Sophos Firewall v22 : la nouvelle fonctionnalité “Health Check”

Sophos Firewall v22 est désormais disponible en accès anticipé et la participation a été exceptionnelle.

L’une des nouveautés phares de cette version est la nouvelle fonctionnalité “Health Check”. Il s’agit là, certes, d’un des nombreux éléments de la démarche “Secure by Design” (sécurité dès la conception) de cette version, mais c’est un composant très important.

Un aspect essentiel de la sécurité de votre réseau consiste à s’assurer que votre pare-feu soit configuré de manière optimale afin d’empêcher les attaquants d’exploiter toute faille ou vulnérabilité au niveau de votre posture de sécurité. Sophos Firewall v22 simplifie considérablement la sécurisation optimale de votre pare-feu grâce à sa nouvelle fonctionnalité “Health Check”.

Cette nouvelle fonctionnalité évalue des dizaines de paramètres de configuration différents au niveau de votre pare-feu et les compare aux benchmarks du CIS (Center for Internet Security) et à nos propres recommandations, fournissant ainsi des informations immédiates sur les zones potentiellement à risque. Cette fonctionnalité identifiera tous les environnements à haut risque et fournira des recommandations avec une navigation facile vers les domaines problématiques afin que vous puissiez les traiter facilement.

Regardez cette courte vidéo pour découvrir comment exploiter au maximum cette nouvelle fonctionnalité :

Comme le montre la vidéo, un nouveau widget au niveau du tableau de bord du Centre de contrôle (Control Center) permet d’accéder en un clic seulement à la nouvelle fonctionnalité :

La nouvelle fonctionnalité “Health Check” a été intégrée au menu principal, situé sur la gauche, permettant ainsi d’accéder au rapport détaillé complet sur la conformité de votre appareil :

Pour en savoir plus sur notre partenariat, veuillez consulter la page Sophos sur le site web de CIS Benchmarks. Vous pouvez également télécharger le PDF dédié aux benchmarks sur leur site web pour obtenir des informations plus détaillées sur les raisons pour lesquelles ces modifications de configuration sont considérées comme une bonne pratique.

La version actuelle sur le site web a été développée sur la base de SFOS v21, mais elle s’applique bien sûr tout aussi bien à la v22. Nous mettrons à jour ce document en partenariat avec le CIS à l’avenir.

N’hésitez pas à participer au programme d’accès anticipé (EAP) de Sophos Firewall v22 pour mieux sécuriser votre réseau et contribuer à faire de cette version la meilleure qui soit. N’oubliez pas de consulter également le Guide des nouveautés pour obtenir la liste complète des nouvelles fonctionnalités de Sophos Firewall v22.

