Mettre en place une défense prevention-first : Toolkit Sophos des bonnes pratiques de cybersécurité

Les ransomwares restent l’une des cybermenaces actuelles les plus perturbatrices, mais ils sont loin d’être la seule.

Les attaquants exploitent également les systèmes non corrigés, lancent des campagnes de phishing pilotées par l’IA et utilisent des identifiants volés pour infiltrer les systèmes et dérober des données sensibles. Ces tactiques évoluent rapidement et les équipes IT et de sécurité sont sous pression de manière permanente.

D’après le rapport 2025 de Sophos sur l’état des ransomwares :

32% des attaques ont débuté par des vulnérabilités non corrigées.

28% des victimes ont subi à la fois un chiffrement et un vol de données.

49% ont payé la rançon pour récupérer leurs données.

41% des équipes IT ont signalé une augmentation de l’anxiété ou du stress après l’attaque.

Ces chiffres mettent en évidence un constat évident : les organisations doivent passer d’une logique de réaction à une logique de prévention.

“La sécurité ne consiste pas seulement à stopper les attaques, mais aussi à reprendre le contrôle”, a déclaré Joe Levy, CEO de Sophos. “Cela commence par la prévention. Plus vous agissez tôt, plus vous avez de contrôle sur vos résultats”.

À l’intérieur de ce toolkit

Le Toolkit gratuit des bonnes pratiques de cybersécurité de Sophos rassemble des ressources pratiques de type prevention-first pour les organisations de toutes tailles. Chacune d’elles est conçue pour vous aider à vous préparer, à vous protéger et à vous entraîner à répondre avant que les attaquants ne passent véritablement à l’acte.

Planifiez votre réponse : Guide de planification de la réponse aux incidents.

Élaborez un playbook clair de réponse aux incidents. Apprenez à documenter vos actions, à communiquer avec les parties prenantes et à tirer les enseignements des analyses post-incident ; obtenez des conseils sur la documentation légale, des modèles de communication et des conseils sur l’analyse forensique.

Protégez votre réseau : Bonnes pratiques en matière de sécurité réseau pour la prévention des ransomwares.

Utilisez les bonnes pratiques éprouvées pour renforcer la sécurité de votre réseau contre les ransomwares et autres menaces. Apprenez comment réduire votre surface d’attaque, inspecter le trafic chiffré et mettre en œuvre l’approche ZTNA (Zero-Trust Network Access) pour bloquer les mouvements latéraux.

Se préparer à la mise en pratique : Guide d’exercices de simulation.

Ce guide vous explique comment mener des exercices de simulation réalistes qui simulent des attaques telles que les menaces internes, les ransomwares et les compromissions de la supply chain, vous aidant ainsi à identifier les failles avant les attaquants et à améliorer la communication transversale.

Comme le souligne le guide, “le fait de passer en revue les réponses lors d’un incident simulé permet aux participants de développer une aisance dans les actions nécessaires lors d’une attaque réelle, accélérant ainsi leur exécution”.

Pourquoi la prévention est-elle une priorité ?

Chaque heure gagnée en matière de détection ou de réponse réduit les coûts, les risques et le stress pour votre équipe. La prévention n’est pas une philosophie, c’est un avantage clairement mesurable.

Le Toolkit explique justement comment :

Effectuer régulièrement des exercices de simulation pour tester votre niveau de préparation.

Corriger rapidement les vulnérabilités, en vous attaquant à la principale cause des ransomwares en 2025.

Segmenter les réseaux pour limiter les mouvements des attaquants.

Remplacer les VPN par une approche ZTNA pour éliminer la confiance implicite.

Inspecter le trafic chiffré pour révéler les menaces cachées.

Prenez le contrôle de vos défenses dès aujourd’hui

Que vous soyez une petite entreprise, un établissement scolaire ou une multinationale, ce Toolit Sophos de cybersécurité vous offre une méthodologie claire afin d’obtenir des défenses plus robustes et un meilleur contrôle, avant même que les attaquants ne passent à l’action.

Explorez le Toolkit Sophos de cybersécurité et commencez dès aujourd’hui à élaborer votre stratégie prevention-first.

Billet inspiré de Build a prevention-first defense: The Sophos Cybersecurity Toolkit, sur le Blog Sophos.