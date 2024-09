Sophos nommé Leader dans le rapport IDC MarketScape 2024 pour la catégorie “European MDR (Managed Detection and Response) Services”

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé Leader dans l’IDC MarketScape : European Managed Detection and Response (MDR) Services 2024 Vendor Assessment (doc # EUR151172124, September 2024).

L’étude menée par l’IDC MarketScape évalue les capacités et les stratégies commerciales des fournisseurs de services MDR (Managed Detection and Response) ayant une présence en Europe et positionne donc Sophos dans la catégorie des Leaders.

Cette nouvelle reconnaissance fait suite à la désignation de Sophos comme Leader MDR dans l’édition Worldwide de cette étude : IDC MarketScape : Worldwide Managed Detection and Response (MDR) Services 2024 Vendor Assessment (doc #US49006922, April 2024).

“Fort de plusieurs décennies d’expérience et de connaissances en tant qu’éditeur de technologies de sécurité, Sophos dispose d’une expertise considérable sur la manière avec laquelle les cyberattaques affectent et se déroulent au sein de l’infrastructure des entreprises. Suite à une série d’acquisitions en 2019 pour permettre de satisfaire ses ambitions en matière de MDR, l’éditeur a également mis l’accent sur la constitution d’équipes d’analystes en sécurité hautement expérimentés et compétents pour mettre en œuvre son service piloté par des experts. L’offre en matière de réponse aux incidents illimitée/forfaitaire de l’entreprise en est un élément incontournable. Lorsque les entreprises recherchent un fournisseur MDR doté d’une expertise approfondie en matière de sécurité et d’un service piloté par des experts capable de les accompagner dès le début jusqu’à la résolution d’un incident, Sophos représente une option des plus intéressantes”.

– IDC MarketScape : European Managed Detection and Response 2024 Vendor Assessment.

Lire le rapport.

Un leader européen sur le marché MDR

Sophos a bâti l’un des plus grands services MDR (Managed Detection and Response) au monde, et nous pensons qu’il protège plus de clients que tout autre service MDR. Ce dernier rapport émis par l’IDC MarketScape indique que Sophos “compte plus de 23 000 clients MDR dans le monde, ce qui en fait l’un des plus grands acteurs du marché en termes de clients/utilisateurs. En Europe, il comptait plus de 5 000 clients MDR uniques fin 2023, la majorité étant des organisations de moins de 250 salariés”.

L’évaluation d’IDC MarketScape met également en évidence la présence géographique de Sophos et sa capacité à répondre aux exigences européennes en matière de résidence des données (data residency) :

“Concernant la résidence des données, Sophos traite la télémétrie au niveau de la région dans laquelle le compte client est provisionné. Pour l’Europe, Sophos est hébergé dans les régions AWS du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’Allemagne”.

Sophos MDR dispose d’analystes experts en menaces hautement qualifiés basés au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, ainsi que d’équipes dédiées en Amérique du Nord, en Inde et en Australie. Cette présence globale et étendue permet de fournir une couverture 24h/24, 7j/7 et 365 jours/an aux clients européens.

La réponse illimitée aux incidents est un différenciateur important

L’IDC MarketScape note que l’un des différenciateurs clés de tout service MDR réside dans ses capacités de réponse aux incidents, et sur ce point nous sommes bien évidemment d’accord. Les deux niveaux de service MDR disponibles chez Sophos, à savoir MDR Complete et MDR Essentials, sont conçus pour s’adapter au niveau de maturité effectif du client. Sophos MDR Complete comprend une offre unique, illimitée/forfaitaire et est disponible à grande échelle en matière de réponse aux incidents qui élimine les menaces.

Les clients abonnés au service “entrée de gamme” appelé Sophos MDR Essentials bénéficient également d’une gamme flexible d’options en matière de réponse aux incidents, comme décrit dans le rapport d’IDC MarketScape :

“Les clients MDR Essentials bénéficient d’un service Threat Response (Réponse aux Menaces), qui s’engage à stopper et à contenir toutes les attaques actives. Les clients MDR Essentials peuvent également choisir d’acheter un forfait/contrat IR pour bénéficier d’une couverture supplémentaire en plus des composants du service de base qu’ils reçoivent. Cette possibilité signifie que les clients qui débutent avec MDR Essentials mais décident qu’ils veulent ou ont besoin de plus peuvent choisir parmi deux options : ajouter un forfait/contrat IR ou bien passer au service complet MDR Complete (avec tous les composants supplémentaires que ce dernier comporte)”.

Les deux niveaux de service comprennent une investigation, une réponse et une chasse aux menaces pilotées par des experts 24h/24 et 7j/7.

Partenariats, alliances et intégrations étendus

L’IDC MarketScape souligne le partenariat stratégique de Sophos avec Tenable permettant de proposer Sophos Managed Risk, le nouveau service de gestion des vulnérabilités et des surfaces d’attaque, ainsi que notre partenariat avec le fournisseur de sauvegarde Veeam, citant ainsi les avantages de l’importante collaboration entre partenaires et clients.

Le rapport a souligné que :

“En avril 2024, Sophos a annoncé un partenariat stratégique avec Tenable pour lancer Sophos Managed Risk, un service de gestion des vulnérabilités et des surfaces d’attaque. Avec une équipe Sophos dédiée exploitant la technologie de gestion de l’exposition développée par Tenable, les entreprises visent à favoriser les opérations collaboratives entre MDR et la gestion des vulnérabilités. Grâce à des rapports détaillés et à une priorisation des vulnérabilités, de telles capacités devraient aider à trier et extraire le bruit des signaux et à répondre à des cas d’usage tels que la mitigation des risques grâce à une visibilité sur la surface d’attaque, la priorisation des correctifs et l’identification rapide des nouveaux risques grâce à des alertes concernant les nouvelles vulnérabilités critiques”.

Le rapport d’IDC MarketScape indique que Sophos a “travaillé sur de nombreux cas d’usage sur la télémétrie Microsoft, tels que la compromission de la messagerie électronique, dans le but d’offrir des avantages concrets en matière de sécurité à ses clients”.

Afin de renforcer son efficacité sur le segment des petites entreprises où de nombreuses organisations utilisent les solutions de productivité Google plutôt que Microsoft, Sophos inclut également une intégration avec Google Workspace avec les offres Sophos MDR et Sophos XDR sans frais supplémentaires.

Obtenir le rapport

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Sophos a été nommé Leader par l’IDC MarketScape 2024 dans la catégorie ‘European Managed Detection and Response’, parcourez l’extrait disponible sur cette page dédiée.

Validation supplémentaire faite par des clients et des analystes

La reconnaissance de Sophos en tant que Leader dans l’IDC MarketScape 2024 pour la catégorie “European Managed Detection and Response Services” fait suite à de multiples recommandations de clients et validations tierces concernant Sophos MDR : ​

Billet inspiré de Sophos named a Leader in the 2024 IDC MarketScape for European MDR Services, sur le Blog Sophos.