Sophos nommé Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pour EEP (Endpoint Protection Platforms)

Le rapport Gartner®️Magic Quadrant™️ for Endpoint Protection Platforms de cette année fournit aux lecteurs une évaluation complète des offres les plus répandues du secteur en matière de prévention endpoint, EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response) et MDR (Managed Detection and Response).

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé Leader, une fois encore, dans le rapport de cette année, et ce pour la 15ème année consécutive dans cette même catégorie.

Leader dans le Magic Quadrant pour la quinzième année consécutive

Seuls les éditeurs capables d’innover aussi rapidement et avec la même agressivité que les acteurs malveillants contre lesquels nous nous défendons peuvent véritablement conserver une position de Leader sur le marché hyperconcurrentiel de la sécurité endpoint. Sophos a été reconnu dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour la catégorie Endpoint Protection Platforms (EPP) depuis sa première publication et, selon nous, cette reconnaissance confirme notre engagement en faveur d’une démarche d”innovation continue.

Une protection renforcée avec des défenses adaptatives

Nous pensons que notre stratégie qui s’articule de manière continue autour d’une approche axée, avant tout, sur la protection est un facteur clé qui contribue à la position de Sophos en tant que Leader dans cette évaluation Gartner. Alors que les attaquants continuent d’innover dans leurs approches, nous continuons d’étendre les défenses adaptatives de Sophos Endpoint pour protéger davantage les clients contre les adversaires actifs.

Notre capacité de protection adaptative contre les attaques permet de renforcer dynamiquement les défenses au niveau des systèmes endpoint lorsqu’une attaque manuelle est détectée, et des avertissements d’attaque critique vous alertent si une activité malveillante est détectée sur plusieurs endpoints ou serveurs au sein de votre environnement.

Un vaste écosystème de partenaires et de nouvelles alliances technologiques

Les intégrations technologiques tierces et les partenariats stratégiques de Sophos offrent une sécurité inégalée, des opérations de sécurité efficaces, ainsi qu’un meilleur retour sur investissement pour nos clients. Nous avons continué à élargir notre gamme d’intégrations tierces pour la solution Sophos XDR et le service Sophos MDR, notamment une nouvelle catégorie en matière de sauvegarde et de restauration (Backup and Recovery).

Sophos a également lancé une nouvelle alliance avec Tenable et propose actuellement une nouvelle solution appelée Sophos Managed Risk, un nouveau service de gestion des vulnérabilités des surfaces d’attaque.

Un éditeur nommé 2024 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice

En plus de cette dernière reconnaissance en tant que Leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant 2024, Sophos a également été nommé éditeur Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 for Endpoint Protection Platforms (EEP) pour la troisième année consécutive. Sophos a obtenu une note de 4,8/5,0 sur la base de 680 avis client en avril 2024, soit le plus grand nombre d’avis parmi tous les éditeurs de sécurité endpoint dans ce rapport.

Nous pensons que ces diverses distinctions émises par Gartner témoignent de la qualité de la protection et du service que nous fournissons aux clients Sophos. Pour découvrir pourquoi Sophos a été nommé Leader par le Gartner® Magic Quadrant™ dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) pour la quinzième année consécutive, lisez le rapport complet en vous rendant sur la page dédiée.

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, 23 September 2024, Evgeny Mirolyubov, Franz Hinner, Deepak Mishra, Satarupa Patnaik, Chris Silva.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, Magic Quadrant et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service cité dans ses publications de recherche, et ne conseille aucunement aux utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre distinction. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisme de recherche Gartner et ne devraient pas être interprétées comme un énoncé de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou implicite, liée à cette étude, y compris toute responsabilité quant à la valeur marchande ou à l’adéquation à un besoin particulier.

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences et ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Billet inspiré de Sophos named a Leader in the 2024 Gartner®️ Magic Quadrant™️ for Endpoint Protection Platforms, sur le Blog Sophos.