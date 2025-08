Sophos Endpoint : de nouveau des notes AAA dans le rapport sur la protection Endpoint de SE Labs

SE Labs a publié son rapport sur la protection Endpoint du deuxième trimestre 2025 et nous sommes ravis d’annoncer que Sophos Endpoint a une fois de plus reçu la note AAA dans les tests de protection de SE Labs pour les catégories Small Business et Enterprise.

Nous avons régulièrement reçu des notes AAA dans les tests menés par SE Labs au cours des trois dernières années en détectant et en stoppant des cyberattaques réelles et des attaques ciblées simulées.

Voici les liens vers les derniers rapports : Endpoint Security : Small Business | Endpoint Security : Enterprise.

La solution de sécurité Endpoint la plus sophistiquée du marché

Sophos Endpoint, optimisé par Intercept X, adopte une approche globale en matière de sécurité axée en priorité sur la prévention (prevention-first), bloquant les menaces sans utiliser une seule et unique technique. De multiples modèles de Deep Learning IA protègent contre les attaques connues et inédites.

Le contrôle du Web, des applications et des périphériques réduit la surface d’attaque des clients et bloque les vecteurs d’attaque courants. L’analyse comportementale, les technologies anti-ransomware et anti-exploit, ainsi que d’autres technologies de pointe bloquent rapidement les menaces avant qu’elles ne prennent de l’ampleur. Les équipes IT, dont les ressources sont limitées, ont ainsi moins d’incidents à investiguer et à résoudre.

Pourquoi les tests sont-ils importants ?

Des tests tiers réputés sont un outil essentiel pour aider les organisations à prendre des décisions éclairées concernant leurs piles technologiques (tech stack) et leurs investissements en matière de sécurité. Cependant, à mesure que les attaques augmentent en volume et en complexité, des résultats significatifs ne peuvent être obtenus que lorsque les tests reflètent la réalité du terrain à laquelle les organisations sont confrontées aujourd’hui.

SE Labs est l’un des rares organismes indépendants, spécialisés dans les tests de sécurité du secteur, à simuler les outils d’attaque modernes et les tactiques, techniques et procédures (TTP) que les cybercriminels et les pentesteurs utilisent actuellement dans le monde réel.

Sophos participe à leurs évaluations depuis de nombreuses années et obtient régulièrement les meilleurs notes aux tests de sécurité Endpoint de SE Labs dans les catégories Entreprise et SMB.

SE Labs Awards

Cette récompense fait suite aux quatre autres prix remportés lors des SE LABS ® Awards 2025 de cette année. Ces distinctions, présentées le 2 juillet à Londres, valident notre engagement à protéger les organisations de toutes tailles en offrant des résultats de cybersécurité supérieurs à nos clients dans un paysage de menaces en constante évolution.

Sophos Endpoint de nouveau récompensé

La constance est importante ! Lorsque vous aidez une organisation à choisir un fournisseur de sécurité, il est utile de lui fournir plusieurs points de vue différents pour l’aider à prendre une décision éclairée. Pour découvrir pourquoi les clients choisissent Sophos, visitez www.sophos.com/why pour bénéficier d’une synthèse des différents points de vue et des rapports d’analyste, des tests tiers réputés et les opinions des clients et partenaires qui utilisent nos produits au quotidien.

Billet inspiré de Sophos Endpoint: Consistently AAA rated – Q2 2025 SE Labs Endpoint Protection Report, sur le Blog Sophos.