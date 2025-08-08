Rubrik et Sophos améliorent la cyber-résilience de Microsoft 365

Les recherches montrent que 70% des locataires M365 ont subi des prises de contrôle de compte1 et 81% ont été confrontés à une compromission de messagerie2.

Afin de mitiger ce risque permanent, Rubrik et Sophos ont conclu un partenariat stratégique pour aider les équipes IT, aux ressources limitées, à renforcer leur cyber-résilience et à simplifier la restauration des données après avoir été la cible d’une attaque de ransomware, d’une compromission de compte, de menaces internes ou d’une perte de données dans Microsoft 365.

Cette nouvelle solution commune fera de ‘Sophos M365 Backup and Recovery Powered by Rubrik’ la seule solution de protection des données M365 entièrement intégrée à la puissante console de cybersécurité de Sophos. Pour les clients qui utilisent déjà Sophos pour la détection et la prévention, cette intégration offre une restauration rapide et sécurisée des données SharePoint, Exchange, OneDrive et Teams lorsqu’elles ont été compromises accidentellement ou bien de manière malveillante.

La protection SaaS de Rubrik sera disponible via Sophos Central, la même plateforme à laquelle les équipes de sécurité font déjà confiance pour gérer leurs défenses.

Les besoins actuels sont plus grands que jamais

Début 2025, Microsoft 365 pour les entreprises (sièges payants) a dépassé les 400 millions d’utilisateurs. Si les identifiants global admin sont compromis par l’un de ces millions d’utilisateurs, les attaquants peuvent manipuler les paramètres de conservation et supprimer définitivement les données critiques de l’entreprise.

Les outils natifs n’ont pas été conçus pour la cyber-résilience à cette échelle. La conservation des données en cas de litige est conçue dans un cadre juridique bien particulier, et non pour restaurer des quantités massives de données professionnelles. La Corbeille (Recycle Bin), quant à elle, est limitée et est de type court terme et ne peut donc pas récupérer l’intégralité d’un parc de données après une incursion. Ces types de fonctionnalités natives peuvent servir à des cas d’usage spécifiques, mais ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins de l’entreprise. Au pire, ils procurent un faux sentiment de sécurité.

La restauration des données doit être rapide, granulaire et fiable, et ce à grande échelle. C’est là que Rubrik entre en action.

Cyber-restauration et cyber-résilience de niveau supérieur

Selon le rapport The State of Ransomware (L’état des ransomwares) de Sophos, seulement 54% des entreprises touchées par un ransomware ont eu recours à des sauvegardes pour la restauration de leurs données, tandis que près de la moitié des organisations ont choisi une approche beaucoup plus coûteuse en payant la rançon pour récupérer leurs données, mettant ainsi en évidence un manque persistant en matière de pratiques de cyber-résilience efficaces.

L’intégration Rubrik/Sophos est conçue pour combler cette lacune de plusieurs manières différentes :

Sauvegardes immuables et sécurisées : Rubrik isolera les sauvegardes du locataire (tenant) Microsoft 365 et les protégera avec une architecture hors-ligne (air gap), une immuabilité verrouillée par WORM et des clés de chiffrement détenues par le client. L’authentification multifacteur et le verrouillage intelligent des données aideront à empêcher toute altération, même si les identifiants devaient être compromis.

Rubrik isolera les sauvegardes du locataire (tenant) Microsoft 365 et les protégera avec une architecture hors-ligne (air gap), une immuabilité verrouillée par WORM et des clés de chiffrement détenues par le client. L’authentification multifacteur et le verrouillage intelligent des données aideront à empêcher toute altération, même si les identifiants devaient être compromis. Restauration rapide et flexible : les clients pourront rechercher et restaurer des emails, des fichiers, des dossiers, des boîtes mail partagées, des sites OneDrive, SharePoint et des canaux Teams vers l’emplacement d’origine ou vers un autre utilisateur. Rubrik prendra en charge les comptes actifs et inactifs et fournira des restaurations hautes performances à l’aide de conteneurs orchestrés avec Azure Kubernetes Service.

les clients pourront rechercher et restaurer des emails, des fichiers, des dossiers, des boîtes mail partagées, des sites OneDrive, SharePoint et des canaux Teams vers l’emplacement d’origine ou vers un autre utilisateur. Rubrik prendra en charge les comptes actifs et inactifs et fournira des restaurations hautes performances à l’aide de conteneurs orchestrés avec Azure Kubernetes Service. Protection avancée et conformité : Rubrik découvrira automatiquement les nouveaux utilisateurs, sites et boîtes mail, appliquera une protection basée sur des politiques à l’aide de groupes de type Entra ID et offrira des contrôles admin délégués. Sophos Central rend cette protection automatisée facile à gérer et éliminera les tâches de sauvegarde fastidieuses pour les administrateurs surchargés.

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dans Sophos Central. Pas de nouvelle interface à prendre en main. Aucun outil supplémentaire à utiliser. Une expérience unifiée pour les opérations de sécurité et la protection des données Microsoft 365.

Construire ensemble la cyber-résilience

En travaillant avec Rubrik, Sophos sera en mesure de fournir aux clients les outils dont ils ont besoin pour détecter, protéger et restaurer les données avec rapidité et précision si des agents malveillants devaient pénétrer dans les systèmes Microsoft. Pour les partenaires, l’intégration Rubrik/Sophos ouvrira de nouvelles voies pour soutenir les clients avec une offre qui s’alignera directement sur les réalités du paysage des menaces actuel.

Rubrik et Sophos partagent un engagement commun qui est d’aider les organisations à fonctionner en toute confiance face aux risques. Ensemble, nous élevons encore un peu plus le niveau de la résilience de Microsoft 365.

Pour en savoir plus ou activer l’intégration, contactez votre interlocuteur Sophos.

Considérations relatives à la sphère de sécurité (Safe Harbor)

Tous les services ou fonctionnalités non publiés référencés dans ce document ne sont pas actuellement disponibles et peuvent ne pas être mis à disposition de manière générale à temps ou pas du tout, dans la mesure où ce type de décision peut être prise à notre seule et unique discrétion. Les services ou fonctionnalités référencés ne représentent pas des promesses de livraison, des engagements ou des obligations de Rubrik, Inc. et ne peuvent être intégrés à aucun contrat. Les clients doivent prendre leurs décisions d’achat en fonction des services et des fonctionnalités actuellement globalement disponibles.

Billet inspiré de Rubrik & Sophos Enhance Cyber Resilience for Microsoft 365, sur le Blog Sophos.