La défense du futur : notre engagement en faveur d’une IA responsable en matière de cybersécurité

Dans le paysage en constante évolution des cybermenaces, l’intelligence artificielle n’est plus un luxe : c’est une nécessité. Chez Sophos, nous avons très tôt pris conscience de cette réalité : nous intégrons des fonctionnalités IA sophistiquées à l’ensemble de notre gamme de produits depuis 2017.

Cette expertise approfondie et pratique nous a permis de construire la plus grande plateforme de sécurité AI-Native du secteur, combinant à la fois l’apprentissage automatique (ML) et une IA Générative révolutionnaire (GenAI) pour offrir une détection plus rapide et des réponses plus intelligentes et plus automatisées.

Cependant, une telle puissance exige des principes. Notre engagement de longue date à tirer parti de l’IA pour la défense est régi par un framework conçu pour garantir que nos technologies soient non seulement efficaces, mais également développées et déployées selon les normes les plus élevées en matière de sécurité, d’éthique et de confiance.

Les six piliers de notre framework IA responsable

Notre approche de l’IA responsable en matière de cybersécurité repose sur six principes fondamentaux qui guident chaque phase de développement, de déploiement et de surveillance :

Centrée sur l’humain : nous concevons l’IA pour améliorer l’expertise humaine, et non pour la remplacer. Nos outils sont conçus pour aider les analystes en sécurité à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées tout en conservant un contrôle total sur les opérations de sécurité critiques.

nous concevons l’IA pour améliorer l’expertise humaine, et non pour la remplacer. Nos outils sont conçus pour aider les analystes en sécurité à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées tout en conservant un contrôle total sur les opérations de sécurité critiques. Robustesse : nos modèles font l’objet d’un développement rigoureux, de stress-tests et d’une amélioration continue, garantissant ainsi une exactitude et une précision élevées afin de minimiser les faux positifs et de maintenir la résilience face à la complexité du monde réel et des attaques des adversaires.

nos modèles font l’objet d’un développement rigoureux, de stress-tests et d’une amélioration continue, garantissant ainsi une exactitude et une précision élevées afin de minimiser les faux positifs et de maintenir la résilience face à la complexité du monde réel et des attaques des adversaires. Axée sur les résultats : nous mesurons le succès par son impact concret. Notre IA est conçue pour optimiser la prévention, accélérer la détection et neutraliser les menaces plus rapidement, en mettant l’accent sur des avantages mesurables pour nos clients en matière de cybersécurité.

nous mesurons le succès par son impact concret. Notre IA est conçue pour optimiser la prévention, accélérer la détection et neutraliser les menaces plus rapidement, en mettant l’accent sur des avantages mesurables pour nos clients en matière de cybersécurité. Sécurité et protection des données avant tout : la protection des données client est primordiale. Nos systèmes sont conçus avec la sécurité et la protection des données intégrées dès le départ, guidées par des politiques d’utilisation claires et des normes internationales. Surtout, nous ne partageons pas les données client pour entraîner des modèles de langage de grande taille (LLM : Large Language Models) tiers.

la protection des données client est primordiale. Nos systèmes sont conçus avec la sécurité et la protection des données intégrées dès le départ, guidées par des politiques d’utilisation claires et des normes internationales. Surtout, nous ne partageons pas les données client pour entraîner des modèles de langage de grande taille (LLM : Large Language Models) tiers. Responsabilité : nous avons mis en place des frameworks solides en matière de gouvernance, avec des rôles et une supervision clairs, afin de gérer les risques et d’examiner nos systèmes IA à chaque étape, garantissant ainsi que nous assumons l’entière responsabilité de la technologie que nous développons.

nous avons mis en place des frameworks solides en matière de gouvernance, avec des rôles et une supervision clairs, afin de gérer les risques et d’examiner nos systèmes IA à chaque étape, garantissant ainsi que nous assumons l’entière responsabilité de la technologie que nous développons. Transparence : un partenariat de sécurité efficace nécessite de comprendre les outils sur lesquels vous vous appuyez. Nous nous efforçons d’expliquer ce que fait notre IA et comment elle fonctionne, notamment ses capacités et, surtout, ses limites. Nous expliquons clairement comment nos technologies IA sont développées, notamment comment les données sont utilisées pour l’entraînement de nos modèles propriétaires et comment nous collaborons avec nos partenaires technologiques.

Sophos continue de tirer parti du pouvoir transformateur de l’IA pour contrer les cyberattaques. En ancrant notre innovation dans un engagement indéfectible envers la supervision humaine, une ingénierie robuste et une transparence totale, nous garantissons que nos technologies restent un atout fiable et puissant dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité.

Cette transparence, à travers la documentation produit et les pratiques en matière de gouvernance, permet à nos clients de prendre des décisions éclairées et d’évaluer l’adéquation de nos solutions IA à leurs besoins spécifiques.

Dans cet esprit, nous vous invitons à consulter nos pages Web sur les principes de l’IA en matière de cybersécurité et sur la FAQ relative à l’IA responsable, toutes deux disponibles dans le Sophos Trust Center.

Billet inspiré de Defending the future: Our commitment to responsible AI in cybersecurity, sur le Blog Sophos.