Sophos classé N°1 Global pour les catégories Firewall, MDR et EDR dans les rapports G2 Winter 2025

G2, une plateforme majeure d’évaluation alimentée par des utilisateurs de technologie, vient de publier ses rapports Winter 2025, et Sophos est classé N°1 Global des solutions Firewall, MDR et EDR.

Sophos est, une fois de plus, le seul éditeur nommé Leader dans G2 Overall Grid® Reports pour les catégories suivantes : Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software, et Services MDR (Managed Detection and Response). Sur la base des retours d’utilisateurs, Sophos a été classé solution N°1 dans 36 rapports individuels couvrant les marchés suivant : Antivirus, EDR, Endpoint Protection Suites, XDR, Firewall et MDR.

Les étoiles parlent d’elles-mêmes

Les plateformes d’évaluation alimentées par les clients, comme G2, sont essentielles pour responsabiliser les acheteurs, les entreprises et stimuler l’innovation et la concurrence sur le marché. Ces plateformes permettent aux clients de laisser des commentaires honnêtes et non filtrés sur les produits et services, offrant ainsi aux acheteurs potentiels un accès à des expériences utilisateur réelles plutôt qu’à des discours marketing et à divers échanges entre utilisateurs. La transparence et la visibilité des avis encouragent les entreprises à améliorer continuellement leurs produits et leurs expériences client.

Managed Detection and Response

Sophos MDR permet à plus de 26 000 clients de maximiser leurs investissements en matière de cybersécurité. En plus d’être classé N°1 parmi les solutions MDR, Sophos MDR est également classé comme la meilleure solution dans sept rapports concernant des segments supplémentaires pour cette catégorie, notamment les Grids Overall, Enterprise, et Mid-Market, et obtient les meilleurs résultats (Best Results) et les meilleurs distinctions en matière de convivialité (Best Usability) pour les segments Enterprise et Mid-Market.

Endpoint Detection and Response/Extended Detection and Response

Sophos EDR/XDR a été nommé Leader pour cinq segments différents dans les rapports Winter 2025, notamment les Grids Overall, Enterprise, Mid-Market, et Small Business, ainsi que Overall Momentum Leader.

Firewall

En plus d’avoir été désignée comme la solution Firewall N°1 Overall, Sophos Firewall a également été classé comme la solution de pare-feu N°1 par les utilisateurs du Mid-Market et Enterprise. Les 4 segments d’utilisateur (Overall, Small Business, Mid-Market, et Enterprise) ont désigné Sophos Firewall comme Leader dans leurs rapports G2 Grid respectifs.

Validation indépendante émanant de tiers

Les distinctions décernées par les rapports G2 Winter 2025 font suite à un autre rapport majeur basé sur les avis d’utilisateur dans Gartner’s 2024 ‘Voice of the Customer for Managed Detection and Response’, où Sophos était l’éditeur Customers’ Choice le mieux noté, avec le plus grand nombre d’avis d’utilisateur présentés dans le rapport.

Avec cette dernière distinction, Sophos est devenu le seul éditeur de cybersécurité nommé Customers’ Choice par Gartner Peer Insights en 2024 sur les marchés Endpoint Protection Platforms, Network Firewalls, et MDR , un témoignage donc de la capacité de Sophos à fournir une sécurité de bout en bout pour des organisations de toutes tailles.

De plus, nos clients ne sont pas les seuls à être ravis de la protection Sophos. MITRE ATT&CK Evaluations, l’un des tests de sécurité indépendants les plus respectés au monde, vient de publier ses évaluations MITRE ATT&CK® 2024 : Enterprise. Sophos XDR a détecté 100 % des comportements des adversaires dans les scénarios d’attaque ciblant les plateformes Windows et Linux, qui reproduisaient les variantes de malware utilisées par les gangs impitoyables de type Ransomware-as-a-Service (RaaS) LockBit et CL0P. Toutes les réponses de Sophos à ces scénarios d’attaque de ransomware portaient la mention “Technique“, à savoir la note la plus élevée possible qui indique Qui, Quoi, Quand, Où, Pourquoi et Comment les attaques ont été menées.

Que disent les clients de Sophos ?

“Sophos MDR : une solution MDR à 360 degrés pour la sécurité Endpoint”, a déclaré un utilisateur du segment Entreprise.

“Sophos MDR nous aide à mieux dormir la nuit en sachant que notre environnement est surveillé 24h/24 et 7j/7”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“Sophos Firewall est une solution de sécurité robuste et conviviale qui offre une protection complète grâce à une détection avancée des menaces, une inspection approfondie des paquets et une sécurité synchronisée avec d’autres produits Sophos”, a déclaré un responsable IT du segment Mid-Market.

“Sophos Firewall identifie et bloque automatiquement les menaces actives, empêche le mouvement latéral des attaques et fournit des informations immédiates sur la compromission des appareils, des utilisateurs et des applications”, a déclaré un utilisateur du segment Small Business.

“Ce qui ressort le plus, c’est la facilité avec laquelle Sophos Firewall rationalise les tâches de sécurité, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la protection de leurs réseaux sans se perdre dans des configurations complexes”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“Nous pouvons être tranquilles en sachant que Sophos Intercept X protège en permanence nos systèmes endpoint contre les attaques de ransomware, qui sont véritablement le type de danger qui empêche les administrateurs IT de bien dormir la nuit”, a déclaré un analyste SOC du segment Mid-Market.

Comme le montrent les classements G2, Sophos offre une étendue et une qualité de protection inégalées. Nos solutions de pointe pour les systèmes endpoint, les réseaux, la messagerie, le Cloud et les opérations de sécurité protègent plus de 600 000 entreprises contre les cybermenaces avancées, notamment les ransomwares.

