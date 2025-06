Sophos Emergency Incident Response est désormais disponible

Les acteurs malveillants sont toujours et encore à l’offensive, diversifiant constamment la manière avec laquelle ils infiltrent l’environnement des organisations en causant des dommages financiers et opérationnels, mais impactant également la réputation. Il est essentiel de faire appel à un fournisseur reconnu en matière de réponse aux incidents, capable de proposer des services rapides lorsqu’un acteur malveillant frappe votre entreprise.

Sophos et Secureworks ont créé des services de réponse aux incidents de pointe conçus pour aider les clients en cas de besoin avec une réponse rapide aux cyberattaques.

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement (General Availability) de Sophos Emergency Incident Response, le premier service à combiner les atouts de ces deux approches puissantes en matière de réponse aux incidents en une seule et même offre convergée.

Assistance rapide à distance et sur site

Lorsqu’une cyberurgence survient, il n’y a pas de temps à perdre. Vous avez besoin d’une action rapide de la part d’une équipe experte en réponse aux incidents pour évaluer et contenir la menace, de compétences spécialisées pour neutraliser et éjecter l’adversaire hors de l’environnement en question, et enfin d’une bonne compréhension des évènements qui ont eu lieu et de la manière d’empêcher qu’ils ne se produisent.

Sophos Emergency Incident Response fournit une assistance à distance et sur site aux organisations confrontées à une cyberattaque ou qui pensent être victimes d’une activité émanant d’un acteur malveillant. Ce service se concentre sur l’exécution des réponses à toutes les étapes du cycle d’une réponse aux incidents, depuis le contact initial et l’investigation jusqu’à l’analyse post-incident itérative et l’analyse des menaces, la réduction de la surface d’attaque, les activités de remédiation, les recommandations en termes d’amélioration et enfin le résumé détaillé post-incident.

Alimenté par des renseignements sur les menaces et une vaste expertise en matière de sécurité

Les experts de Sophos Emergency Incident Response fournissent des analyses post-incident numériques, des analyses de malware, des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) provenant de l’équipe de recherche de la Counter Threat Unit (qui fait désormais partie de Sophos X-Ops) et une chasse aux menaces pour trouver et éliminer les éléments malveillants. Nous faisons appel à des experts pluridisciplinaires (tels que des pentesteurs et des chercheurs en menaces) pour garantir une mitigation des risques et une récupération complètes, ainsi qu’une fortification contre les attaques futures.

Principales caractéristiques et avantages

Déploiement d’une vaste expertise : la puissance combinée des experts en réponse aux incidents de Sophos et Secureworks, désormais intégrés au sein d’une seule et même équipe, met à votre disposition des experts mondiaux expérimentés et accrédités, déjà confrontés à des scénarios de cybermenaces courants et inhabituels.

la puissance combinée des experts en réponse aux incidents de Sophos et Secureworks, désormais intégrés au sein d’une seule et même équipe, met à votre disposition des experts mondiaux expérimentés et accrédités, déjà confrontés à des scénarios de cybermenaces courants et inhabituels. Réduction de l’impact de l’attaque : grâce à notre expérience combinée en matière de réponse aux attaques de tous types, Sophos priorise, contient et neutralise rapidement les menaces actives et éjecte les adversaires hors de votre environnement pour éviter des dommages supplémentaires.

grâce à notre expérience combinée en matière de réponse aux attaques de tous types, Sophos priorise, contient et neutralise rapidement les menaces actives et éjecte les adversaires hors de votre environnement pour éviter des dommages supplémentaires. Capacités de réponse aux incidents globales : les missions de l’équipe Emergency Incident Response comprennent toute une gamme de capacités et d’options, notamment l’assistance technique à distance et sur site, le commandement d’incident et le leadership consultatif, les négociations de rançon avec des experts, les renseignements sur les menaces spécifiques à l’incident et enfin la recherche de menaces pour découvrir les éléments cachés pourtant constitutifs d’une attaque.

les missions de l’équipe Emergency Incident Response comprennent toute une gamme de capacités et d’options, notamment l’assistance technique à distance et sur site, le commandement d’incident et le leadership consultatif, les négociations de rançon avec des experts, les renseignements sur les menaces spécifiques à l’incident et enfin la recherche de menaces pour découvrir les éléments cachés pourtant constitutifs d’une attaque. Comprendre la cause profonde et comment la prévenir : vous recevez un rapport post-incident détaillé qui comprend une analyse des causes profondes, les mesures prises par nos experts, un résumé enrichi des tactiques des acteurs malveillants et des recommandations pour renforcer la résilience, ainsi qu’un résumé pour les personnes non techniques.

Maintenant disponible

Être capable de répondre à une cyberattaque est essentiel. Sophos Emergency Incident Response remplace le service Sophos Rapid Response existant et est désormais disponible pour vous aider. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Sophos.com/Emergency-Response ou contactez l’équipe Sophos Emergency Incident Response pour obtenir une assistance immédiate.

Billet inspiré de Sophos Emergency Incident Response is now available, sur le Blog Sophos.