Sophos nommé 2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice dans les catégories EPP (Endpoint Protection Platforms) et XDR (Extended Detection and Response)

Fournir des solutions de sécurité de classe mondiale est notre priorité absolue chez Sophos. La véritable mesure de notre succès est la satisfaction et les avis des clients qui comptent chaque jour sur nos produits pour protéger leurs organisations. Nous sommes ravis que les avis de nos utilisateurs aient permis à Sophos d’être reconnu comme éditeur Customers’ Choice dans les rapports 2025 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer pour les catégories EPP (Endpoint Protection Platforms) et XDR (Extended Detection and Response). Cette distinction fait de Sophos le seul éditeur à être nommé Customers’ Choice dans les deux rapports, soulignant la protection complète et robuste de la plateforme Sophos.

Dans le rapport ‘2025 Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms‘, Sophos a reçu une note de 4,8/5,0 basée sur 361 avis, au 31 janvier 2025. C’est la 4ème fois consécutive que les clients reconnaissent Sophos comme éditeur Customers’ Choice sur ce marché.

Le rapport ‘2025 Voice of the Customer for Extended Detection and Response‘ est le premier à être publié pour cette catégorie. Sophos est l’éditeur le mieux noté avec une note de 4,8/5,0 et possède le plus d’avis dans ce rapport (257 avis, au 31 janvier 2025). De plus, Sophos a la note la plus élevée dans les quatre catégories couvrant des aspects spécifiques en matière ‘d’expérience avec l’éditeur’. Les clients ont attribué à Sophos une note de 4,9/5,0 dans les catégories suivantes : Product Capabilities, Sales Experience et Deployment Experience, et une note de 4,8/5,0 pour la catégorie Support Experience (sur la base de 257 avis au 31 janvier 2025).

Avis clients

Voici quelques exemples de commentaires laissés par nos clients à propos de Sophos Endpoint et XDR :

Sophos Endpoint offre une protection robuste avec une détection avancée des menaces exploitant l’IA ainsi que le deep learning pour identifier et bloquer les malwares, les ransomwares et autres attaques. Consultant IT SAP dans le secteur manufacturier, $50M-250M Lien vers l’évaluation

[Sophos Endpoint] est très mature et offre une excellente protection contre les attaques de sécurité légères et lourdes sur notre infrastructure. Spécialiste IT dans les secteurs Healthcare et Biotech, $500-1B Lien vers l’évaluation

[Sophos Endpoint] fusionne des technologies telles que le deep learning, l’IA et l’EDR (Endpoint Detection & Response) pour fournir un logiciel de sécurité endpoint holistique. IT Associate dans le secteur de l’éducation, <5000 employés Lien vers l’évaluation

Sophos XDR est un logiciel de protection endpoint Next-Gen qui utilise une combinaison de techniques avancées pour se défendre contre une grande variété de cybermenaces. IT Manager dans le secteur du retail, $500M-1B Lien vers l’évaluation

Sophos XDR facilite la détection et la réponse aux menaces. Il est équipé d’une IA, rapide et précise et nous n’avons maintenant plus à nous soucier des menaces au niveau des systèmes endpoint. Ingénieur structure dans le secteur de la construction, $250M-500M Lien vers l’évaluation

La plateforme [Sophos XDR] utilise des modèles deep learning de pointe pour identifier et bloquer même les menaces zero-day et les APT (Advanced Persistent Threats) que les systèmes traditionnels basés sur les signatures pourraient ne pas détecter. IT Associate dans le secteur du retail, $50M-250M Lien vers l’évaluation

De la détection rapide à l’investigation des menaces en passant par une offre de réponse aux menaces exceptionnelle, Sophos XDR a tout pour plaire. Sa fiabilité a permis de tenir les cybermenaces à distance. IT Manager dans le secteur des services IT, $250M-500M Lien vers l’évaluation

Sophos XDR est un excellent produit. Il ne s’agit pas seulement d’un outil d’analyse qui nous aide à améliorer nos capacités en matière de détection et de réponse en tant qu’équipe, mais il nous aide également dans nos opérations IT quotidiennes. Customer Service & Support Associate dans le secteur des services IT, $250M-500M Lien vers l’évaluation



Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme des déclarations de faits et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Gartner, Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Endpoint Protection Platforms, Peer Contributors, 23 May 2025

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Extended Detection and Response, Peer Contributors, 23 May 2025

Billet inspiré de Sophos Named a 2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for both Endpoint Protection Platforms and Extended Detection and Response, sur le Blog Sophos.