solution Status via Microsoft Intelligent Security Association (MISA)”.

Cette certification valide le niveau d’intégration entre Sophos MDR et ‘Microsoft Defender for Business’ et ‘Microsoft Defender for Endpoint’, démontrant ainsi que Sophos fournit une solution MDR (Managed Detection and Response) éprouvée, de niveau professionnel, et optimisée pour les environnements Microsoft.

Pour les MSP (Managed Service Providers) et les clients de type PME, cette certification confirme que Sophos MDR réduit les cyber-risques, optimise les investissements technologiques et renforce les défenses contre les adversaires.

Sophos Intelix pour Microsoft Security Copilot

Désormais disponible dans la boutique Security Copilot, Sophos Intelix pour Microsoft Security Copilot intègre, d’un point de vue global, les renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) de Sophos X-Ops directement dans l’assistant IA générative de Microsoft pour les équipes de sécurité.

Cet agent permet aux utilisateurs d’enrichir les alertes, d’analyser les fichiers suspects et d’accéder au contexte des menaces en temps réel directement dans Security Copilot, transformant ainsi les renseignements en prises de décision plus rapides et plus sûres. Disponible gratuitement, l’agent Intelix offre à chaque utilisateur de Security Copilot l’accès aux mêmes informations qui alimentent les activités MDR de Sophos au niveau mondial.

Sophos Intelix pour Microsoft 365 Copilot

Les professionnels IT/Cybersécurité peuvent désormais interroger Sophos Intelix en langage naturel directement depuis les applications Microsoft 365, notamment Teams et Outlook, pour investiguer les menaces, analyser les URL ou les fichiers et recevoir des verdicts instantanés et explicables. Le résultat : des renseignements en matière de sécurité exploitables, parfaitement intégrés aux outils que les organisations utilisent au quotidien. Pour en savoir plus, regardez la vidéo ci dessous pour découvrir cette solution en pleine action.

