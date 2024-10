Sophos particulièrement reconnu dans les rapports G2 Fall 2024 pour la puissance de sa plateforme

Il n’y a pas de témoignages plus authentiques, en matière d’’impact des solutions sur les environnements du monde réel, que ceux émanant des clients. G2, une importante plateforme d’évaluation des utilisateurs pour les solutions technologiques, vient de publier ses rapports Fall 2024, dans lesquels Sophos a été nommé meilleure solution Firewall et MDR (#1 Firewall and MDR Solutions).

Reconnaissant la puissance de sa plateforme, Sophos est, une fois de plus, le seul éditeur nommé Leader dans les rapports G2 Global Grid® pour les catégories suivantes : Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software, et Managed Detection and Response (MDR).

Managed Detection and Response

En plus d’être classé N°1 parmi les solutions MDR, Sophos MDR est également classé comme la meilleure solution dans 11 segments supplémentaires du rapport pour la catégorie Managed Detection & Response, notamment les Grids Overall, Enterprise et Mid-Market, et obtient les distinctions Best Results et Best Usability pour les segments Entreprise et Mid-Market.

Nous continuons d’étendre Sophos MDR pour prendre en charge plus de 23 000 organisations qui utilisent notre service. Les mises à jour récentes incluent une capacité améliorée à renforcer les défenses Microsoft avec de nouvelles détections propriétaires Sophos pour Office 365 et une intégration mise à jour de l’API de sécurité Microsoft Graph.

Endpoint Detection and Response/Extended Detection and Response

Sophos EDR/XDR a été nommé Leader dans cinq segments différents par les rapports Fall 2024, notamment les Grids Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business, ainsi que Leader Global Momentum.

Sophos repousse les limites de l’IA pour la cybersécurité depuis 2017 et nos nouvelles capacités en matière d’IA générative dans Sophos XDR permettent aux analystes SOC de neutraliser les adversaires encore plus rapidement. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo intitulée Sophos XDR Gen-AI Features.

Firewall

En plus d’avoir été désigné comme la solution #1 Overall Firewall, Sophos Firewall a également été classé comme la solution de pare-feu N°1 (#1 Firewall Solution) par les utilisateurs Mid-Market et Enterprise.

Nous avons récemment lancé Sophos Firewall v20 MR2 et sommes heureux d’annoncer que le programme d’accès anticipé (EAP) est désormais en cours pour Sophos Firewall v21. Cette dernière version inclura une protection supplémentaire, une évolutivité améliorée et une gestion optimisée. Consultez cet article du blog Sophos pour en savoir plus et téléchargez le package de mise à niveau ou le programme d’installation pour la v21 à partir de la page d’enregistrement de l’EAP de Sophos Firewall v21.

Faites confiance à Sophos

Face aux inévitables cyberattaques, avoir confiance dans les partenaires de cybersécurité qui ont été choisis permet aux entreprises de mener leurs activités en toute sérénité. Nous pensons que notre reconnaissance continue dans les rapports G2 reflète la confiance que les clients accordent à Sophos et nous nous engageons à continuer d’entretenir et de renforcer cette relation.

Rigueur : Sophos dispose de processus rigoureux, robustes et éprouvés pour développer et déployer des logiciels en toute sécurité. Pour en savoir plus, lisez l’article suivant à ce sujet : Sophos Endpoint : les mises à jour du contenu et architecture du produit.

Sophos dispose de processus rigoureux, robustes et éprouvés pour développer et déployer des logiciels en toute sécurité. Pour en savoir plus, lisez l’article suivant à ce sujet : Sophos Endpoint : les mises à jour du contenu et architecture du produit. Transparence : Sophos partage ouvertement des informations détaillées sur sa philosophie, ses pratiques et technologies en matière de sécurité. Approfondissez ce sujet en parcourant l’article suivant : Driving lessons: the Kernel drivers in Sophos Intercept X Advanced.

Sophos partage ouvertement des informations détaillées sur sa philosophie, ses pratiques et technologies en matière de sécurité. Approfondissez ce sujet en parcourant l’article suivant : Driving lessons: the Kernel drivers in Sophos Intercept X Advanced. Reconnaissance : Sophos est reconnu comme un exemple en matière de bonnes pratiques et de bons résultats par le secteur, y compris Microsoft. Découvrez l’article suivant à ce sujet : Standing on the Windows platform, waiting for change

Validation indépendante par les clients Sophos

Les distinctions et classements G2 sont basés sur des avis de clients indépendants et vérifiés sur G2.com, la plus grande marketplace de logiciels et la plus importante plateforme d’évaluation par les pairs au monde. Dans les rapports Fall 2024 de G2, Sophos été nommé ‘Overall Leader’ dans cinq catégories, ainsi que Leader dans 18 Grids de segments de marché individuels :

Endpoint Protection Suites : Overall, Enterprise, et Mid-Market Grids

: Overall, Enterprise, et Mid-Market Grids EDR : Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business Grids

: Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business Grids XDR : Overall, Enterprise, and Mid-Market Grids

: Overall, Enterprise, and Mid-Market Grids Firewall : Overall, Enterprise, Mid-Market, et Small Business Grids

: Overall, Enterprise, Mid-Market, et Small Business Grids MDR : Overall, Enterprise, et Mid-Market Grids

Que disent les clients de Sophos ?

“Le service [MDR] fournit une détection et une réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7, en tirant parti à la fois de l’expertise humaine et de modèles avancés d’apprentissage automatique pour assurer la sécurité de nos systèmes”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“Sophos MDR excelle dans la détection et la réponse complètes et proactives aux menaces”, a déclaré un utilisateur du segment Small Business.

“Nous pouvons avoir l’esprit tranquille en sachant qu’Intercept X protège en permanence nos systèmes endpoint contre les attaques de ransomware, le genre de menace qui empêche les administrateurs IT de dormir la nuit”, a déclaré un ingénieur cybersécurité du segment Mid-Market.

“J’apprécie Intercept X pour sa protection robuste contre un large éventail de menaces. Il s’intègre parfaitement aux autres produits de sécurité Sophos tels que Firewall et Email Security, offrant ainsi une défense complète”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“Sophos Firewall identifie et bloque automatiquement les menaces actives, empêche le mouvement latéral des attaques et fournit des informations immédiates sur les appareils compromis”, a déclaré un utilisateur du segment Small Business.

“L’expérience globale avec Sophos est magnifique car Sophos FirewalI nous offre une protection complète contre les ransomwares”, a déclaré un responsable commercial du segment Mid-Market.

Améliorez vos cyberdéfenses avec Sophos

Comme le montrent les classements G2, Sophos offre une étendue et une qualité de protection inégalées. Nos solutions de pointe pour les systèmes endpoint, les réseaux, la messagerie, le Cloud et les opérations de sécurité protègent plus de 600 000 entreprises contre les cybermenaces avancées, notamment les ransomwares.

Que vous cherchiez à mettre à niveau votre pare-feu, à améliorer les défenses de vos systèmes endpoint, à rationaliser et à accélérer vos investigations de menaces ou à ajouter une détection et une réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7 pilotées par des experts, nous pouvons vous aider.

Nos produits sont individuellement excellents, mais tout leur potentiel se révèle lorsqu’ils fonctionnent ensemble. Les clients utilisant à la fois Sophos Intercept X Endpoint et Sophos Firewall signalent systématiquement qu’ils sont en mesure de doubler l’efficacité de leur équipe IT/cybersécurité et de réaliser une réduction allant jusqu’à 85 % du nombre d’incidents de sécurité nécessitant une investigation. Avec Sophos, vous pouvez construire une stratégie de sécurité sur le long terme et en toute confiance. Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez aujourd’hui et quels que soient vos objectifs, Sophos peut vous aider à obtenir des résultats supérieurs en matière de cybersécurité.

Pour obtenir plus d’informations sur nos services et produits, contactez votre partenaire ou interlocuteur Sophos et visitez notre site Web.

Billet inspiré de The power of the platform: Sophos is uniquely recognized in the G2 Fall 2024 Reports, sur le Blog Sophos.