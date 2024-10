Sophos va acquérir Secureworks afin de renforcer les services et technologies de cybersécurité pour les entreprises du monde entier

Nous avons des nouvelles passionnantes à vous annoncer !

Deux leaders mondiaux de la cybersécurité unissent leurs forces pour accélérer la fourniture de services et de technologies avancés en matière de cybersécurité aux organisations de toutes tailles à travers le monde.

Sophos vient d’annoncer un accord définitif pour acquérir Secureworks®, le développeur de TaegisTM, la plateforme ouverte MDR/XDR basée sur SaaS, construite sur plus de 20 années de données en matière de détection réelle, d’expertise en opérations de sécurité, ainsi que de renseignements et de recherches sur les menaces. Notre expérience et notre réputation en tant que fournisseur leader en termes de services de sécurité gérés (Managed Security Services) et de produits de sécurité de bout en bout, combinées à l’expertise en matière d’opérations de sécurité de Secureworks qui alimente la plateforme Taegis, devraient permettre de fournir davantage de solutions MDR et XDR avancées à nos clients.

En plus d’intégrer la plateforme Taegis MDR/XDR aux capacités MDR de pointe de Sophos, Sophos prévoit également d’exploiter et de combiner des solutions supplémentaires de Secureworks afin de proposer une gamme de solutions de sécurité plus large et plus solide. Ces dernières incluent la solution ITDR (Identity Detection and Response) de Secureworks, les capacités SIEM de nouvelle génération, la sécurité des technologies opérationnelles (OT) et une priorisation améliorée des risques de vulnérabilité. L’étendue de cette gamme intégrée offrira le délai le plus court pour détecter, investiguer et répondre aux menaces, tandis que le niveau de visibilité sur les outils natifs et tiers offrira un meilleur retour sur investissement aux clients, car ils pourront mieux exploiter leurs investissements existants.

“Secureworks propose une solution innovante et leader du secteur avec sa plateforme Taegis XDR. En combinant nos solutions de sécurité et notre leadership dans le domaine du MDR, nous renforcerons collectivement notre position sur le marché et offrirons de meilleurs résultats aux entreprises de toutes tailles dans le monde entier”, a déclaré Joe Levy, CEO de Sophos. “L’expertise reconnue de Secureworks en matière de cybersécurité s’aligne parfaitement avec notre mission qui est de protéger les entreprises contre la cybercriminalité en proposant des produits et services puissants et intuitifs. Cette acquisition représente une avancée significative dans notre engagement qui vise à construire un avenir numérique plus sûr pour tous.

La combinaison de Sophos et Secureworks, deux entreprises centrées sur les partenaires, permettra à la société issue de ce regroupement d’étendre sa présence client afin de créer une plus grande valeur ajoutée avec nos partenaires Channel et de renforcer la communauté globale de la sécurité. La transaction devrait être finalisée début 2025, sous réserve des modalités de clôture habituelles. En attendant, nous continuerons tous deux de poursuivre nos activités quotidiennes et habituelles, guidés par notre mission commune et inébranlable qui est d’aider les entreprises de toutes tailles à lutter contre les cyberattaques.

Billet inspiré de Sophos to Acquire Secureworks to Accelerate Cybersecurity Services and Technology for Organizations Worldwide, sur le Blog Sophos.