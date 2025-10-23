Dernières évolutions de notre gamme de solutions SecOps (opérations de sécurité)

Nous avons récemment annoncé des améliorations significatives apportées à notre gamme d’opérations de sécurité (SecOps), déjà utilisé par 75 000 organisations dans le monde entier via les offres Sophos XDR et Sophos MDR. Il s’agit d’une étape importante de notre parcours d’intégration suite à l’acquisition de Secureworks en février 2025.

Au cours des mois qui ont suivi l’acquisition de Secureworks pour 859 millions de dollars, nous avons réalisé des progrès transformateurs, unifiant les technologies, l’expertise et les services au niveau de l’ensemble de notre organisation élargie afin d’améliorer encore plus les défenses et les résultats en matière de cybersécurité pour nos clients du monde entier.

Pour démontrer cette dynamique, nous avons lancé aujourd’hui Sophos ITDR (Identity Threat Detection and Response), la dernière d’une série d’avancées qui exploite les capacités de Secureworks pour étendre nos offres en matière d’opérations de sécurité.

Sophos ITDR (Identity Threat Detection and Response) : ce dernier ajout offre aux organisations une visibilité plus rapide sur les risques en matière d’identité et fournit des protections plus solides contre les attaques basées sur l’identité (VIDÉO).

: ce dernier ajout offre aux organisations une visibilité plus rapide sur les risques en matière d’identité et fournit des protections plus solides contre les attaques basées sur l’identité (VIDÉO). Services de conseil Sophos : annoncés début octobre, ils proposent des pentests et des évaluations de sécurité avancées basées sur les renseignements (intelligence) de Sophos X-Ops afin de mitiger les cyber-risques (VIDÉO).

: annoncés début octobre, ils proposent des pentests et des évaluations de sécurité avancées basées sur les renseignements (intelligence) de Sophos X-Ops afin de mitiger les cyber-risques (VIDÉO). Intégration de l’expertise en matière de menaces : la CTU (Counter Threat Unit), intégrée grâce à l’acquisition de Secureworks, a rejoint Sophos X-Ops, la task force conjointe de l’entreprise, réunissant ainsi plusieurs équipes spécialisées. L’intégration étend l’expertise approfondie de Sophos en matière de menaces avec un suivi des adversaires reconnu mondialement, des renseignements (intelligence) sur le dark web et une collaboration avec les forces de l’ordre et les agences gouvernementales du monde entier. L’intelligence combinée de Sophos X-Ops alimente directement tous les produits et services Sophos, offrant ainsi une défense inégalée contre les cybermenaces, notamment les ransomwares, les attaques parrainées par un État et les intrusions basées sur l’identité.

: la CTU (Counter Threat Unit), intégrée grâce à l’acquisition de Secureworks, a rejoint Sophos X-Ops, la task force conjointe de l’entreprise, réunissant ainsi plusieurs équipes spécialisées. L’intégration étend l’expertise approfondie de Sophos en matière de menaces avec un suivi des adversaires reconnu mondialement, des renseignements (intelligence) sur le dark web et une collaboration avec les forces de l’ordre et les agences gouvernementales du monde entier. L’intelligence combinée de Sophos X-Ops alimente directement tous les produits et services Sophos, offrant ainsi une défense inégalée contre les cybermenaces, notamment les ransomwares, les attaques parrainées par un État et les intrusions basées sur l’identité. Intégration de Sophos Endpoint avec Secureworks Taegis MDR et XDR : annoncée en septembre, Sophos Endpoint est désormais intégré nativement à Taegis MDR et Taegis XDR et automatiquement inclus dans tous les abonnements, offrant ainsi une prévention, une détection et une réponse unifiées tout en réduisant la complexité et les coûts.

Ensemble, ces avancées renforcent notre capacité à aider les organisations de toutes tailles à se défendre contre les menaces en constante évolution en combinant une technologie de pointe avec une expertise humaine de confiance.

Avec tous ces changements, nous redéfinissons ce que signifie être un partenaire de sécurité de confiance. Notre stratégie consiste à accompagner les organisations où qu’elles se trouvent sur leur parcours de cybersécurité, en unissant des défenses avancées à une expertise humaine approfondie pour devancer les adversaires. Grâce à notre dimension mondiale, à la visibilité et à l’intelligence de Sophos X-Ops, nous obtenons aujourd’hui de meilleurs résultats et garantissons que les organisations puissent maintenir leurs activités en toute sécurité face aux menaces de demain. Ensemble, ces innovations reflètent notre engagement à combiner technologie et expertise pour fournir des résultats de sécurité mesurables.

Expansion du marché

Avec le lancement de Sophos ITDR et l’introduction récente des Services de conseil de Sophos (Sophos Advisory Services), nous élargissons encore un peu plus notre gamme d’opérations de sécurité de confiance. Basé sur la solution éprouvée Taegis IDR de Secureworks, Sophos ITDR offre aux entreprises une visibilité plus rapide sur les risques en matière d’identité et une protection renforcée contre les attaques basées sur l’identité, l’un des vecteurs de menace ayant la croissance la plus rapide au niveau mondial.

Les Services de conseil Sophos (Sophos Advisory Services), alimentés par les renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) de Sophos X-Ops et fournis par des experts chevronnés en matière de cybersécurité, proposent des pentests et des évaluations de sécurité avancées pour aider les organisations à identifier les écarts, à renforcer les défenses et à réduire les risques. Ensemble, ces offres élargissent la gamme de solutions que nos partenaires peuvent proposer aux clients tout en créant de nouvelles opportunités de croissance en les aidant notamment à différencier leurs offres.

Améliorations de la gamme en matière de sécurité endpoint, d’IA et de MDR

Gamme de sécurité endpoint mise à jour : comprend un niveau de licence Sophos EDR simplifié qui permet aux organisations de toutes tailles d’accéder plus facilement à une protection de niveau professionnel tout en offrant aux partenaires des moyens optimisés pour fournir et vendre des solutions Sophos.

comprend un niveau de licence Sophos EDR simplifié qui permet aux organisations de toutes tailles d’accéder plus facilement à une protection de niveau professionnel tout en offrant aux partenaires des moyens optimisés pour fournir et vendre des solutions Sophos. Progrès en matière d’IA : comprend l’ajout de nouveaux assistants Security Analyst et Threat Hunting AI qui prennent en charge les flux de travail d’investigation et de chasse proactive dans Sophos XDR et Sophos MDR. S’appuyant sur l’expérience des analystes de Sophos MDR en matière de sécurisation de plus de 35 000 organisations contre les menaces avancées d’origine humaine, les assistants IA de Sophos aident les équipes de sécurité à identifier rapidement les risques, à enrichir les investigations grâce aux renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) et à prendre des mesures de remédiation plus rapides.

comprend l’ajout de nouveaux assistants Security Analyst et Threat Hunting AI qui prennent en charge les flux de travail d’investigation et de chasse proactive dans Sophos XDR et Sophos MDR. S’appuyant sur l’expérience des analystes de Sophos MDR en matière de sécurisation de plus de 35 000 organisations contre les menaces avancées d’origine humaine, les assistants IA de Sophos aident les équipes de sécurité à identifier rapidement les risques, à enrichir les investigations grâce aux renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) et à prendre des mesures de remédiation plus rapides. Amélioration des intégrations XDR et MDR : pour accélérer la détection et la réponse aux menaces au niveau de l’ensemble de l’environnement organisationnel, nous facilitons la connexion des technologies IT/Cybersécurité des clients à la plateforme ouverte Sophos Central. À partir de novembre 2025, tous les abonnements Sophos MDR et Sophos XDR incluront des intégrations technologiques tierces couvrant les solutions endpoint, pare-feu, réseau, Cloud, de messagerie, d’identité, de sauvegarde et de productivité, et ce sans frais supplémentaires. Cette visibilité améliorée permet aux analystes d’identifier, d’investiguer et de neutraliser les menaces plus rapidement tout en aidant les clients à maximiser le retour sur leurs investissements IT existants.

Ensemble, ces avancées au niveau de la gamme, couvrant la protection de l’identité, les Services de conseil, l’innovation endpoint, l’IA, le MDR et l’expertise humaine, illustrent bien la manière avec laquelle nous fournissons des résultats de sécurité mesurables à l’échelle mondiale.

Notre gamme de solutions SecOps (opérations de sécurité) bénéficie de la confiance de plus de 75 000 organisations dans le monde, dont 35 000 clients Sophos MDR, et s’appuie sur une zone mondiale et distribuée en matière d’opérations de sécurité, avec des analystes offrant une protection et une visibilité continues sur le comportement des attaquants. Chaque jour, nous traitons plus de 223 téraoctets de télémétrie dans Sophos Central, générant ainsi plus de 34 millions de détections et bloquant automatiquement plus de 11 millions de menaces. Ce niveau de déploiement associé au volume d’informations client traité garantit également que nos détections soient testées et améliorées pour fournir une protection continue tout en offrant de meilleurs résultats aux organisations du monde entier.

Pour obtenir plus d’informations sur les produits et services Sophos, rendez-vous sur www.sophos.com.

Billet inspiré de Announcing the latest evolution of our Security Operations portfolio, sur le Blog Sophos.