Sophos acquiert Secureworks

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a officiellement acquis Secureworks.

Visionnez la vidéo du CEO de Sophos, Joe Levy, pour découvrir pourquoi nous avons réuni ces deux pionniers du secteur et comment nous entendons transformer la cybersécurité pour les petites, moyennes et grandes entreprises.

Aujourd’hui est notre premier jour en tant qu’entreprise fusionnée, mais nous disposons déjà d’une roadmap complète et claire pour la voie à suivre ensemble. En intégrant l’expertise et les technologies combinées de Sophos et Secureworks, nous accélérerons notre mission de fournir des produits et services de cybersécurité qui résolvent les problèmes les plus critiques des organisations de toutes tailles dans un contexte de cyberattaques persistantes et en constante évolution.

Pour ne citer qu’un exemple, nous combinerons les capacités MDR/XDR et d’autres capacités clés des deux organisations en une seule plateforme d’opérations de sécurité unifiée qui nous permettra de fournir des défenses cyber inégalées pour les divers environnements informatiques d’aujourd’hui, y compris des centaines d’intégrations intégrées. Cette plateforme avancée améliorera encore la visibilité, la détection et la réponse aux cyberattaques, établissant ainsi une nouvelle norme pour les opérations de sécurité.

Élargir les renseignements sur les menaces qui alimentent nos défenses

Les cybermenaces ne s’arrêtent jamais. Avec cette acquisition, la Counter Threat Unit™ (CTU) de Secureworks, réputée pour ses renseignements sur les menaces persistantes avancées (APT) et les attaquants parrainés par l’État, rejoindra le groupe de travail conjoint de réponse aux menaces avancées X-Ops de Sophos. Cette unité élargie fournira des renseignements sur les menaces inégalés et diversifiés, renforçant encore les défenses de nos clients grâce à des informations améliorées sur le paysage complexe des menaces d’aujourd’hui.

Les clients restent entièrement protégés à tout moment

Nous apprécions la confiance que les clients ont placée en Sophos et Secureworks et nous sommes déterminés dans notre engagement à continuer de les défendre contre les menaces avancées d’aujourd’hui tout en maintenant les niveaux de service élevés qu’ils apprécient déjà. En plus de continuer à fournir notre ensemble de services et de technologies aux clients de Sophos et de Secureworks, nos équipes d’expérience client travailleront côte à côte pour assurer un support continu et transparent pendant la période d’intégration. Veuillez contacter votre représentant Sophos pour toute question.

Veuillez-vous joindre à nous pour célébrer cette étape passionnante. Nous sommes impatients de poursuivre cette évolution !