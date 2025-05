Sophos s’associe à Capsule pour proposer un nouveau programme de cyberassurance

Sophos a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat avec Capsule, un courtier en assurance spécialisé, qui facilite l’accès à la couverture de cyberassurance pour les organisations britanniques déployant les solutions de cybersécurité de Sophos via un MSP (Managed Services Provider).

Les utilisateurs de Sophos bénéficient d’une réduction automatique des primes, d’un processus de souscription simplifié, d’une couverture complète et d’une utilisation pré-approuvée des services de réponse aux incidents de Sophos, tandis que les MSP de Sophos sont mieux à même d’aider leurs clients avec une solution de cyberassurance fiable.

La demande en matière de cyberassurance continue de croître et les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent confrontées à des processus de souscription longs, à des exigences techniques complexes et à des solutions qui ne sont pas adaptées à leur environnement. De nombreuses personnes se tournent vers leur fournisseur de services pour obtenir de l’aide, 99% des MSP signalant une augmentation de la demande en termes d’assistance et de solutions pour répondre aux exigences en matière de cyberassurance selon une étude de Sophos Research. Face à ces défis, Sophos et Capsule se sont associés pour proposer une solution spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des MSP et de leurs clients.

Le contenu du programme

La solution numérique de Capsule s’engage auprès des assureurs pour permettre aux clients cybersécurité de Sophos d’obtenir facilement la couverture dont ils ont besoin :

Des remises sont disponibles pour les organisations utilisant les produits et services Sophos, notamment Sophos MDR.

Processus de souscription simple et direct permettant aux clients d’obtenir un devis indicatif en quelques minutes.

Tarifs indicatifs affichés le plus tôt possible pour une transparence maximale.

Couverture complète incluant une protection financière contre les violations, un support en cas de crise et des services d’assistance à la clientèle.

Utilisation pré-approuvée des services de réponse aux incidents Sophos en cas d’incident, pour vous permettre un retour rapide à la normale.

Ensemble, Capsule et Sophos travaillent de manière proactive pour sensibiliser aux cyber-risques et combler le déficit en matière de couverture. Capsule est le partenaire d’assurance de confiance de Sophos au Royaume-Uni, avec une expérience avérée dans la traduction des cybercontrôles de Sophos en matière d’assurabilité, de couverture optimale et d’économies en termes de primes d’assurance.

“La cybersécurité et la cyberassurance ne peuvent plus fonctionner en vase clos : elles doivent travailler ensemble pour créer une réduction des risques mesurable pour les entreprises”, a déclaré Liam Green, cofondateur et Chief Operating Officer de Capsule. “Ce partenariat repose sur une idée simple : les entreprises qui réduisent proactivement leur exposition aux cyber-risques devraient être récompensées proactivement par leur assureur pour avoir mis en œuvre de tels efforts. Chez Capsule, nous avons toujours pensé que l’assurance devait être perçue comme un facilitateur et non comme un obstacle. Cette approche signifie rendre les politiques plus faciles d’accès, plus représentatives des protections déjà en place et plus fiables lorsque cela compte le plus. En combinant les renseignements sur les menaces (Threat Intelligence) de première ligne de Sophos avec notre propre expertise en courtage, nous créons une solution de cyberassurance pratique, intégrée et construite autour des besoins réels des clients : confiance, continuité et une équipe de confiance prête à les aider en cas de problème”.

“Sophos est déjà le fournisseur de cybersécurité de choix pour les MSP à travers le Royaume-Uni, offrant le portefeuille le plus complet de solutions de cybersécurité leaders du marché”, a déclaré Chris Bell, senior vice president, worldwide channels & alliances, Sophos. “Avec ce partenariat, nous étendons les avantages offerts aux clients qui utilisent les solutions Sophos via un MSP tout en facilitant la prise en charge par les MSP des besoins de leurs clients en matière de cyberassurance. Les remises automatiques pour l’utilisation des cybercontrôles Sophos, notamment Sophos MDR (Managed Detection and Response), récompensent la réduction proactive des risques, tandis qu’un support rationalisé et adapté aux MSP en cas de cyberincident offre une sérénité tout en minimisant les perturbations pour les clients”.

Comme le démontre l’étude de Sophos sur les demandes d’indemnisation en matière de cyberassurance, le MDR est le meilleur moyen de réduire les cyber-risques et de se remettre rapidement suite à des attaques. Ceux qui utilisent le service MDR déclarent en moyenne 97,5% de sinistres en moins que ceux qui utilisent uniquement la détection endpoint. De même, près de la moitié (47%) des utilisateurs du service MDR se sont complètement remis d’une cyberattaque en une semaine, contre seulement 18% de ceux qui s’appuient uniquement sur la protection endpoint et 27% de ceux qui utilisent des solutions EDR/XDR.

Veuillez noter que Sophos n’est pas un producteur en assurances agréé et ne vend pas, ne sollicite pas et ne négocie pas de produits d’assurance. En fournissant l’accès à des sites Web tiers, (a) Sophos ne recommande pas et n’approuve pas ces tiers, notamment les assureurs et les compagnies d’assurance, ou tout produit ou service proposé par ces derniers, et (b) tout matériel ou lien contenu sur son site Web est destiné uniquement à fournir des informations. Dans la mesure où vous accédez à un site Web tiers à partir d’un site Web Sophos, veuillez noter que Sophos n’examine pas, ne surveille pas et ne vérifie pas les sites Web tiers ni le contenu de ces sites Web, en termes d’exactitude, d’adéquation ou d’exhaustivité, et que vous êtes seul responsable de vos interactions avec ces tiers.

Capsule Insurance Services Limited t/a Capsule est un représentant désigné de James Hallam Limited qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA), sous le numéro FRN (Firm Reference Number) 134435. Le FRN de Capsule est 948838. Société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro : 13340821. Le siège social est situé au 48 Belle Vue Terrace, Malvern, Angleterre WR14 4QG.

