Sophos remporte de nombreuses récompenses aux SE Labs Awards 2025

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a remporté quatre prix lors des SE LABS ® Awards 2025 de cette année. Ces distinctions, présentées le 2 juillet à Londres, valident notre engagement à protéger les organisations de toutes tailles en offrant des résultats de cybersécurité supérieurs à nos clients dans un contexte de menaces en constante évolution.

SE Labs Award for Enterprise Endpoint (Windows)

Ce prix récompense la solution de protection endpoint la plus efficace et la plus fiable pour les environnements de type entreprise exécutant Microsoft Windows. Les récipiendaires ont démontré une détection des menaces supérieure, une stabilité opérationnelle et une résilience contre les attaques ciblées, validées par le framework de test indépendant de SE Labs.

SE Labs Award for Small Business Endpoint (Windows)

Conçu pour répondre aux besoins des petites organisations, ce prix récompense les produits de sécurité endpoint qui offrent une protection solide et prête à l’emploi, une facilité de gestion et une défense robuste sur le terrain pour les réseaux Windows, sans nécessiter de ressources de niveau entreprise pour fonctionner efficacement.

SE Labs Award for Small Business Managed Service Provider Solution

Alors que de nombreuses petites entreprises s’appuient sur des partenaires externes pour fournir une expertise en cybersécurité, ce prix met en lumière les produits les plus performants disponibles pour les MSP, des produits qui offrent une protection endpoint gérés avec clarté, efficacité et via des résultats mesurables. Les gagnants ont prouvé leur capacité à faire évoluer les services de sécurité et à répondre rapidement aux menaces.

SE Labs Award for Small Business Security Innovator

L’innovation est essentielle dans un paysage de menaces en constante évolution. Ce prix récompense un éditeur ou un prestataire de services remarquable qui repousse les limites de la cybersécurité des petites entreprises. Que ce soit par le biais de technologies révolutionnaires, de modèles de services créatifs ou de stratégies agiles de réponse aux menaces, cette récompense est réservée à ceux qui refaçonnent l’avenir de la sécurité des PME.

Simon Reed, Chief Research et Scientific Officer chez Sophos, était présent à la cérémonie des SE Labs Annual Awards pour recevoir les prix.

Les prix sont attribués sur la base d’une combinaison de tests publics continus, d’évaluations privées et de retours d’entreprises clientes de SE Labs.

“Derrière chaque produit de sécurité hautement performant se cache une équipe engagée envers l’excellence”, déclare Simon Edwards, Founder et CEO de SE Labs. “Nous pensons que nous devons célébrer les technologies et les équipes qui repoussent les limites de la protection et de la résilience pour lutter contre les cyberattaques. Le niveau de compétition pour la première place dans chaque catégorie a été très élevé cette année et tous nos gagnants doivent être félicités”.

Sophos est désormais le plus grand fournisseur MDR (Managed Detection and Response) pure-play, prenant en charge plus de 28 000 organisations. Sophos Endpoint défend plus de 300 000 organisations dans le monde contre les attaques avancées, grâce à une approche prevention-first basée sur l’IA, une protection anti-ransomware hermétique contre les ransomwares locaux et distants, des défenses adaptatives et d’autres technologies innovantes. Les solutions s’appuient sur des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) historiques et en temps réel provenant de Sophos X-Ops, protégeant plus de 600 000 clients Sophos dans le monde entier.

Pourquoi les tests sont importants ?

Des tests indépendants réputés sont un outil important pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées concernant leurs solutions technologiques et leurs investissements en matière de sécurité. Cependant, à mesure que les attaques augmentent en volume et en complexité, des résultats significatifs ne peuvent être obtenus que lorsque les tests reflètent la réalité du terrain à laquelle les organisations sont confrontées aujourd’hui.

SE Labs est l’un des rares organismes indépendants spécialisés dans les tests de sécurité du secteur à simuler les outils d’attaque modernes et les tactiques, techniques et procédures (TTP) que les cybercriminels et les pentesteurs utilisent actuellement dans le monde réel.

Sophos participe à leurs évaluations depuis de nombreuses années et obtient régulièrement les meilleurs scores lors des tests de sécurité endpoint de SE Labs pour les entreprises et les PME.

C’est la saison des récompenses !

Ces récompenses font suite à la reconnaissance de Sophos en tant qu’éditeur Customers’ Choice dans les rapports Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2025 pour les plateformes EPP (Endpoint Protection Platforms) et XDR (Extended Detection and Response). Cette distinction fait de Sophos le seul éditeur à être nommé Customers’ Choice dans les deux rapports, soulignant la protection complète et robuste de la plateforme Sophos.

Sophos a été nommé Leader dans le Magic Quadrant de 2025 Gartner dans la catégorie Endpoint Protection Platforms (EPP) pour la 16ème fois consécutive.

Lorsqu’on aide une organisation à choisir un fournisseur de sécurité, il est utile de lui fournir plusieurs points de vue pour l’aider à se forger une opinion. Pour découvrir pourquoi les clients choisissent Sophos, rendez-vous sur www.sophos.com/why pour obtenir une synthèse des points de vue et des rapports des analystes, des tests tiers réputés et les opinions des clients et partenaires qui utilisent nos produits au quotidien.

À propos de SE Labs

Depuis plus de 30 ans, SE Labs est une autorité de confiance en matière de tests de cybersécurité, validant l’efficacité des produits qui protègent les personnes et les entreprises en ligne. L’entreprise fournit des informations impartiales et expertes aux éditeurs et aux RSSI, et certaines des plus grandes marques mondiales font confiance à ses évaluations rigoureuses et indépendantes.

Billet inspiré de Sophos captures multiple honors at SE Labs Awards 2025, sur le Blog Sophos.