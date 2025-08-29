Un nouveau look audacieux pour un avenir ambitieux : la marque Sophos réinventée

Cette vision guide chaque décision que nous prenons : comment nous concevons des solutions, comment nous responsabilisons nos partenaires et comment nous nous présentons en tant que marque.

C’est pourquoi je suis si heureux d’avoir dévoilé le nouveau design de la marque Sophos lors du Black Hat plus tôt ce mois-ci, et un nouveau logo Sophos pour la première fois en vingt ans :

Lorsque vous défendez plus de 600 000 organisations dans le monde, la clarté est importante. Notre nouveau look offre une image propre, moderne et énergique de la marque Sophos et des résultats supérieurs que nous offrons à nos clients et partenaires.

Un bouclier pour lutter contre le paysage des menaces actuel

Le nouveau logo Sophos fait référence à notre histoire, mais il a été aussi repensé avec un bouclier qui représente notre capacité de défense contre les cyberattaques. À l’intérieur de ce bouclier réside la double force de Sophos : Technologie IA-Native et expertise humaine de renommée mondiale. Ensemble, elles créent une défense inégalée qui s’adapte aussi vite que les menaces évoluent.

Pourquoi changer – et pourquoi maintenant ?

Notre nouveau design de marque est plus qu’un nouveau look : il reflète qui nous sommes, ce que nous représentons et où nous voulons aller avec nos clients et partenaires.

Au cours des 40 années écoulées depuis la création de Sophos, nous avons constaté une quantité impressionnante d’évolution au niveau du paysage de la cybersécurité : d’un modèle de menace en évolution à une surface d’attaque en expansion, en passant par une innovation technologique, basée sur l’IA, rapide, tant au niveau de l’attaque que de la défense.

Sophos a toujours été précurseur d’une démarche basée sur une innovation continue. Nous avons commencé en tant que fournisseur d’antivirus en tant que produit isolé. Aujourd’hui, nous sommes un leader mondial de la cybersécurité, auquel font confiance plus de 600 000 organisations à travers le monde. L’acquisition de Secureworks plus tôt cette année a constitué une avancée majeure : elle a permis d’étendre notre technologie, nos renseignements et nos services primés, et de renforcer notre capacité à fournir une capacité MDR (Managed Detection and Response), une gestion des vulnérabilités et une protection contre les menaces ciblant les identités à grande échelle.

Nous avons gagné la confiance de nos clients. Nous avons prouvé notre valeur. Désormais, grâce à notre design actualisé, nous parlons avec la même audace et la même clarté que celles qui animent notre technologie et à nos services.

Plus qu’un look, un engagement

La cybersécurité ne devrait jamais être un luxe. Pourtant, moins d’une organisation sur 10 000 dispose d’un RSSI/CISO (ou d’un poste équivalent). Cette situation laisse plus de 99% des entreprises sans direction dédiée à la sécurité et, par conséquent, sans stratégie solide pour vaincre efficacement les cyberattaques.

Nous nous engageons à combler cet écart, et nous sommes particulièrement bien placés pour y parvenir. Nous rencontrons les organisations là où elles se trouvent sur leur parcours de maturité en matière de sécurité et évoluons avec elles à mesure qu’elles grandissent. Grâce à notre plateforme ouverte AI-Native, à notre gamme de solutions intégrée et à notre écosystème mondial de partenaires, nous offrons à chaque client, des startups aux entreprises globales, la même capacité à se défendre, à s’adapter et à renforcer la cyber-résilience.

Le design suit la stratégie. Notre nouvelle identité est audacieuse, épurée et inspire confiance, tout comme l’avenir que nous construisons avec nos clients et partenaires.

Avec nos partenaires

Nos partenaires sont au cœur de notre succès et leurs commentaires sur le changement de marque ont été très dynamisants :

“Avec des partenaires qui gardent le cap, un nouveau logo marque non seulement un changement de marque, mais aussi un voyage passionnant à venir”. – Vimesh Avlani, Managing Director, Graftronics. “Au début, je me suis surpris à regarder le nouveau logo et le nouveau design de [Sophos], en me demandant si quelque chose avait changé et oui, c’est définitivement le cas. Et je dois dire : J’aime beaucoup. Il est frais, moderne et possède un look épuré et inspirant confiance qui s’intègre parfaitement à Sophos. Parfois, ce sont les changements subtils de design qui ont le plus grand impact”. – Stoyan Bozov, IT Architect Network & Cybersecurity, Bechtle.

En parcourant les allées de la conférence Black Hat et en voyant notre nouvelle marque prendre vie, j’ai ressenti une immense fierté pour ce que nous avons construit, avec nos partenaires, afin de défendre les organisations du monde entier.

Déjouer les cyberattaques…Toujours

Bien que notre look ait évolué, notre slogan reste le même : Déjouer les cyberattaques. Ce n’est pas juste une phrase, c’est avant tout une promesse. Chez Sophos, aucune organisation ne se bat seule. En collaboration avec nos partenaires, notre plateforme et nos équipes d’experts, nous offrons une sécurité qui bloque les attaques avant qu’elles ne perturbent les activités de l’entreprise.

Qu’il s’agisse d’arrêter une attaque de ransomware à 2h du matin ou d’aider les organisations à se développer sur plusieurs continents, Sophos est là.

Notre rebranding est l’expression extérieure de cet engagement. Un nouveau look. Le même focus continu sur des résultats supérieurs … et un avenir audacieux avec nos clients et partenaires au centre de notre stratégie.

Billet inspiré de A Bold New Look for a Bold Future: Sophos’ Reimagined Brand, sur le Blog Sophos.