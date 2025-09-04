L’innovation en action : Sophos Endpoint est désormais intégré à Taegis MDR et XDR

Sophos Endpoint + Taegis : le meilleur des deux mondes

Je suis ravi d’annoncer que Sophos Endpoint est désormais intégré nativement et automatiquement inclus dans tous les abonnements Taegis™ Extended Detection and Response (XDR) et Taegis Managed Detection and Response (MDR).

Les clients bénéficient d’un accès immédiat à des capacités combinées en matière de prévention, détection et réponse au sein d’une seule et même plateforme, tout en réduisant les coûts et en simplifiant les opérations. L’intégration fait suite à l’acquisition de Secureworks par Sophos en février 2025 et représente une étape majeure dans la combinaison des forces de ces deux entreprises pour aider les clients à combattre les cyberattaques avec un retour sur investissement (ROI) plus élevé.

La protection des systèmes endpoint (terminaux) reste l’une des couches de défense les plus critiques pour lutter contre les cybermenaces actuelles, offrant à la fois une prévention de première ligne et une télémétrie vitale pour la détection et la réponse. Avec Sophos Endpoint, inclus dans tous les abonnements Taegis XDR et MDR nouveaux et existants, les clients peuvent bénéficier de défenses contre les ransomwares inégalées et de capacités de mitigation des adversaires qui se déploient automatiquement en cas d’attaque. Cette intégration permet aux organisations de renforcer la protection tout en réduisant les coûts de licence, de réduire les frais de gestion grâce à l’intégration native et d’accélérer la mitigation des menaces grâce à des actions de réponse étendues.

Taegis reste une plateforme entièrement ouverte, garantissant aux clients de continuer à tirer pleinement parti de leurs investissements existants en matière de cybersécurité et de conserver la liberté d’utiliser la solution de protection des systèmes endpoint de leur choix. Cet avantage garantit que les clients maximisent le retour sur investissement tout en laissant de la place dans leur budget pour d’autres priorités en matière de cybersécurité.

Regardez cette vidéo de 2 minutes pour en savoir plus.

Les organisations ont besoin d’une protection supérieure

Trop d’organisations considèrent encore la protection endpoint comme un produit de base, et c’est exactement cette erreur que les attaquants comptent bien exploiter. La réalité est que tous les produits endpoint ne sont pas conçus pour stopper les attaques manuelles actuelles.

Les fonctionnalités de prévention (prevention-first) de Sophos Endpoint, telles que la protection anti-ransomware CryptoGuard et la protection adaptative contre les attaques (Adaptive Attack Protection), bloquent les attaques avant qu’elles ne s’intensifient, constituant ainsi un véritable changement pour les entreprises gérant des milliers d’appareils. De plus, en simplifiant le déploiement et la gestion des politiques, nous aidons les organisations à garder une longueur d’avance sur les menaces, à réduire leur coût total de possession (TCO : Total Cost of Ownership) et à maximiser le retour sur leurs investissements en matière de sécurité.

Principaux avantages pour les clients de Taegis

Coûts réduits et retour sur investissement/ROI amélioré : Sophos Endpoint est désormais automatiquement inclus dans tous les abonnements Taegis XDR et Taegis MDR, évitant ainsi d’avoir à acheter une solution de sécurité endpoint séparée.

Choix de l'éditeur préservé : Taegis reste une plateforme ouverte, permettant aux organisations de continuer à utiliser leur solution endpoint préférée.

Une protection de pointe : nommé Leader 16 fois dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour la catégorie des EPP (Endpoint Protection Platforms), Sophos Endpoint offre une défense inégalée contre les ransomwares et autres menaces avancées, avec des fonctionnalités telles que CryptoGuard et la protection adaptative contre les attaques (Adaptive Attack Protection), accessibles directement depuis la console Taegis.

Continuité du flux de travail : la télémétrie et les détections de Sophos Endpoint sont intégrées à la plateforme Taegis, permettant ainsi aux clients de conserver les flux de travail en matière de détection et de réponse existants.

Administration simplifiée : les clients peuvent télécharger, installer et gérer Sophos Endpoint directement depuis Taegis.

Rejoindre les clients là où ils se trouvent

Pour prendre en charge une large gamme d’environnements, les clients peuvent désormais choisir entre trois options de déploiement pour la protection endpoint :

Sophos Endpoint : intégré nativement pour une prévention, une détection et une réponse complètes via un seul et même agent.

Intégrations natives non-Sophos : l'ingestion de télémétrie garantit une visibilité complète sur des produits tels que CrowdStrike, Microsoft Defender, SentinelOne et Carbon Black de Broadcom.

Autres solutions de sécurité Endpoint non-Sophos : pris en charge via une option de déploiement de capteur pour la détection uniquement.

Expérience de déploiement Sophos simplifiée pour les utilisateurs de Taegis

La mise à niveau vers Sophos Endpoint est un processus simple et fluide pour les utilisateurs de Taegis.

Les clients peuvent télécharger les programmes d’installation de Sophos Endpoint directement depuis la plateforme Taegis, aucune licence supplémentaire n’est requise.

La documentation et les instructions de mise à niveau sont disponibles sur la page Sophos Endpoint Agent dans la documentation Secureworks.

Les clients peuvent conserver leurs flux de travail en matière de détection et de réponse existants, car la télémétrie et les détections des systèmes endpoint de Sophos Endpoint sont désormais ingérées directement dans la plateforme Taegis.

Des fonctionnalités de réponse supplémentaires sont désormais disponibles avec la fonctionnalité Live Response pour Sophos Endpoint, directement depuis la console Taegis. Ces capacités permettent aux équipes de sécurité d’exécuter des commandes pour arrêter les processus suspects, redémarrer les postes et les serveurs, supprimer des fichiers et bien plus encore, avec un accès shell complet (remarque : un endpoint donné doit exécuter Sophos Endpoint pour utiliser Live Response, soit l’agent complet, soit le capteur).

Pour obtenir plus d’information

Sophos Endpoint est disponible immédiatement pour tous les clients Taegis XDR et MDR, existants et nouveaux. Regardez cette vidéo de 2 minutes, explorez la plateforme Taegis et apprenez-en plus sur Sophos Endpoint. Pour découvrir la manière avec laquelle Sophos et Taegis peuvent vous aider à atteindre vos objectifs en matière de cybersécurité, contactez votre interlocuteur Sophos dès aujourd’hui.

