Sophos nommé Leader dans le rapport IDC MarketScape™ : Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé Leader dans l’IDC MarketScape™ : Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025.

Nous pensons que cette reconnaissance reflète nos efforts pour proposer des solutions de sécurité intelligentes, intégrées et évolutives qui aident les organisations à garder une longueur d’avance sur les menaces.

L’IDC MarketScape pour la catégorie XDR (Extended Detection and Response) cite les capacités de protection de Sophos comme un point fort, notant que : “Sophos est perçu favorablement au niveau des protections qu’il offre. Les principales technologies de protection incluses en tant que fonctionnalités standard au niveau des systèmes endpoint/terminaux sont les pare-feu et l’IDS/IPS basés sur les hôtes, le contrôle des appareils, les solutions DLP, les analyses anti-malware et le chiffrement“.

Le rapport met également en évidence les capacités de défense proactive de Sophos, en déclarant notamment que : “cette capacité connue familièrement sous le nom de “Shields Up”, à savoir la protection adaptative contre les attaques (Adaptive Attack Protection) de Sophos a été introduite en 2023. Cette dernière déploie automatiquement certaines protections s’il existe des preuves d’une attaque ‘manuelle'”.

“Alors que Sophos travaille en interne sur bon nombre de ces technologies, l’intégration de la plateforme Taegis XDR renforce les capacités existantes et accélère les cycles d’ingénierie afin de développer de nouvelles initiatives”. — Chris Kissel, IDC

Lorsqu’il s’agit de souligner les différents cas de figure ou Sophos peut être envisagé en tant que solution, le rapport note que : “Sophos a une présence internationale et son écosystème est conçu pour donner du pouvoir aux entreprises de toutes tailles et de tous types. Les novices en cybersécurité, les utilisateurs intermédiaires et les experts tireront profit de la plateforme Sophos XDR”.

Sophos XDR : l’innovation qui génère des résultats

Sophos XDR (Extended Detection and Response) fournit des outils et des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) puissants qui vous permettent de détecter, d’investiguer et de neutraliser les menaces dans votre écosystème IT, grâce à la plateforme ouverte, AI-Native et adaptative de Sophos.

Commencez avec la défense la plus robuste : les organisations peuvent cibler plus efficacement les investigations en bloquant davantage de violations de sécurité, et ce directement à la source. Sophos XDR inclut une protection inégalée au niveau de Sophos Endpoint pour stopper les menaces avancées rapidement avant qu’elles ne prennent de l’ampleur.

les organisations peuvent cibler plus efficacement les investigations en bloquant davantage de violations de sécurité, et ce directement à la source. Sophos XDR inclut une protection inégalée au niveau de Sophos Endpoint pour stopper les menaces avancées rapidement avant qu’elles ne prennent de l’ampleur. Accélérez vos opérations de sécurité avec l’IA : les outils IA inclus dans Sophos XDR contribuent à optimiser les investigations en fournissant des informations en temps réel, en contextualisant les données relatives aux menaces et en proposant des recommandations basées sur le langage naturel. Conçu en partenariat avec nos analystes de sécurité de première ligne, l’Assistant IA de Sophos permet à votre équipe interne de bénéficier de flux de travail réels et de l’expérience des experts Sophos.

les outils IA inclus dans Sophos XDR contribuent à optimiser les investigations en fournissant des informations en temps réel, en contextualisant les données relatives aux menaces et en proposant des recommandations basées sur le langage naturel. Conçu en partenariat avec nos analystes de sécurité de première ligne, l’Assistant IA de Sophos permet à votre équipe interne de bénéficier de flux de travail réels et de l’expérience des experts Sophos. Protection des identités intégrée : Sophos offre une visibilité approfondie sur les couches d’identité et les environnements Cloud. Grâce à l’ITDR, à la surveillance Kubernetes et aux intégrations avec Microsoft Entra ID et O365, nous sécurisons tout, des systèmes endpoint aux charges de travail Cloud.

Sophos offre une visibilité approfondie sur les couches d’identité et les environnements Cloud. Grâce à l’ITDR, à la surveillance Kubernetes et aux intégrations avec Microsoft Entra ID et O365, nous sécurisons tout, des systèmes endpoint aux charges de travail Cloud. Défenses automatisées et adaptatives : Sophos propose un riche ensemble de réponses automatisées, allant de l’isolement des systèmes endpoint à l’utilisation de l’authentification multifacteur (MFA) en passant par la restauration (rollback) des dommages causés par les ransomwares. Notre fonctionnalité de défense adaptative déclenche les protections lors des attaques actives, minimisant ainsi l’impact et permettant une récupération rapide.

Sophos propose un riche ensemble de réponses automatisées, allant de l’isolement des systèmes endpoint à l’utilisation de l’authentification multifacteur (MFA) en passant par la restauration (rollback) des dommages causés par les ransomwares. Notre fonctionnalité de défense adaptative déclenche les protections lors des attaques actives, minimisant ainsi l’impact et permettant une récupération rapide. Flexibilité de l’écosystème : avec un vaste écosystème d’intégrations, Sophos XDR s’intègre parfaitement dans diverses piles IT. Que les clients utilisent des pare-feu tiers, des plateformes de messagerie ou des systèmes endpoint, Sophos optimise les investissements existants, et ce sans interruption.

avec un vaste écosystème d’intégrations, Sophos XDR s’intègre parfaitement dans diverses piles IT. Que les clients utilisent des pare-feu tiers, des plateformes de messagerie ou des systèmes endpoint, Sophos optimise les investissements existants, et ce sans interruption. Une plateforme ouverte conçue pour optimiser et unifier : bénéficiez d’une vue unique sur votre écosystème IT grâce à une plateforme unifiée de détection et de réponse et concentrez vos efforts d’investigation sur les éléments à haute priorité plutôt que sur des alertes bruyantes et inexploitables. Notre architecture ouverte et extensible offre une visibilité sur l’ensemble de la surface d’attaque en intégrant les renseignements sur les menaces provenant de vos investissements actuels et futurs en matière de cybersécurité.

L’intégration de Secureworks change la donne

Suite à l’acquisition de Secureworks en février 2025, Sophos Endpoint est désormais intégré nativement et automatiquement inclus dans les abonnements Taegis XDR et MDR. Cette étape importante offre une prévention, une détection et une réponse combinées au niveau d’une seule et même plateforme avec des coûts de licence réduits et des opérations simplifiées.

Cette intégration renforce la protection, accélère la mitigation des menaces et garantit aux clients de maximiser le retour sur investissement (ROI) tout en maintenant la flexibilité.

Une validation qui compte au niveau du secteur dans son ensemble

Sophos XDR n’est pas seulement Leader en matière d’innovation ; il gagne également la confiance de tous. Des analystes aux utilisateurs finaux, la reconnaissance est claire :

Cette validation cohérente renforce Sophos en tant que partenaire de référence pour les organisations à la recherche de résultats de sécurité éprouvés et à fort impact.

La prochaine étape : construire le XDR du futur

Nous pensons qu’être nommé Leader dans l’IDC MarketScape™ est une étape importante qui reflète nos progrès. Cette reconnaissance marque également le début d’un nouveau chapitre : à savoir, l’intégration complète de Taegis XDR dans la plateforme Sophos Central.

Parcourez un extrait de l’IDC MarketScape™ : Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025.

