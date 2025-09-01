Protégez ce qui compte : présentation de Sophos Endpoint for Legacy Platforms

Les systèmes d’exploitation hérités qui ont atteint la fin du support peuvent manquer des fonctionnalités de sécurité et des mises à jour qui sont présentes dans les systèmes plus récents, les rendant ainsi plus faciles à exploiter par des adversaires. Néanmoins, les organisations faisant partie du secteur manufacturier ou de la santé doivent souvent utiliser des terminaux (endpoints) dotés d’OS pour des systèmes spécialisés, notamment les machines et les dispositifs médicaux.

Les terminaux (endpoints) dans des environnements de type technologie opérationnelle (OT : Operational Technology) peuvent être difficiles et extrêmement coûteux à mettre à niveau ou bien à remplacer, générant ainsi des systèmes non sécurisés ou nécessitant des solutions de sécurité et des mesures de mitigation supplémentaires.

Protection complète pour les terminaux/endpoints Windows et Linux hérités

Nous allons vous présenter Sophos Endpoint for Legacy Platforms, une solution qui offre une sécurité Next-Gen complète pour une gamme de systèmes d’exploitation Windows et Linux, et ce au-delà des dates de fin du support standard fourni par les éditeurs de plateforme.

Simplification du déploiement et de la gestion de la sécurité des terminaux/endpoints sur tous les appareils

Les solutions de sécurité qui ne prennent en charge que les systèmes d’exploitation modernes obligent les entreprises à mettre en place des solutions séparées pour les systèmes hérités, ce qui ajoute une charge en termes de gestion pour les équipes IT/Cybersécurité. Sophos offre une sécurité Endpoint de pointe pour les plateformes héritées et modernes dans Sophos Central, une plateforme de gestion Cloud puissante qui unifie toutes les solutions de sécurité Next-Gen de Sophos.

Protection de vos appareils critiques au-delà des dates de fin du support proposé par les éditeurs d’OS.

Sophos Endpoint for Legacy Platforms permet aux entreprises de protéger une gamme de systèmes d’exploitation Windows et Linux, et ce au-delà des dates de fin du support standard fourni par les éditeurs de plateforme.

Systèmes hérités protégés par des technologies Next-Gen

Les contrôles du Web, des applications et des périphériques réduisent la surface d’attaque et bloquent les vecteurs d’attaque courants sur vos appareils hérités, tandis que les modèles d’IA protègent à la fois contre les attaques connues et inédites. Les technologies anti-exploitation et anti-ransomware telles que CryptoGuard bloquent rapidement les menaces, permettant aux équipes IT surchargées d’avoir moins d’incidents à investiguer et à traiter.

Neutralisation des attaques sophistiquées qui ne peuvent pas être stoppées par la technologie seule

Les appareils hérités sont des cibles attractives pour les adversaires. Les outils EDR et XDR de Sophos, optimisés par l’IA, vous permettent de détecter, d’investiguer et de répondre aux activités suspectes sur tous vos appareils, incluant les systèmes obsolètes. Les organisations disposant de ressources internes limitées peuvent faire appel aux services Sophos MDR pour surveiller et répondre aux menaces au niveau de l’ensemble de leur environnement IT.

Les systèmes hérités méritent une sécurité de pointe

Ne mettez pas en danger la sécurité de vos appareils hérités avec des solutions de qualité inférieure. Les appareils qui ne sont plus pris en charge par les systèmes d’exploitation sont souvent essentiels pour une organisation. C’est pourquoi chez Sophos, nous pensons que ces systèmes méritent la protection la plus solide, offerte par un éditeur de sécurité endpoint reconnu et leader du marché.

Disponible dès aujourd’hui !

Sophos Endpoint for Legacy Platforms est disponible en tant que module complémentaire optionnel pour les clients disposant d’un abonnement Sophos Endpoint, Sophos XDR ou Sophos MDR.

Cette solution est idéale pour :

Toute organisation dont les systèmes et appareils critiques fonctionnent sur des systèmes d’exploitation hérités ou qui ne sont plus pris en charge (notamment dans les secteurs manufacturier, de la santé et de l’énergie).

Toute organisation disposant d’un grand nombre de terminaux/endpoints et qui peinent à effectuer la mise à niveau complète vers des versions d’OS plus récentes avant les dates de fin du support technique proposé par l’éditeur de la plateforme.

Tout client qui utilise actuellement des solutions de sécurité Endpoint séparées pour leurs plateformes héritées et modernes.

Pour découvrir comment Sophos Endpoint peut vous aider à sécuriser vos systèmes existants et pour discuter avec un expert dès aujourd’hui, téléchargez la présentation de la solution.

Billet inspiré de Defend what matters: Introducing Sophos Endpoint for Legacy Platforms, sur le Blog Sophos.