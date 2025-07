Sophos nommé Leader (encore) dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2025 pour la catégorie EEP (Endpoint Protection Platforms)

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2025 pour la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) : rappelons que Sophos est nommé ‘Leader’ pour la 16ème année consécutive dans cette catégorie.

Sophos est reconnu comme Leader parmi 15 éditeurs EPP (Endpoint Protection Platforms), EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response), et MDR (Managed Detection and Response) dans ce rapport Gartner® Magic Quadrant™. Le rapport fournit aux lecteurs une évaluation indépendante complète des solutions reconnues dans ce domaine.

En plus de cette récente distinction, Sophos a également été nommé éditeur “Customers’ Choice” dans le rapport 2025 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer dans la catégorie des plateformes EPP (Endpoint Protection Platforms) pour la quatrième année consécutive et dans le premier rapport Voice of the Customer pour XDR (Extended Detection and Response). Cette distinction fait de Sophos le seul éditeur à être nommé “Customers’ Choice” dans les deux rapports. Nous pensons que cette reconnaissance met en évidence les capacités complètes de protection, de détection et de réponse offertes par la plateforme Sophos.

Leader dans le Magic Quadrant pour la seizième année consécutive

Sophos a été reconnu par le Gartner® Magic Quadrant™ pour la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) depuis sa première publication dans cette catégorie en 2007. Nous pensons que cette reconnaissance continue reflète notre engagement à fournir une protection de pointe à nos clients et partenaires, ainsi que notre capacité durable à assurer la sécurité des organisations face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Obtenir cette distinction sur le marché hyperconcurrentiel de la sécurité endpoint dans 16 rapports consécutifs démontre, à notre avis, l’accent mis par Sophos sur le développement de solutions innovantes qui évoluent avec le paysage global des menaces et les adversaires que nous combattons chaque jour.

Sophos et Secureworks : Découvrez le futur de la protection, de la détection et de la réponse

Sophos a finalisé l’acquisition de Secureworks en février 2025, combinant deux gammes de produits leaders et complémentaires pour offrir une suite complète de solutions pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Les clients de Secureworks Taegis XDR peuvent utiliser Sophos Endpoint optimisé par Intercept X pour renforcer leurs cyberdéfenses, sans frais supplémentaires, offrant ainsi une protection et un retour sur investissement optimisés. Nous pensons que la combinaison unique des technologies de protection de Sophos Endpoint et des puissantes capacités en matière de détection et de réponse de notre plateforme XDR ouverte et AI-Native a contribué au maintien de la position de Sophos en tant que Leader dans cette évaluation Gartner.

Nous avons prévu une roadmap des plus passionnantes, avec la convergence future de Sophos Central et Taegis XDR pour fournir aux clients des outils avancés en matière de détection et de réponse, une protection des identités, une gamme étendue d’intégrations technologiques, et bien plus encore.

L’intégration de Secureworks permet également d’ajouter une équipe CTU (Counter Threat Unit) à la task force conjointe de réponse aux menaces avancées Sophos X-Ops, élargissant ainsi encore les riches renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) qui informent les défenses de tous les clients. S’appuyant sur les technologies de sécurité avancées de Sophos et sur un vaste réseau de contacts et de partenaires spécialisé dans le renseignement (Intelligence), la CTU joue un rôle essentiel dans l’identification et le suivi des acteurs malveillants et dans l’analyse des activités anormales, découvrant ainsi de nouvelles techniques d’attaque, de nouvelles menaces et des changements majeurs dans le paysage des menaces.

Innovation et expertise SecOps : de notre équipe à la vôtre

La technologie de Sophos repose sur une approche unique axée sur la prévention qui réduit les violations, adapte les défenses en réponse à une attaque et améliore les résultats en matière de détection et de réponse. Notre engagement en faveur de l’innovation est, selon nous, démontré par notre reconnaissance en tant que Leader dans cette évaluation proposée par le Magic Quadrant de Gartner, et récompense notre focus mis, de manière continue, sur la fourniture d’une plateforme d’opérations de sécurité AI-Native ouverte et supérieure. Sophos repousse les limites de la cybersécurité assistée par l’IA depuis près d’une décennie. Les technologies IA et l’expertise humaine en matière de cybersécurité fonctionnent ensemble pour stopper le plus large éventail possible de menaces, avec des capacités deep learning et d’IA générative intégrées aux produits et services Sophos.

Nous avons étendu notre gamme de fonctionnalités d’IA générative début 2025 avec le nouvel assistant IA Sophos. Conçu en partenariat avec les analystes en sécurité Sophos de première ligne, les outils basés sur l’IA de Sophos permettent aux équipes de sécurité internes de bénéficier de flux de travail réels et de l’expérience des experts Sophos MDR. L’assistant IA Sophos n’est pas simplement un autre outil IA : c’est l’expertise de l’équipe œuvrant derrière le service Sophos MDR (Managed Detection and Response), condensée dans un unique agent intelligent.

Sophos est honoré d’être à nouveau reconnu comme Leader dans cette évaluation proposée par le Magic Quadrant de Gartner. Nous nous engageons à fournir, de manière continue, des produits et services de pointe qui protègent les organisations contre les cybermenaces, quel que soit leur stade de maturité en matière de sécurité.

Parcourez le rapport Gartner® Magic Quadrant™

Pour en savoir plus sur la reconnaissance de Sophos dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2025 pour la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms), parcourez, sans plus attendre, le rapport complet.

Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Evgeny Mirolyubov, Deepak Mishra, Franz Hinner, 14 July 2025.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, Magic Quadrant et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service cité dans ses publications de recherche, et ne conseille aucunement aux utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre distinction. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisme de recherche Gartner et ne devraient pas être interprétées comme un énoncé de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou implicite, liée à cette étude, y compris toute responsabilité quant à la valeur marchande ou à l’adéquation à un besoin particulier.

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme des déclarations de faits et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Billet inspiré de Sweet 16: Sophos named a Leader (again) in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms, sur le Blog Sophos.