Sophos nommé ‘Customer’s Choice’ par Gartner® Peer Insights™ dans la catégorie Services MDR (Managed Detection and Response) pour la 2ème année consécutive

Pour la plupart des entreprises, la complexité et le coût du recrutement, de la formation et de la fidélisation d’une équipe hautement qualifiée d’analystes experts en opérations de sécurité constituent un véritable défi. La réalité du déploiement et de l’exécution de votre propre fonction de détection et de réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7 est tout simplement hors de portée pour de nombreuses entreprises. Ainsi, de plus en plus de professionnels IT confient les opérations de sécurité à un partenaire de confiance comme Sophos.

Le plus évalué par les clients : un éditeur Gartner Customers’ Choice 2024

Sophos MDR est le service MDR (Managed Detection and Response) le plus fiable et le mieux noté par les clients. Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé éditeur Customers’ Choice dans le rapport 2024 Gartner Voice of the Customer for Managed Detection and Response pour la deuxième année consécutive.

Sur la base des avis clients vérifiés, Sophos est l’éditeur le mieux noté (4,9/5,0) et le plus évalué (344 avis) dans ce rapport. Grâce à cette reconnaissance, Sophos est le seul éditeur nommé éditeur 2024 Customers’ Choice dans les catégories Endpoint Protection Platforms (EPP), Network Firewalls et Managed Detection and Response (MDR).

Découvrez le rapport Gartner Voice of the Customer 2024 de Gartner pour les services MDR.

Sophos a également été récemment reconnu comme le meilleur service MDR global dans le rapport Grid Fall 2024 de G2, sur la base des avis de clients.

Le service MDR le plus fiable du marché : plus de 25 000 clients protégés

Sophos a franchi une étape importante, avec désormais plus de 25 000 organisations protégées par le service Sophos MDR (Managed Detection and Response), soit plus de clients que tout autre fournisseur MDR.

Nos équipes composées d’analystes en sécurité, d’experts en réponse aux incidents, de chercheurs de menaces et d’ingénieurs offrent une protection inégalée aux organisations de toutes tailles et de tous secteurs, protégeant ainsi leurs opérations à travers le monde. Cette expérience étendue et approfondie permet à Sophos de fournir des résultats de cybersécurité supérieurs jour après jour, en détectant et en neutralisant rapidement les attaques sophistiquées.

Pourquoi de plus en plus d’entreprises choisissent Sophos pour son service MDR (Managed Detection and Response) ? Un service MDR qui s’adapte à vous et vos besoins :

Personnalisable : plusieurs niveaux de service et modes de réponse aux menaces pour répondre aux besoins de votre organisation. Autorisez l’équipe Sophos MDR à exécuter une réponse aux incidents à grande échelle ou collaborez avec votre équipe en charge des opérations de sécurité pour gérer les cybermenaces.

plusieurs niveaux de service et modes de réponse aux menaces pour répondre aux besoins de votre organisation. Autorisez l’équipe Sophos MDR à exécuter une réponse aux incidents à grande échelle ou collaborez avec votre équipe en charge des opérations de sécurité pour gérer les cybermenaces. Compatible avec les outils existants : nous vous fournissons les technologies dont vous avez besoin parmi notre large gamme de solutions déjà primées, ou bien nos analystes peuvent aussi utiliser vos technologies de cybersécurité existantes grâce à un vaste éventail d’intégrations prêtes à l’emploi.

nous vous fournissons les technologies dont vous avez besoin parmi notre large gamme de solutions déjà primées, ou bien nos analystes peuvent aussi utiliser vos technologies de cybersécurité existantes grâce à un vaste éventail d’intégrations prêtes à l’emploi. Réponse aux incidents à grande échelle : avec le niveau de service Sophos MDR Complete, nous fournissons une réponse aux incidents illimitée, sans limitation ni frais supplémentaires en cas de violation. Notre équipe d’experts va au-delà du confinement limité des menaces fourni par d’autres services MDR, avec la capacité d’exécuter des actions de réponse approfondies pour stopper et éliminer complètement les adversaires.

: avec le niveau de service Sophos MDR Complete, nous fournissons une réponse aux incidents illimitée, sans limitation ni frais supplémentaires en cas de violation. Notre équipe d’experts va au-delà du confinement limité des menaces fourni par d’autres services MDR, avec la capacité d’exécuter des actions de réponse approfondies pour stopper et éliminer complètement les adversaires. Garantie Sophos Breach Protection : ayez l’esprit tranquille grâce à une couverture financière en cas de violation. La garantie Sophos Breach Protection couvre jusqu’à 1 million de dollars (USD) de frais de réponse pour les clients qualifiés.

ayez l’esprit tranquille grâce à une couverture financière en cas de violation. La garantie Sophos Breach Protection couvre jusqu’à 1 million de dollars (USD) de frais de réponse pour les clients qualifiés. Intelligence sur les menaces de pointe : l’équipe Sophos X-Ops est une task force conjointe qui rassemble une expertise approfondie de l’environnement d’attaque pour se défendre contre les menaces les plus avancées.

Pour découvrir ce que pensent les clients de notre service, consultez des centaines d’avis indépendants et vérifiés sur Gartner Peer Insights et G2.

Un service conçu pour se déployer et évoluer

Le MDR (Managed Detection and Response) est l’un des domaines les plus en vogue et à la croissance la plus rapide dans le secteur de la cybersécurité. Ce n’est pas une surprise pour Sophos, c’est pourquoi nous avons créé un service MDR capable de fournir des résultats de cybersécurité supérieurs à des centaines de milliers de clients. Avec plus de 25 000 clients bénéficiant déjà de Sophos MDR, notre déploiement n’en est qu’à ses débuts. Nous garantissons l’évolutivité du service en concentrant les investissements sur :

Plateforme technologique entièrement évolutive : Sophos MDR est construit sur la plateforme Cloud-Native Sophos Central avec une haute disponibilité au niveau de plusieurs centres de données. Plus de 600 000 organisations font confiance à la plateforme Sophos Central pour gérer et sécuriser leurs systèmes endpoint, pare-feu, passerelles de messagerie, etc.

Sophos MDR est construit sur la plateforme Cloud-Native Sophos Central avec une haute disponibilité au niveau de plusieurs centres de données. Plus de 600 000 organisations font confiance à la plateforme Sophos Central pour gérer et sécuriser leurs systèmes endpoint, pare-feu, passerelles de messagerie, etc. Acquisition et développement des talents dans les équipes d’analystes : nous investissons dans l’acquisition de talents solides pour nos équipes d’experts, grâce à la formation et le développement des meilleurs professionnels de la cybersécurité du secteur. Sophos X-Ops compte des centaines d’experts dans les domaines du renseignement sur les menaces, de l’analyse, de l’ingénierie des données, de la science des données, de la chasse aux menaces, du suivi des adversaires et de la réponse aux incidents.

nous investissons dans l’acquisition de talents solides pour nos équipes d’experts, grâce à la formation et le développement des meilleurs professionnels de la cybersécurité du secteur. Sophos X-Ops compte des centaines d’experts dans les domaines du renseignement sur les menaces, de l’analyse, de l’ingénierie des données, de la science des données, de la chasse aux menaces, du suivi des adversaires et de la réponse aux incidents. L’efficacité grâce à l’automatisation : les premières étapes de tri et d’investigation sur les menaces sont automatisées, et le routage intelligent garantit que les tâches pilotées par des opérateurs humains soient efficacement confiées à la bonne personne, au bon moment.

les premières étapes de tri et d’investigation sur les menaces sont automatisées, et le routage intelligent garantit que les tâches pilotées par des opérateurs humains soient efficacement confiées à la bonne personne, au bon moment. Service MDR réservé aux partenaires : nos modèles de déploiement flexibles permettent aux partenaires Sophos de développer leur activité en co-gérant ou en fournissant leurs propres services MDR ou en revendant Sophos MDR pour fournir un “SOC instantané” à leurs clients.

Reconnu par les analystes du secteur

Les analystes les plus respectés du secteur reconnaissent la puissance du service Sophos MDR dans leurs évaluations complètes :

Découvrir dès aujourd’hui Sophos MDR

Avec un service de qualité supérieure, les meilleures notes des clients et des résultats impressionnants dans des évaluations indépendantes, il n’est pas surprenant que Sophos MDR bénéficie de la confiance d’un plus grand nombre d’organisations que tout autre éditeur.

Pour en savoir plus sur Sophos MDR et découvrir comment nous pouvons vous aider, n’hésitez pas à contacter l’un de nos experts en cybersécurité dès maintenant.

Gartner, Voice of the Customer for Managed Detection and Response, Peer Contributors, 28 November 2024.

Billet inspiré de Sophos named a Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Managed Detection and Response (MDR) Services for the 2nd time, sur le Blog Sophos.