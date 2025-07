Cinq principes fondamentaux pour une cybersécurité cyber-résiliente dans le futur

Les cybercriminels exploitent de plus en plus rapidement les failles de sécurité. Le temps de séjour médian observé par Sophos au cours de l’année écoulée était de deux jours seulement.

Suivre le rythme de ces acteurs malveillants de plus en plus agiles laisse peu de place pour une vision à long terme, mais les décisions prises aujourd’hui façonneront la capacité de votre organisation à répondre aux menaces de demain. Les stratégies ci-dessous aideront votre organisation à construire les bases solides d’un programme de cybersécurité qui résistera à l’épreuve du temps.

1. Comprendre le paysage des menaces

Du cybercrime organisé aux hacktivistes en passant par les acteurs soutenus par un État, le paysage des menaces actuel est complexe et évolue rapidement. Le point de départ d’une stratégie de cybersécurité réussie est une compréhension approfondie de ce paysage de menaces en constante évolution.

C’est seulement à partir de là que vous pouvez vous concentrer vraiment sur les uniques failles de sécurité de votre organisation et prendre les mesures appropriées pour renforcer vos défenses. Mais comment rester informé de l’évolution constante de ce paysage de menaces ?

Vigilance constante

Comprendre le paysage des menaces est un effort permanent, impliquant une surveillance et une analyse continues de l’activité des acteurs malveillants. Heureusement, les organisations ne sont pas obligées de faire cavalier seul. Un partenaire de sécurité et de confiance peut fournir l’expertise, les processus et la technologie nécessaires pour aider les organisations à mieux comprendre les vecteurs, techniques et tactiques d’attaque courants, ainsi que la manière avec laquelle ceux-ci évoluent en lien avec votre entreprise.

Visibilité complète

Pour mieux comprendre les risques encourus en lien avec le contexte et les gérer à mesure qu’ils évoluent, vous avez besoin d’une large visibilité sur la surface d’attaque. Une plateforme XDR (Extended Detection and Response) ouverte vous aidera à obtenir une vue globale sur vos systèmes, données et processus et à minimiser le risque que des menaces passent entre les mailles du filet.

Renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence)

Des renseignements complets sont essentiels à une posture de sécurité dynamique et résiliente, aidant ainsi les organisations à anticiper et à mitiger les menaces émergentes. Les systèmes efficaces de renseignement sur les menaces s’appuient sur l’expertise humaine, l’IA et l’analyse pour mieux comprendre les modèles d’attaque et affiner les stratégies en permanence. Armées d’informations exploitables, de prévisions et de recommandations, les organisations peuvent se préparer au pire, de la meilleure façon possible.

Le rapport Active Adversary de Sophos présente le type d’intelligence (renseignements) qui permet à nos clients de devancer et de déjouer en permanence les adversaires.

2. Analyser les menaces dans leur contexte

Le contexte est essentiel pour comprendre et appliquer ce que vous apprenez grâce aux renseignements sur les menaces. Les informations issues des renseignements, combinées à des informations business pertinentes, fournissent le contexte dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées. Après tout, les menaces ne surviennent pas de manière isolée.

Elles ont un impact et sont influencées par l’environnement unique dans lequel votre organisation opère. Cette démarche est globale et englobe beaucoup d’éléments : ils s’étendent des priorités commerciales, des dépendances de la chaîne d’approvisionnement et des systèmes informatiques aux défis réglementaires en passant par les problèmes socio-économiques. La contextualisation des menaces avec des informations sur les facteurs internes et externes améliore la capacité de votre organisation à anticiper et à mitiger les attaques.

Pourquoi le contexte est important ?

Donnez la priorité à ce qui compte le plus : tous les actifs ne se valent pas. Le contexte est essentiel pour éliminer le bruit et concentrer le temps et les ressources là où ils sont le plus nécessaires.

: tous les actifs ne se valent pas. Le contexte est essentiel pour éliminer le bruit et concentrer le temps et les ressources là où ils sont le plus nécessaires. Développez des stratégies ciblées : une compréhension contextuelle plus approfondie vous aide à identifier les zones à haut risque et à développer des stratégies de mitigation plus précises.

: une compréhension contextuelle plus approfondie vous aide à identifier les zones à haut risque et à développer des stratégies de mitigation plus précises. Utilisez la technologie de manière judicieuse : l’utilisation de la technologie dans son contexte améliore l’efficacité et l’efficience. En adaptant les outils et les protocoles à vos besoins spécifiques et à l’environnement dans lequel évolue votre entreprise, il est plus facile de prioriser les menaces et de développer des stratégies de mitigation.

3. Laissez de la place pour d’éventuels changements

Les cybercriminels sont passés maîtres dans l’art de la réinvention, changeant constamment de tactique pour survivre et prospérer dans des environnements hostiles. Pour suivre le rythme et prendre de l’avance, il faut les prendre à leur propre jeu grâce à une stratégie de cybersécurité aussi agile et adaptative que les menaces que vous combattez.

Un programme de sécurité doté d’une flexibilité et d’une évolutivité intégrées progressera de manière transparente avec votre entreprise et restera constamment adapté à l’évolution du contexte et de l’environnement.

Comment favoriser l’adaptabilité ?

Adoptez une technologie et des pratiques agiles : mettre en œuvre des solutions évolutives et des méthodologies agiles pour améliorer la réactivité et favoriser l’amélioration continue dans des environnements de menaces dynamiques. Investissez dans la formation et les ressources qui favorisent l’adaptabilité des employés.

: mettre en œuvre des solutions évolutives et des méthodologies agiles pour améliorer la réactivité et favoriser l’amélioration continue dans des environnements de menaces dynamiques. Investissez dans la formation et les ressources qui favorisent l’adaptabilité des employés. Utilisez l’intelligence/renseignements pour aller de l’avant : exploitez l’intelligence en temps réel pour prendre des décisions plus proactives et éclairées. Adaptez vos politiques, outils et protocoles en fonction des informations basées sur les données afin de pouvoir adapter vos défenses de manière transparente à mesure que de nouvelles menaces apparaissent.

: exploitez l’intelligence en temps réel pour prendre des décisions plus proactives et éclairées. Adaptez vos politiques, outils et protocoles en fonction des informations basées sur les données afin de pouvoir adapter vos défenses de manière transparente à mesure que de nouvelles menaces apparaissent. Partagez des informations en temps réel pour bénéficier d’une adaptabilité qui sera, elle aussi, en temps réel : tenez les employés constamment informés des menaces et des tactiques émergentes, afin qu’ils soient en mesure de mieux anticiper et de s’adapter aux risques. Partagez vos idées et vos bonnes pratiques avec vos partenaires et groupes sectoriels pour obtenir une vue plus large du paysage des menaces et modifier de manière proactive vos défenses.

4. Ne sous-estimez pas le facteur humain

La cybersécurité concerne autant les personnes que la technologie. Gérer les risques et les récompenses de ce qui fait de nous des êtres humains est essentiel à une bonne cyber-résilience.

D’une part, l’expertise humaine ajoute une couche de sécurité vitale à vos défenses technologiques. À l’inverse, lorsque la formation et la sensibilisation font défaut, les employés peuvent rapidement devenir une porte d’entrée pour d’éventuelles cyberattaques : selon le rapport Sophos sur “L’état des Ransomwares 2025” (State of Ransomware 2025), 63% des organisations ont été victimes de ransomwares en raison d’un manque d’expertise/de personnel.

La mitigation des risques est essentielle, mais pas au détriment des compétences humaines telles que la résolution de problèmes, la collaboration et la résilience, toutes indispensables pour mettre en œuvre une stratégie de cybersécurité robuste.

Comment gérer les forces et les vulnérabilités humaines ?

Minimisez l’impact de l’erreur humaine : “l’erreur est humaine“, mais la responsabilité de mitigation de ce risque incombe aux organisations. Établissez des politiques claires, une authentification multifacteur (MFA) et une formation cohérente pour aider à réduire le risque de faux pas accidentels.

: “l’erreur est humaine“, mais la responsabilité de mitigation de ce risque incombe aux organisations. Établissez des politiques claires, une authentification multifacteur (MFA) et une formation cohérente pour aider à réduire le risque de faux pas accidentels. Cultivez le “pouvoir du collaborateurs” (people power) : développez les compétences humaines uniques qui aident vos collaborateurs à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Donnez aux employés des outils et des ressources qui amélioreront leurs capacités naturelles. Les organisations qui investissent dans le développement des talents humains seront mieux équipées pour s’adapter à un paysage de menaces en constante évolution.

: développez les compétences humaines uniques qui aident vos collaborateurs à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Donnez aux employés des outils et des ressources qui amélioreront leurs capacités naturelles. Les organisations qui investissent dans le développement des talents humains seront mieux équipées pour s’adapter à un paysage de menaces en constante évolution. Développez une culture positive de cybersécurité : renforcez l’importance de la cybersécurité grâce à l’influence des pairs et à l’adhésion des dirigeants. Récompensez les résultats positifs et créez un espace sécurisé où les employés pourront signaler les incidents sans crainte de représailles.

5. Travaillez votre réactivité et votre agilité

La rapidité et l’agilité ne sont pas négociables dans le paysage des menaces actuel, car les temps de séjour diminuent toujours plus et les cybercriminels deviennent de plus en plus créatifs.

Les acteurs malveillants ont désormais l’IA dans leur boîte à outils, ce qui les aide à évoluer et à frapper plus rapidement, et ils disposent de la technologie, de l’infrastructure et des ressources nécessaires pour s’adapter et pivoter en permanence. Tout ce contexte accroît toujours plus la pression sur les organisations pour qu’elles détectent et répondent aux menaces avec plus de rapidité et d’agilité.

Comment garder une longueur d’avance ?

Accélérez les temps de réponse : réduisez le temps nécessaire pour détecter et répondre à une menace à quelques minutes, et non à quelques heures ou jours. Bénéficiez d’outils et d’une expertise de pointe pour automatiser les flux de travail et accélérer l’analyse et les réponses. Déployez des technologies telles que celles utilisées dans les outils XDR (Extended Detection and Response), EDR (Endpoint Detection and Response), SIEM (Security Information and Event Management) Next-Gen et SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response). Vous pouvez également étendre votre équipe SOC en vous associant à un fournisseur MDR (Managed Detection and Response) qui garantit une couverture 24h/24 et 7j/7.

: réduisez le temps nécessaire pour détecter et répondre à une menace à quelques minutes, et non à quelques heures ou jours. Bénéficiez d’outils et d’une expertise de pointe pour automatiser les flux de travail et accélérer l’analyse et les réponses. Déployez des technologies telles que celles utilisées dans les outils XDR (Extended Detection and Response), EDR (Endpoint Detection and Response), SIEM (Security Information and Event Management) Next-Gen et SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response). Vous pouvez également étendre votre équipe SOC en vous associant à un fournisseur MDR (Managed Detection and Response) qui garantit une couverture 24h/24 et 7j/7. Utilisez l’IA et l’automatisation : prenez vos adversaires à leur propre jeu avec des outils basés sur l’IA et des systèmes automatisés. Détectez les anomalies plus rapidement et gérez rapidement les intrusions, en automatisant les tâches de routine et en utilisant des playbooks prédéfinis.

: prenez vos adversaires à leur propre jeu avec des outils basés sur l’IA et des systèmes automatisés. Détectez les anomalies plus rapidement et gérez rapidement les intrusions, en automatisant les tâches de routine et en utilisant des playbooks prédéfinis. Construisez des frameworks de sécurité flexibles : utilisez des outils de sécurité adaptatifs avec une intelligence (renseignements) intégrée en temps réel pour anticiper rapidement les menaces et modifier les stratégies et les protocoles. Déployez des solutions qui s’intègrent parfaitement à vos systèmes existants pour créer un framework de sécurité aussi proactif et dynamique que les menaces auxquelles vous êtes confronté.

À mesure que le paysage des menaces évolue à une vitesse et une sophistication croissantes, les stratégies qui sécurisent votre mission à long terme doivent également évoluer. Chez Sophos, nous aidons les organisations à renforcer sur le long terme leurs défenses grâce à :

Une surveillance, détection et réponse de sécurité 24h/24 et 7j/7.

Un accès à des experts en menaces qui peuvent vous aider à répondre à un incident actif.

Des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) de pointe.

Des solutions flexibles et évolutives.

Une plateforme ouverte qui s’intègre à votre pile technologique IT existante.

Avec le bon mélange de technologie, d’intelligence (renseignement) et d’expertise, un avenir incertain ne doit pas nécessairement être synonyme d’insécurité. Parlez à nos experts dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider à élaborer une stratégie de cybersécurité résiliente et adaptative.

Billet inspiré de Five fundamentals for a cyber-resilient future, sur le Blog Sophos.