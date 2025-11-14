Sophos nommé Leader dans le KuppingerCole 2025 Leadership Compass dans la catégorie Email Security

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé Leader dans les quatre catégories d’évaluation (Overall, Product, Innovation, et Market) du KuppingerCole Leadership Compass 2025 dans la catégorie Email Security (sécurité de la messagerie).

Cette distinction représente une avancée significative par rapport à l’édition 2023, où Sophos avait obtenu la distinction de Leader dans deux catégories seulement.

Dans un secteur concurrentiel comptant 13 autres éditeurs, Sophos Email a également obtenu l’un des meilleurs scores Produit. Toutes ces distinctions témoignent du flux constant d’innovations et des capacités robustes de Sophos Email pour protéger les organisations contre la menace croissante que représente les attaques par email.

Consultez le rapport complet KuppingerCole 2025 Leadership Compass for Email Security.

Protection contre le phishing et les attaques BEC améliorée par l’IA

Le rapport met en avant Sophos pour son utilisation de l’IA et du ML afin de détecter et de bloquer les tentatives de phishing et les attaques BEC, notamment grâce au NLP (Natural Language Processing) et à l’analyse comportementale.

De plus, KuppingerCole souligne l’approche novatrice de Sophos consistant à intégrer plusieurs couches de défense, telles que l’authentification de l’expéditeur, la protection des URL et le sandboxing, au sein d’une plateforme cohérente et Cloud-Native. Ces fonctionnalités travaillent de concert pour empêcher les emails malveillants d’atteindre les boîtes de réception.

Reconnu pour ses robustes défenses en matière d’IA et de ML, [Sophos Email] protège efficacement contre les menaces telles que les attaques BEC et le phishing… Le NLP (Natural Language Processing) innovant basé sur l’IA améliore la capacité du système à contrer les attaques par ingénierie sociale, le rendant particulièrement efficace contre les attaques BEC. – Martin Kuppinger, Principal Analyst & Co-Founder de KuppingerCole Analysts AG.

Sécurité de la messagerie optimisée pour le MDR

Outre ses solides fonctionnalités en tant que solution autonome, Sophos Email occupe une position unique sur le marché de la sécurité des messageries en tant que seule solution de sécurité des emails optimisée pour le MDR.

KuppingerCole souligne également l’intégration de Sophos Email dans Sophos MDR comme une fonctionnalité véritablement “remarquable”. Cette intégration permet une réponse aux menaces en temps réel et une application dynamique des politiques, des capacités de plus en plus essentielles dans un monde où les attaquants exploitent l’IA Générative pour concevoir des menaces encore plus convaincantes.

Le principal atout de Sophos Email réside dans son intégration avec Sophos MDR, permettant d’obtenir des résultats de sécurité supérieurs grâce à une réponse aux menaces en temps réel. Cette capacité inclut la récupération manuelle des messages et la possibilité d’ajuster dynamiquement les configurations pendant le déploiement d’une menace active. – Martin Kuppinger, Principal Analyst & Co-Founder de KuppingerCole Analysts AG.

L’innovation continue génère des résultats

Nous pensons que le fait d’être nommé Leader dans les quatre catégories Leadership du KuppingerCole Leadership Compass constitue une étape importante pour Sophos Email, qui a réalisé des progrès considérables en tant que solution complète de sécurité des messageries au cours des dernières années.

Découvrez les dernières améliorations apportées à Sophos Email, notamment Sophos Email Monitoring Service (EMS) et Sophos DMARC Manager.

Bientôt disponible

En décembre, Sophos Email inclura Sophos Phish Threat, offrant ainsi une protection puissante de la messagerie, une simulation d’attaque de phishing et une formation/sensibilisation à la sécurité à partir d’une seule et même offre.

Plus obtenir plus d’informations

Billet inspiré de Sophos named a Leader in the KuppingerCole 2025 Leadership Compass for Email Security, sur le Blog Sophos.