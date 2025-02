Assistant IA Sophos : accélérer les opérations de sécurité grâce à l’IA Générative (GenAI)

En 2024, nous avons introduit les fonctionnalités d’IA générative dans la plateforme Sophos XDR (Extended Detection and Response), permettant ainsi aux analystes de sécurité d’opérer en toute confiance et de prendre rapidement des décisions éclairées.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’étendre ces fonctionnalités avec le lancement de l’Assistant IA Sophos (Sophos AI Assistant).

Développé par des experts, à l’usage de tous

Conçu et développé par des experts Sophos pour votre équipe interne, l’Assistant IA de Sophos guide les professionnels de la sécurité, quel que soit leur niveau de compétence, à chaque étape d’une investigation, optimisant ainsi l’efficacité pour identifier et neutraliser rapidement les menaces.

Vidéo : présentation de l’Assistant IA de Sophos

L’Assistant IA de Sophos permet à tous les utilisateurs, des généralistes IT aux analystes SOC de niveau 3, d’obtenir facilement les informations dont ils ont besoin pour faire progresser leurs investigations sur les menaces et neutraliser rapidement ces dernières.

Lancez une large gamme de tâches SecOps : identifiez les entités concernées, vérifiez la réputation des URL, analysez les commandes suspectes et complexes, enrichissez les données avec les dernières informations sur les menaces, et bien plus encore.

Accélérez les investigations avec des informations accessibles : l'Assistant IA fournit des explications claires et des données synthétisées pour vous aider à comprendre le contexte et vous recommande les prochaines étapes.

Obtenez rapidement les données dont vous avez besoin, sans code SQL complexe : posez vos propres questions en utilisant un langage courant ou utilisez les invites prédéfinies fournies par les experts en détection et réponse aux menaces de Sophos.

Créez des rapports de cas (dossier) détaillés : communiquez avec les différentes parties prenantes (stakeholders) en utilisant des rapports clairs et détaillés qui résument les investigations, mettent en évidence les problèmes et décrivent les mesures de protection.

Expertise SecOps : de notre équipe à la vôtre

Nos collaborateurs sont au cœur de nos solutions de cybersécurité basées sur l’IA. L’Assistant IA de Sophos n’est pas seulement un outil IA de plus : c’est l’expertise de l’équipe opérant le premier service MDR (Managed Detection and Response) au monde, intégrée dans un agent intelligent.

Conçu en partenariat avec les analystes en sécurité de première ligne de Sophos, pour permettre à votre équipe interne de bénéficier de flux de travail réels et de l'expérience des experts Sophos MDR.

Développé par l'équipe Sophos AI qui utilise sa vaste expertise en IA pour concevoir, créer et maintenir plus de 50 modèles IA spécifiques à la cybersécurité. Nos processus de développement robustes, qui suivent les principes de l'approche Secure-by-Design, vous permettent d'utiliser Sophos AI en toute confiance.

Continuellement mis à jour en fonction de l'évolution du paysage des menaces, vous garantissant ainsi l'accès aux dernières techniques d'investigation ainsi qu'aux renseignements sur les menaces (threat-intelligence) actualisés émanant de Sophos X-Ops, notre task force transversale sur la cybersécurité.

Démo : découvrez le nouvel Assistant IA de Sophos en pleine action, du début à la fin, dans ce scénario réel

Une IA axée sur les résultats

Nous améliorons la cybersécurité grâce à l’IA depuis 2017, avec des capacités deep learning et GenAI intégrées aux produits et services Sophos et fournies via la plus grande plateforme IA-Native du secteur. Nous savons comment avoir un impact concret. Alors que d’autres éditeurs se concentrent uniquement sur la technologie IA, nous nous concentrons sur les avantages et les résultats en matière de sécurité qu’elle peut apporter.

Nos solutions robustes et éprouvées optimisées par l’IA font la différence en neutralisant les menaces plus rapidement et en permettant aux analystes de prendre des décisions éclairées. En plus du nouvel Assistant IA de Sophos, les capacités GenAI de Sophos XDR permettent aux analystes en sécurité de neutraliser les adversaires plus rapidement, renforçant ainsi la confiance des analystes et de l’entreprise :

Le Résumé de dossier/cas par IA fournit une vue d'ensemble claire des détections pour aider les analystes à prendre rapidement des décisions éclairées.

L'Analyse des commandes par IA fournit aux analystes des indications sur le comportement des attaquants en examinant les commandes qui créent des détections.

La Recherche par IA utilise le langage naturel pour accélérer les tâches quotidiennes et abaisser la barrière technologique des opérations de sécurité.

Les fonctionnalités GenAI (IA Générative) de Sophos sont incluses dans les abonnements Sophos XDR et sont disponibles sur une base ‘opt-in’, vous donnant ainsi un contrôle total sur leur utilisation.

Améliorez votre cybersécurité avec GenAI dès aujourd’hui

Pour découvrir comment les fonctionnalités GenAI de Sophos XDR peuvent aider votre organisation à mieux se défendre contre les adversaires actifs, contactez votre interlocuteur ou partenaire Sophos.

Vous utilisez déjà Sophos XDR ? Pour en savoir plus sur les fonctionnalités GenAI disponibles et sur la manière de les activer, rendez-vous sur la page dédiée de la communauté Sophos.

En savoir plus

L’IA est déjà largement intégrée dans l’infrastructure de cybersécurité de la plupart des entreprises, 98 % d’entre elles déclarant l’utiliser dans une certaine mesure, et les capacités IA figurent désormais sur la liste des exigences de 99 % des organisations lors de la sélection d’une plateforme de cybersécurité. Explorez ces ressources supplémentaires pour en savoir plus sur les solutions et l’expérience IA de Sophos et obtenir de précieuses informations sur la réalité en matière d’utilisation de l’IA.

