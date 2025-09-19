Sophos se classe en tête des Rapports G2 Fall 2025 : N°1 Overall dans la catégorie MDR et Firewall

G2 a publié ses Rapports Fall 2025 et les clients placent une fois de plus Sophos en tête. Sophos se classe N°1 Overall dans la catégorie MDR (Managed Detection and Response) et N°1 Overall dans la catégorie Firewall Software. En parlant de la puissance de notre plateforme, Sophos est nommé Leader pour la 13ème fois consécutive dans chaque G2 Overall Grid® qui définit les opérations de sécurité modernes : Endpoint Protection Platforms, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software, et Managed Detection and Response (MDR).

Ces reconnaissances proviennent d’une évaluation par les pairs vérifiée et reflètent ce que les équipes de sécurité apprécient le plus : des résultats obtenus plus rapidement, des opérations plus simples et la confiance dans une plateforme qui permet d’évoluer en passant de la prévention à la réponse gérée.

Managed Detection and Response

En plus du classement N°1 Overall parmi les solutions MDR, Sophos MDR est également classé meilleure solution dans cinq segments de ce rapport pour cette même catégorie, notamment les Grids Enterprise et Mid-Market. Sophos MDR a également obtenu les distinctions Best Results et Best Usability parmi les clients Entreprise.

Endpoint

Sophos EDR/XDR a été nommé Leader pour huit segments différents dans les Rapports Fall 2025, notamment les Grids Overall, Enterprise, Mid-Market, et Small Business. La plateforme Sophos XDR a obtenu les distinctions Best Usability, Best Results et Best Relationship, renforçant ainsi ses résultats en matière de sécurité à la pointe du secteur.

Firewall

Les Rapports G2 Fall 2025 marquent le 11ème classement consécutif de Sophos Firewall en tant que N°1 Overall dans la catégorie Firewall. Mais pour la première fois, Sophos Firewall a également été classé à l’unanimité comme la solution Firewall N°1 par tous les segments client dans les Rapports G2 Fall 2025 (utilisateurs Entreprise, Mid-Market et Small Business). De plus, Sophos Firewall a obtenu les badges Overall Best Results, Best Usability et Best Relationship.

Que disent les clients de Sophos ?

“Le niveau de confort et de sécurité que Sophos MDR nous a fourni est incommensurable”, a déclaré un Lead Infrastructure Engineer du segment Mid-Market.

“[Sophos MDR] est une combinaison d’automatisation puissante et d’expertise humaine réelle fournie par des écosystèmes de sécurité étroitement intégrés”, a déclaré un utilisateur du segment Entreprise.

“Sophos Firewall se distingue car il combine une protection robuste avec une interface facile à utiliser”, a déclaré un Technical Support Engineer du segment Small Business.

“[Sophos Firewall] offre un ensemble robuste de fonctionnalités, notamment une protection avancée contre les menaces, des rapports conviviaux et une intégration transparente avec la sécurité endpoint”, a déclaré un Manager du segment Mid-Market.

“Ce que j’apprécie le plus chez Sophos Endpoint, c’est sa capacité à fournir une protection puissante tout en restant simple à gérer, de manière presque invisible pour les utilisateurs finaux”, a déclaré un Technical Engineer du segment Small Business.

“Grâce à une détection avancée des menaces alimentée par le deep learning et l’analyse comportementale, [Sophos Endpoint] identifie et neutralise rapidement même les menaces les plus sophistiquées”, a déclaré un IT Manager du segment Mid-Market.

Billet inspiré de Sophos tops G2 Fall 2025 Reports: #1 Overall in MDR and Firewall, sur le Blog Sophos.