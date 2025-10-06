Présentation des Services de conseil Sophos (Sophos Advisory Services)

Vous êtes confronté à de nombreux défis pour sécuriser votre organisation contre les cyberattaques. Le paysage des menaces continue d’évoluer, les surfaces d’attaque s’élargissent avec l’avènement de nouvelles technologies, de nouvelles tactiques et techniques utilisées par les adversaires continuent d’émerger et la surveillance des actions concrètes que vous lancez pour protéger votre environnement est plus stricte que jamais.

Il n’est pas facile d’évaluer avec précision les endroits où vous êtes vulnérable aux menaces. Tester vos défenses est un moyen efficace et proactif de mesurer la force de votre sécurité et de définir une stratégie pour réduire vos risques avant qu’un acteur malveillant ne vous attaque.

Mettez vos défenses à l’épreuve et déterminez votre niveau de risque

Nous vous présentons les Services de conseil Sophos (Sophos Advisory Services), des services de test de sécurité proactifs qui fournissent une évaluation de vos cyberdéfenses experte et indépendante ainsi que des recommandations en matière d’amélioration. Ces services s’appuient sur une approche plus stratégique de la cybersécurité en identifiant les points faibles de votre environnement, vous permettant ainsi de renforcer votre résilience contre les attaques potentielles.

Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité générale de quatre services de test de sécurité : les services disponibles sont les suivants : Test d’intrusion externe, Test d’intrusion interne, Test d’intrusion du réseau sans fil (Wireless) et Évaluation de la sécurité des applications Web.

Les différents services :

Identification des points faibles dans vos défenses : détectez les vulnérabilités au sein de votre environnement qui pourraient être exploitées par des adversaires, en vous basant sur la puissante combinaison de notre expérience acquise au cours de milliers d’interventions et des derniers renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) de Sophos X-Ops.

Évaluation du risque d’intrusion dans votre environnement : comprenez mieux votre risque réel d’être impacté par un cyber-incident avant qu’une attaque ne frappe votre entreprise.

Démonstration de la solidité de votre sécurité à vos partenaires commerciaux : prouvez l’engagement sans faille de votre entreprise en matière de cybersécurité à vos clients, partenaires, parties prenantes, régulateurs et fournisseurs de cyberassurance.

Renforcement de la cyber résilience : rendez vos programmes de sécurité plus résilients face aux menaces. Les tests sont alimentés par des informations actuelles et pertinentes sur les menaces provenant de nos équipes de recherche et de test.

Disponible dès aujourd’hui !

Sophos propose désormais les services de test et d’évaluation de sécurité suivants :

Test d’intrusion externe : ce test évalue les défenses contre un adversaire qui tenterait d’exploiter votre environnement depuis l’extérieur.

Les services de conseil Sophos sont fournis par notre équipe de testeurs de sécurité interdisciplinaires de renommée mondiale, soutenue par des centaines d’analystes de sécurité et d’experts en recherche sur les menaces.

Nos services ne sont pas des tests génériques de type réussite/échec sous la forme de cases à cocher. Nos experts en sécurité vous rencontrent avant le début des tests pour comprendre vos enjeux et vos objectifs. Une fois les tests terminés, nous vous fournissons un rapport détaillé destiné aux publics techniques et non techniques, présentant toutes les étapes entreprises pendant l’intervention, nos conclusions et des recommandations concrètes que vous pouvez utiliser pour améliorer la posture de sécurité de votre organisation.

Découvrez comment les services de conseil Sophos peuvent découvrir les points faibles de vos défenses et renforcer votre cyber-résilience. Discutez avec un expert dès aujourd’hui ou bien visitez la page dédiée au services de conseil Sophos.

