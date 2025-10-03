Lutter contre le burn-out dans le secteur de la cybersécurité en 2025

Cliquez sur l’image pour lire le rapport

Dans le monde numérique trépidant actuel, la nature implacable des cybermenaces pèse lourdement sur ceux-là mêmes qui sont chargés de défendre nos entreprises : les professionnels de la cybersécurité.

Notre dernier rapport, “The Human Cost of Vigilance : Addressing Cybersecurity Burnout in 2025” met en lumière cette crise croissante.

Le rapport examine l’impact humain direct de ces pressions, en s’appuyant sur de nouvelles données de recherche pour révéler la prévalence, les principaux facteurs et les conséquences du burn-out, soulignant finalement comment des solutions stratégiques peuvent mitiger ce problème critique.

Au cours du premier trimestre 2025, des données ont été collectées via une enquête indépendante et agnostique auprès de 5 000 professionnels IT/Cybersécurité dans 17 pays, interrogeant ces derniers sur leurs expériences en matière de burn-out en 2024.

Une tension omniprésente et des répercussions majeures

Interrogés sur leurs expériences personnelles de cyber-fatigue ou de burn-out, 76% des personnes interrogées ont déclaré en avoir fait l’expérience de manière constante, fréquente ou occasionnelle au cours de l’année écoulée.

De plus, le problème s’aggrave : 69% des personnes interrogées signalent que la fatigue et le burn-out liés à la cybersécurité ont augmenté entre 2023 et 2024.

Les conséquences du burn-out

Sans surprise, le burn-out a des conséquences négatives importantes sur les personnes qui en souffrent : près de la moitié (46%) déclarent ressentir une anxiété accrue face aux cyberattaques ou aux violations diverses, 39% admettent une productivité réduite et un tiers déclarent avoir un niveau d’engagement réduit.

Ces chiffres mettent en évidence un défi omniprésent qui compromet directement l’efficacité et la durabilité des défenses en matière de cybersécurité.

Principales causes de tension

Les résultats révèlent que le stress lié à la cybersécurité n’est pas seulement un problème technique : c’est également un problème lié à l’entreprise.

En moyenne, les personnes interrogées ont cité trois facteurs distincts qui ont contribué au burn-out, soulignant les multiples pressions auxquelles sont confrontées les équipes IT.

Pour en savoir plus

Mais il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, heureusement. Pour obtenir plus de détails sur ces résultats et pour découvrir les potentielles solutions , nous vous invitons à télécharger le rapport complet.

Billet inspiré de Report: Addressing cybersecurity burnout in 2025, sur le Blog Sophos.