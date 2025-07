Sophos Firewall reconnu comme la solution globale de pare-feu N°1 par les utilisateurs G2

Les clients se sont exprimés et les résultats sont là. G2, une importante plateforme d’évaluation technologique par des utilisateurs, vient de publier ses rapports Summer 2025, dans lesquels Sophos Firewall a été classé “#1 Firewall” dans la catégorie Overall Firewall Grid. Il s’agit du 10ème rapport saisonnier consécutif de G2 dans lequel Sophos Firewall est le pare-feu le mieux classé, depuis les rapports Spring 2023 de G2.

Les classements G2 sont basés sur des avis de clients indépendants et vérifiés sur G2.com, la plus grande marketplace de logiciels et la plus importante plateforme d’évaluation par les pairs au monde. De plus, Sophos Firewall a été classé pare-feu N°1 dans les Grids Entreprise et Mid-Market.

Que disent les clients de Sophos ?

“La communication en temps réel entre le système endpoint et le pare-feu permet d’isoler automatiquement les appareils compromis, réduisant ainsi considérablement le temps de réponse aux menaces”, a déclaré un utilisateur du segment Entreprise.

“Ce que j’aime le plus dans Sophos Firewall, c’est son interface Web intuitive et sa visibilité approfondie sur le trafic réseau. La fonctionnalité Security Heartbeat, qui s’intègre aux terminaux Sophos, fournit l’état de sécurité en temps réel des appareils connectés”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market

“Je suis absolument ravi de Sophos Firewall ! Il offre des performances et une sécurité exceptionnelles qui dépassent de loin mes attentes. L’interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser, ce qui rend la gestion et la configuration un jeu d’enfant”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market

“Le meilleur atout de Sophos Firewall, c’est qu’il fonctionne bien tout simplement. Cela a été une réussite pour nous pendant des années et des années”, a déclaré un utilisateur du segment Small Business.

“Nous utilisons Sophos Firewall depuis un peu plus de 10 ans sur plusieurs sites et il offre constamment des performances, une visibilité et une sécurité exceptionnelles. « Ce qui distingue Sophos, c’est son équilibre parfait entre une protection robuste et une conception conviviale”, a déclaré un utilisateur du segment Entreprise.

“Sophos Firewall offre une large gamme de fonctionnalités de sécurité, notamment une protection avancée contre les menaces, un filtrage Web et une gestion VPN. Sophos Firewall est une solution très appréciée des entreprises à la recherche d’une plateforme de sécurité robuste et facile à gérer”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

Pourquoi les clients choisissent Sophos Firewall ?

Les clients apprécient le fait qu’ils obtiennent bien plus qu’un pare-feu, qui leur permet de consolider leurs produits et services de cybersécurité avec un seul éditeur et une seule console de gestion. Cela leur permet de simplifier et de réduire leurs coûts de cybersécurité : sur les produits, les services, les licences, le support et la gestion.

Ils apprécient également le fait que Sophos Firewall s’améliore constamment et soit plus rapide à chaque nouvelle version. Notre dernière version introduit une nouvelle fonctionnalité de détection et de réponse réseau qui est une première dans le secteur et permet de détecter les menaces actives opérant sur le réseau, avant qu’elles ne deviennent un véritable problème. Nous améliorons également les performances et la protection à chaque version, sans frais supplémentaires. Découvrez-le dès aujourd’hui.

Billet inspiré de Sophos Firewall Recognized as the #1 Overall Firewall Solution by G2 Users, sur le Blog Sophos.