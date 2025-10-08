Étude de cas : comment Advance2000 protège plus de 10 000 utilisateurs avec Sophos ?

En tant que MSP (Managed Service Provider) de confiance, en plein développement et prenant en charge plus de 10 000 utilisateurs, Advance2000 a bâti sa réputation sur la fourniture de solutions IT sécurisées, évolutives et fiables.

Au cœur de sa stratégie de cybersécurité se trouve Sophos, un partenariat qui renforce sa capacité à protéger des milliers de systèmes endpoint avec précision et confiance.

De la protection endpoint à la surveillance 24h/24 et 7j/7 de Sophos MDR (Managed Detection and Response), Advance2000 a intégré Sophos à chaque niveau de son offre de services. Cette stratégie permet au MSP familial basé à New York de fournir une protection transparente au niveau de centaines de milliers de systèmes endpoint à travers le pays.

Sophos MDR offre une couverture 24h/24 pour les entreprises de toutes tailles, surveillant les cybermenaces et traitant les alertes à l’aide de défenses basées sur l’IA et d’une équipe d’experts en cybersécurité présents dans le monde entier.

Pourquoi Sophos MDR n’est pas une option ?

Advance2000 ne se contente pas de recommander Sophos MDR : il l’exige presque pour tous ses clients. Renforcé par une équipe globale d’experts Sophos en renseignement sur les menaces (Threat-Intelligence), Sophos MDR est devenu la pierre angulaire de leurs services managés.

Fin 2024 et début 2025, quelques clients Advance2000 qui avaient initialement choisi de ne pas implémenter Sophos MDR ont été confrontés à des intrusions réseau. Une fois les problèmes immédiats résolus, Advance2000 a guidé ces organisations vers l’adoption du MDR pour renforcer leurs défenses à l’avenir.

Comme l’explique Charles Harrington, Service & Support Manager chez Advance2000 : “Nous ne sommes pas ici pour dire : Nous vous l’avions dit”. Notre priorité est de garantir la protection de nos clients, et le MDR fournit le niveau de défense qui aurait pu empêcher ces incidents.

Rapidité, contrôle et confiance

L’infrastructure de type Cloud privé d’Advance2000 signifie qu’il gère tout en interne, des environnements PC virtualisés à leur propre NOC (Network Operations Center). Sophos Central leur offre une “interface de gestion unique” pour surveiller la disponibilité, les vulnérabilités et les menaces en temps réel.

Grâce à l’adoption précoce par Sophos du machine learning et du deep learning, les temps de détection sont plus rapides que jamais.

“Vous êtes dans cette fenêtre des 15 premières minutes où vous pouvez désactiver quelque chose avant que quoi que ce soit ne soit chiffré”, explique Harrington. “Cela permet d’éliminer une menace potentielle, vous êtes donc indisponible pendant quelques heures au lieu de l’être pendant plusieurs jours, mois ou semaines”.

Un partenariat qui évolue et se développe

Advance2000 travaille avec Sophos depuis 2012 et la relation continue de se développer. Il est l’un des meilleurs revendeurs de Sophos et l’un des partenaires les mieux formés, s’appuyant sur Sophos Academy pour garder une longueur d’avance.

Leurs clients leur font confiance : l’entreprise affiche un taux de satisfaction des utilisateurs finaux de 96%.

“Vous voulez avoir le meilleur ? C’est justement ce qu’il vous faut pour avoir le meilleur”, déclare Harrington. “Sophos est toujours notre priorité pour garantir la sécurité”.

Vous souhaitez en savoir plus sur Advance2000 et sur la manière avec laquelle il a utilisé Sophos pour dynamiser son activité MSP ? Parcourez l’étude de cas complète et obtenez plus de renseignements sur le programme Sophos MSP Elevate.

Billet inspiré de Case Study: How Advance2000 keeps 10K+ users secure with Sophos, sur le Blog Sophos.