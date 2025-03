Sophos classé N°1 Global pour les catégories Firewall, MDR et EDR dans les rapports G2 Spring 2025

Les clients se sont exprimés et les résultats sont maintenant disponibles. G2, une plateforme majeure d’évaluation alimentée par des utilisateurs de technologie, vient de publier ses rapports Spring 2025, et Sophos est classé N°1 Global pour les solutions Firewall, MDR et EDR.

En signe de reconnaissance de la puissance de notre plateforme, Sophos est, une fois de plus, le seul éditeur nommé Leader dans G2 Overall Grid® Reports pour les catégories suivantes : Endpoint Protection Suite, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software et Managed Detection and Response (MDR). Sur la base des retours d’utilisateurs, Sophos a été classé solution N°1 dans 53 rapports individuels couvrant les marchés suivants : Antivirus, EDR, Endpoint Protection Suites, XDR, Firewall et MDR.

Managed Detection and Response

En plus d’être classé N°1 parmi les solutions MDR, Sophos MDR est également classé comme la meilleure solution dans quatre rapports concernant des segments supplémentaires pour cette catégorie, notamment les Grids Enterprise, et Mid-Market, et obtient les meilleurs résultats (Best Results) et les meilleurs distinctions en matière de convivialité (Best Usability) pour les clients Enterprise.

Nous continuons d’étendre Sophos MDR pour prendre en charge les plus de 29 000 organisations qui utilisent notre service aujourd’hui. Les mises à jour récentes incluent une capacité améliorée à renforcer les défenses Microsoft avec de nouvelles détections propriétaires Sophos pour Office 365, un écosystème étendu d’intégrations clés en main avec des outils de cybersécurité et informatiques tiers, comprenant une nouvelle catégorie d’intégration de sauvegarde et de récupération, et de nouveaux flux de travail alimentés par l’IA pour rationaliser les processus opérationnels et générer de meilleurs résultats de sécurité pour nos clients.

Endpoint Detection and Response/Extended Detection and Response

Sophos EDR/XDR a été nommé Leader pour neuf segments différents dans les rapports Spring 2025, notamment les Grids Overall, Enterprise, Mid-Market, et Small Business. La plateforme Sophos XDR a été classée N°1 pour les catégories ‘meilleure convivialité’ et ‘meilleure interaction’ (Best Usability and Best Relationship) dans les quatre segments (Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business), ce qui renforce la raison pour laquelle elle est la solution XDR la mieux notée.

Firewall

En plus d’avoir été désigné comme la solution Firewall N°1 Overall, Sophos Firewall a également été classé comme la solution de pare-feu N°1 par les utilisateurs Mid-Market et Enterprise. Les quatre segments d’utilisateur (Overall, Small Business, Mid-Market et Enterprise) ont désigné Sophos Firewall comme Leader dans leurs rapports G2 Grid respectifs. En termes de convivialité, Sophos Firewall est la solution la mieux notée dans les segments Overall, Entreprise et Mid-Market au niveau de l’indice de convivialité (Usability Index).

Que disent les clients de Sophos ?

“Sophos MDR : une solution MDR à 360 degrés pour la sécurité Endpoint”, a déclaré un utilisateur du segment Entreprise.

“Sophos MDR nous aide à mieux dormir la nuit en sachant que notre environnement est surveillé 24h/24 et 7j/7”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“Sophos Firewall est une solution de sécurité robuste et conviviale qui offre une protection complète grâce à une détection avancée des menaces, une inspection approfondie des paquets et une sécurité synchronisée avec d’autres produits Sophos”, a déclaré un responsable IT du segment Mid-Market.

“Sophos Firewall identifie et bloque automatiquement les menaces actives, empêche le mouvement latéral des attaques et fournit des informations immédiates sur la compromission des appareils, des utilisateurs et des applications”, a déclaré un utilisateur du segment Small Business.

“Ce qui ressort le plus, c’est la facilité avec laquelle Sophos Firewall rationalise les tâches de sécurité, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la protection de leurs réseaux sans se perdre dans des configurations complexes”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“Nous pouvons être tranquilles en sachant que Sophos Intercept X protège en permanence nos systèmes endpoint contre les attaques de ransomware, qui sont véritablement le type de danger qui empêche les administrateurs IT de bien dormir la nuit”, a déclaré un analyste SOC du segment Mid-Market.

Pour obtenir plus d’informations sur nos services et produits, contactez votre partenaire ou interlocuteur Sophos et visitez notre site Web.

Billet inspiré de Sophos ranked #1 overall for Firewall, MDR, and EDR in the G2 Spring 2025 Reports, sur le Blog Sophos.