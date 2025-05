Lancement du programme Sophos MSP Elevate

Je suis ravi d’annoncer le lancement de Sophos MSP Elevate, un nouveau programme pour accélérer le développement des activités des MSP (Managed Service Providers). Avec ce nouveau programme, Sophos permet aux MSP de développer leurs activités avec des offres de cybersécurité différenciées et à forte valeur ajoutée qui renforcent les cyberdéfenses de leurs clients et récompensent la croissance avec des investissements supplémentaires qui permettent la réussite de nouveaux projets.

Avec la complexité et la sophistication croissantes des cyberattaques actuelles, les entreprises se tournent de plus en plus vers les MSP pour une surveillance et une gestion humaines 24h/24 et 7j/7 de leurs environnements de cybersécurité. Cette tendance a fait des services MDR (Managed Detection and Response) un objectif majeur pour les MSP, 81% d’entre eux proposant actuellement un service MDR, selon le rapport Sophos MSP Perspectives 2024. Le programme MSP Elevate aide les MSP à se différencier en tant que fournisseur de grande valeur pour les clients en offrant des avantages uniques qui améliorent leurs activités, notamment une offre de service Sophos MDR exclusive à forte valeur ajoutée.

La gestion de plusieurs plateformes de cybersécurité représente une charge importante pour les MSP et consomme de précieuses heures facturables. Les MSP estiment que la consolidation au niveau d’une seule plateforme unique réduirait leur temps de gestion quotidienne de 48%*. Le programme MSP Elevate inclut des packs Network-in-a-Box qui permettent aux MSP de gérer l’ensemble de la pile réseau via la plateforme unifiée Sophos Central, libérant ainsi du temps et permettant aux employé de se concentrer sur les activités cruciales pour le développement de leur entreprise. De plus, le plus grand risque perçu pour les entreprises gérées par des MSP est le manque d’expertise interne en matière de cybersécurité*. Les solutions réseau de Sophos répondent automatiquement aux menaces dans l’environnement client, permettant aux MSP de renforcer les défenses de leurs clients sans ajouter de charge de travail supplémentaire.

Comme le dit Chris Bell, senior vice president global channel, alliances & corporate development chez Sophos :

“Le programme MSP Elevate est le premier d’une longue série de programmes MSP axés sur l’entreprise, issus de l’union puissante de Sophos et Secureworks. En tant qu’organisation de type channel-first qui défend plus de 250 000 clients de MSP, nous recherchons constamment des opportunités pour récompenser nos partenaires et investir dans leur réussite lorsqu’ils développent leurs activités avec nous. Le programme MSP Elevate alimente la croissance à long terme de nos partenaires en fournissant aux MSP un accès exclusif aux solutions, des remises, des rabais et des formations pour offrir la meilleure valeur possible aux clients”.

Le programme Sophos MSP Elevate comprend les avantages suivants :

Accès exclusif au pack Sophos MDR pour MSP : inclut l’accès au service premium Sophos MDR Complete avec réponse aux incidents 24h/24 et 7j/7, conservation des données pendant 1 an, Sophos NDR (Network Detection and Response) et tous les packs d’intégration Sophos, permettant ainsi aux défenseurs d’exploiter toute la télémétrie disponible dans l’ensemble de l’environnement client afin d’accélérer la détection et la réponse aux menaces.

Le programme MSP Elevate permet aux MSP de déployer rapidement un service MDR complet qui élimine les angles morts en exploitant toute la télémétrie disponible dans l’environnement des clients. Cette visibilité améliorée accélère la détection et la réponse aux menaces tout en offrant aux clients un meilleur retour sur leurs investissements technologiques existants. De plus, le service s’adapte de manière transparente à l’évolution de l’environnement technologique au fil du temps, assurant ainsi la pérennité de la défense des clients et offrant aussi une sérénité en matière commerciale et au niveau de la cybersécurité.

Le programme MSP Elevate est un engagement non exclusif visant à vendre les meilleures solutions de cybersécurité de Sophos disponibles sur la plateforme Sophos Central, notamment Sophos MDR, Sophos Endpoint optimisé par Intercept X et Sophos Firewall. Pour accéder aux avantages du programme, les MSP doivent s’engager à effectuer une dépense mensuelle minimale sur une période de 12 mois. Pour rejoindre le programme MSP Elevate, vous devez faire partie du programme MSP Flex qui permet aux partenaires MSP de proposer les solutions Sophos sur la base d’une facturation mensuelle.

Les retours sur le programme de la part des MSP Sophos ont été formidables, Craig Faiers, sales director chez Arc, a déclaré :

“Rejoindre le programme MSP Elevate est une évidence. Ce nouveau programme ajoute un nouvel élan en termes de croissance des MSP dont nous bénéficions avec Sophos depuis les 17 dernières années. Toutes les offres MDR ne sont pas identiques, et je suis ravi de pouvoir offrir un service supérieur basé sur la valeur et la qualité des résultats qui renforceront les défenses de mes clients et différencieront mon entreprise sur ce marché de plus en plus encombré”.

Avec 80% des MSP proposant le MDR par l’intermédiaire d’un fournisseur spécialisé pour la distribution*, les partenaires peuvent choisir de laisser Sophos fournir entièrement le service MDR ou d’utiliser Sophos pour renforcer les équipes internes, notamment via la fourniture d’une couverture en dehors des heures de travail. Cette possibilité est particulièrement importante étant donné que 88% des attaques de ransomware commencent en dehors des heures de bureau habituelles, selon le rapport Active Adversary de Sophos.

Sophos MDR est le service le plus utilisé par les MSP pour sécuriser leurs clients et défend actuellement plus de 18 000 environnements clients gérés par MSP contre les menaces avancées, notamment les ransomwares. Cette étendue inégalée en matière de couverture client offre des informations inégalées sur les attaques visant les environnements gérés par MSP, qui sont continuellement exploitées pour mettre à jour les défenses des clients en temps réel, optimisant ainsi leur protection contre les attaques en constante évolution.

Pour en savoir plus sur le programme MSP Elevate, visitez www.sophos.com/elevate. Les partenaires Sophos peuvent s’inscrire au programme MSP Elevate sur le portail des partenaires Sophos à l’adresse suivante : https://lp.sophos.com/msp-elevate.

