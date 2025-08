Sophos est nommé Leader dans l’édition 2025 de Frost Radar™ pour la catégorie MDR (Managed Detection and Response)

Cliquez sur l’image pour parcourir le rapport complet

Sophos est fier d’annoncer sa nomination en tant que Leader dans le Frost Radar™ 2025 : MDR (Managed Detection and Response). Cette reconnaissance témoigne de notre attention constante mise sur l’innovation, notre capacité à stopper les menaces et notre volonté à aider nos clients pour qu’ils gardent une longueur d’avance dans un paysage de menaces en constante évolution.

Publié par Frost & Sullivan, le Frost Radar est une référence du secteur qui évalue les éditeurs selon deux catégories bien distinctes : Innovation et croissance. Le rapport de cette année récompense Sophos pour son approche en matière de plateforme ouverte en matière de MDR, ses capacités de réponse aux incidents inégalées et sa forte dynamique dans le secteur.

Cette dynamique est renforcée par l’acquisition de Secureworks et par une attention particulière mise sur l’IA, les renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) et l’innovation axée sur le client.

“L’acquisition de Secureworks par Sophos représente l’une des fusions les plus importantes de l’histoire du MDR”.

— Frost & Sullivan, Frost Radar™ : Managed Detection and Response, 2025.

Pourquoi Sophos est un Leader ?

Sophos MDR protège plus de 30 000 organisations dans le monde, des équipes IT réduites aux entreprises présentes au niveau mondial. Il s’agit d’un service entièrement managé qui associe de puissantes technologies en matière de détection à une équipe d’analystes en menaces et d’experts en réponse aux incidents de classe mondiale grâce à sept SOC (Security Operations Centers) présents au niveau mondial. Avec une surveillance 24h/24 et 7j/7, une chasse aux menaces et une réponse au niveau des couches endpoint, réseau, Cloud et Identité, Sophos MDR est conçu pour s’adapter à vos besoins, que vous cherchiez à externaliser entièrement votre SOC ou à renforcer votre équipe interne avec un support expert.

Frost a noté plusieurs facteurs clés qui ont propulsé Sophos en haut à droite du Radar de cette année :

L’innovation qui génère des résultats

Visibilité de la plateforme ouverte : Sophos MDR s’intègre nativement à notre propre gamme de solutions et à plus de 350 outils tiers, couvrant ainsi Microsoft 365, Google Workspace, et bien plus encore.

: Sophos MDR s’intègre nativement à notre propre gamme de solutions et à plus de 350 outils tiers, couvrant ainsi Microsoft 365, Google Workspace, et bien plus encore. Réponse aux incidents illimitée et à grande échelle : inclus dans le niveau de service Sophos MDR Complete, cette capacité offre une sérénité sans plafonds ni frais cachés.

Investigations alimentées par l’IA : notre assistant IA en langage naturel rationalise la priorisation, les résumés de cas/dossier et fournit des recommandations.

: notre assistant IA en langage naturel rationalise la priorisation, les résumés de cas/dossier et fournit des recommandations. Des services alignés sur le CTEM : fonctionnalités intégrées pour la gestion de l’exposition, les renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) et la mitigation proactive des risques.

: fonctionnalités intégrées pour la gestion de l’exposition, les renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) et la mitigation proactive des risques. L’opportunité Secureworks : l’acquisition apporte une visibilité sur l’OT, une surveillance du dark web et des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) émanant de la CTU (Counter Threat Unit), le tout intégré au sein d’une plateforme unifiée.

Les récentes améliorations apportées à Sophos MDR ont encore renforcé notre avantage concurrentiel. En mai 2025, nous avons introduit des actions de réponse élargies pour les attaques Microsoft 365, permettant aux analystes MDR de contenir et de remédier directement les menaces au sein des environnements M365 des clients. Nous avons également lancé un partenariat stratégique avec Capsule pour aider les clients à réduire les barrières à l’entrée en matière de cyberassurance en démontrant des contrôles MDR observables. Plus récemment, en juillet 2025, nous avons dévoilé la gestion des surfaces d’attaque internes (IASM : Internal Attack Surface Management), dans le cadre de Sophos Managed Risk, une solution offrant aux organisations une visibilité sans précédent sur les actifs vulnérables et les erreurs de configuration au sein de leur environnement, et alignant davantage le MDR sur des principes de sécurité proactifs comme le CTEM.

Sophos MDR a également été reconnu par ceux qui comptent le plus : à savoir, nos clients.

Sophos a récemment été nommé Éditeur “Customers’ Choice” dans le deuxième rapport Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Managed Detection and Response (MDR). G2, une plateforme majeure d’évaluation alimentée par des utilisateurs de technologie, vient de publier ses rapports Summer 2025, et Sophos a été classé N°1 Global des solutions MDR.

Améliorations à venir

Être nommé Leader dans le Frost Radar™ valide la puissance de notre stratégie, l’étendue de nos capacités et la valeur que nous offrons à nos clients, mais nous ne nous arrêterons pas là !

Nous nous engageons à poursuivre sur notre lancée et à construire la plateforme MDR la plus intelligente, la plus flexible et la plus intégrée du secteur. Notre objectif reste le même : aider les clients à garder une longueur d’avance sur les menaces et à créer des opérations de sécurité résilientes et proactives.

Pour en savoir plus sur la reconnaissance de Sophos dans le Frost Radar™ 2025 pour le MDR (Managed Detection and Response), consultez le rapport complet en vous rendant sur la page dédiée.

