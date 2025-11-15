Étude de cas : UWE Bristol utilise les solutions Sophos pour protéger des milliers d’étudiants sur plusieurs campus

À l’Université de l’Ouest de l’Angleterre (UWE Bristol), la cybersécurité joue un rôle essentiel pour garantir la continuité de l’enseignement pour 38 000 étudiants répartis sur plusieurs campus.

Face à une visibilité limitée et à des cybermenaces croissantes, l’UWE savait qu’elle devait passer d’une défense réactive à une protection résiliente. Cette transformation a commencé lorsque l’université a adopté Sophos MDR (Managed Detection and Response), combinant une technologie de pointe avec une surveillance experte 24h/24 et 7j/7.

Avec plus de 38 000 étudiants et 4 500 membres du personnel, l’UWE Bristol est l’une des universités les plus grandes et les plus avancées numériquement du Royaume-Uni. Gérant des données sensibles sur des campus tentaculaires, l’université avait besoin d’une solution de cybersécurité capable de suivre le rythme imposé par son envergure, sa complexité et sa mission.

D’une approche réactive à une approche résiliente

Avant de s’associer à Sophos, l’équipe de cybersécurité interne de l’UWE était confrontée à des défis courants : une visibilité limitée, une surcharge d’alertes et une incapacité à surveiller les systèmes 24h/24. La mise en place d’un SOC entièrement interne n’était pas envisageable, et l’équipe était surchargée de travail pour trier les alertes de faible priorité tout en restant conforme à l’évolution de la réglementation.

En 2023, l’UWE a remplacé son ancienne solution antivirus, limitée dans sa portée et dépourvue de réponse en temps réel, par Sophos MDR, bénéficiant ainsi d’une surveillance experte 24h/24 et 7j/7 et d’un confinement des menaces.

“Avant Sophos MDR, nous étions réactifs et notre visibilité était limitée. Nous bénéficions désormais d’une surveillance 24h/24 et 7j/7, nous pouvons répondre rapidement aux menaces et nous avons considérablement réduit nos cyber-risques”, a déclaré Dom Leung, Head of Cybersecurity à l’UWE Bristol.

Selon le rapport Sophos 2025 sur l’état des ransomwares dans l’éducation, 49% des attaques de ransomware dans l’enseignement supérieur proviennent de vulnérabilités inconnues. Pour l’UWE, combler ces lacunes impliquait de passer d’alertes fragmentées à une vision unifiée, de la lutte acharnée pour contenir les menaces à la réduction proactive des risques.

Pourquoi le MDR a fait la différence ?

Sophos MDR protège désormais plus de 10 000 appareils sur le réseau de l’UWE. Le service offre :

Une chasse aux menaces et une réponse 24h/24 et 7j/7, même les week-ends et les jours fériés.

Une priorisation quotidienne des alertes, un filtrage des informations superflues et une mise en avant uniquement des incidents validés et hautement prioritaires.

Un confinement en temps réel, avec les analystes Sophos MDR isolant les machines et neutralisant les menaces.

Une intégration transparente avec l’infrastructure technologique existante de l’UWE.

Ce partenariat a transformé la manière dont l’UWE abordait la cybersécurité. Au lieu de se démener pour répondre aux alertes, l’équipe opère désormais avec clarté et confiance, en se concentrant sur la réduction des risques à long terme et la planification stratégique.

“Nous pouvons désormais quantifier notre cyber-risque stratégique et nous avons démontré une réduction de notre profil de risque”, a déclaré Leung.

Sophos MDR fait désormais partie intégrante de l’équipe d’UWE, offrant une protection assurée par des experts, une chasse aux menaces active et une réponse rapide qui renforce la résilience à long terme.

“Nous constatons clairement un retour sur investissement, et notre confiance ne cesse de croître”, a déclaré Leung.

Pour l’UWE Bristol, la défense prevention-first n’est plus un idéal, elle est désormais une réalité opérationnelle. Ainsi, grâce à Sophos MDR, l’université continue de faire figure de référence en matière de cybersécurité résiliente et permanente dans l’enseignement supérieur.

